Takiego schabu jeszcze nie jadłeś! Mięso rozpływa się w ustach, a sos jest tak pyszny, że wszyscy proszą o dokładkę
Zapomnij o suchym, twardym schabie, który trzeba długo przeżuwać. Ten przepis zamienia zwykły kawałek mięsa w prawdziwą gwiazdę niedzielnego obiadu. Delikatne plastry schabu duszą się w gęstym, aromatycznym sosie z pieczarek, cebuli i śmietanki. Mięso nabiera smaku, a sos jest tak dobry, że aż prosi się o kawałek świeżego chleba albo porcję puszystego puree ziemniaczanego. To jeden z tych obiadów, których zapach potrafi przyciągnąć wszystkich domowników do kuchni jeszcze przed nakryciem stołu.
Niedzielny obiad ma w sobie coś wyjątkowego. Nie musi być drogi, skomplikowany ani wymagać wielogodzinnego stania przy kuchence. Najważniejsze, aby był sycący, pachnący i naprawdę smaczny. Schab duszony w sosie pieczarkowym spełnia te warunki. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie mięsa, krótkie obsmażenie i spokojne duszenie, dzięki któremu plastry nabierają miękkości, a wszystkie aromaty łączą się w gęsty, kremowy sos.
Dlaczego ten schab wychodzi taki miękki?
Schab jest stosunkowo chudym mięsem, dlatego niewłaściwie przygotowany może być suchy i twardy. Najczęstszy błąd polega na zbyt długim smażeniu go na dużym ogniu bez dodatku płynu. W tym przepisie mięso najpierw delikatnie się rumieni, a następnie dusi pod przykryciem w bulionie z cebulą i pieczarkami.
Takie przygotowanie pozwala zachować wilgoć i nadaje potrawie głęboki smak. Śmietankę dodajemy dopiero pod koniec duszenia, kiedy mięso jest już odpowiednio miękkie. Dzięki temu sos pozostaje delikatny, aksamitny i nie wymaga dużej ilości mąki.
Składniki na niedzielny obiad dla 4 osób
- 700 g schabu bez kości,
- 400 g pieczarek,
- 2 duże cebule,
- 3 ząbki czosnku,
- 200 ml śmietanki 30%,
- 300 ml bulionu drobiowego lub warzywnego,
- 1 łyżeczka musztardy sarepskiej,
- 1 łyżka masła,
- 2 łyżki oleju,
- 1 łyżka mąki pszennej (opcjonalnie),
- 1 łyżeczka słodkiej papryki,
- szczypta tymianku, sól i świeżo mielony pieprz,
- natka pietruszki do posypania.
Przygotowanie krok po kroku. Ten zapach wypełni całą kuchnię
Krok 1. Przygotuj mięso. Schab pokrój w plastry grubości około 1,5 cm. Każdy delikatnie rozbij tłuczkiem, ale nie tak mocno jak na tradycyjne kotlety. Chodzi jedynie o wyrównanie grubości. Oprósz mięso solą, pieprzem i słodką papryką.
Krok 2. Obsmaż na złoty kolor. Na dużej patelni rozgrzej olej. Układaj plastry schabu partiami, nie przepełniając patelni. Smaż przez około 1,5–2 minuty z każdej strony, aż mięso lekko się zrumieni. Nie musi być jeszcze gotowe w środku. Przełóż je na talerz.
Krok 3. Zbuduj smak sosu. Na tej samej patelni rozpuść masło i wrzuć cebulę pokrojoną w cienkie piórka. Smaż na średnim ogniu przez około 5–7 minut, aż stanie się miękka i lekko złocista. Następnie dodaj pokrojone pieczarki. Smaż przez kolejne 7–10 minut, aż odparuje nadmiar wody, a grzyby zaczną się rumienić.
Krok 4. Dodaj czosnek i bulion. Do pieczarek dodaj przeciśnięty czosnek, musztardę i tymianek. Wymieszaj, smaż około 30 sekund, a następnie wlej bulion. Drewnianą łopatką delikatnie zeskrob z dna patelni wszystkie przyrumienione drobinki. To w nich kryje się mnóstwo smaku.
Krok 5. Duś schab do miękkości. Włóż mięso z powrotem na patelnię, razem z sokami, które zebrały się na talerzu. Przykryj i duś na bardzo małym ogniu przez około 35–50 minut, aż schab będzie miękki. W razie potrzeby dolej odrobinę wody lub bulionu. Czas zależy od grubości i jakości mięsa.
Krok 6. Zamień sos w aksamitny krem. Gdy schab będzie miękki, wlej śmietankę i dokładnie wymieszaj. Gotuj bez przykrycia przez kolejne 3–5 minut na małym ogniu. Jeśli chcesz uzyskać gęstszy sos, rozmieszaj łyżkę mąki w niewielkiej ilości zimnej wody i dodawaj stopniowo, aż konsystencja będzie odpowiednia.
Krok 7. Ostatni szlif. Spróbuj sosu i w razie potrzeby dopraw solą oraz pieprzem. Na koniec posyp danie świeżą natką pietruszki. Podawaj od razu, gdy sos jest jeszcze gorący i błyszczący.
Jeden prosty trik. Dzięki niemu sos smakuje jak z restauracji
Najważniejsze jest cierpliwe podsmażenie pieczarek. Jeśli wrzucisz je na patelnię i od razu zalejesz bulionem, sos będzie miał łagodniejszy, mniej wyrazisty smak. Pozwól grzybom najpierw odparować wodę i lekko się zarumienić. Powstające wtedy aromaty nadają potrawie głębię, której nie da się zastąpić samą kostką bulionową.
Drugim sekretem jest mała ilość musztardy. Nie sprawia ona, że danie smakuje musztardowo, ale dodaje delikatnej kwasowości, dzięki której śmietankowy sos nie jest mdły. Właśnie połączenie pieczarek, cebuli, musztardy i śmietanki sprawia, że potrawa jest wyjątkowo aromatyczna.
Z czym podawać schab w sosie pieczarkowym?
Najlepszym dodatkiem jest puszyste puree ziemniaczane z odrobiną masła i ciepłego mleka. Gęsty sos wspaniale łączy się z ziemniakami, tworząc klasyczny, domowy obiad. Równie dobrze sprawdzi się kasza gryczana, kopytka albo kluski śląskie.
Do tego warto podać surówkę z kiszonej kapusty, buraczki lub mizerię. Kwaśny albo świeży dodatek równoważy kremowy sos i sprawia, że danie nie jest zbyt ciężkie.
Czy można zrobić go dzień wcześniej?
Tak. Schab duszony w sosie pieczarkowym nadaje się do przygotowania z wyprzedzeniem. Po ostudzeniu należy schować go do lodówki, najlepiej w szczelnym pojemniku, i spożyć w ciągu 2–3 dni. Podczas odgrzewania warto dodać kilka łyżek bulionu lub wody, ponieważ sos może zgęstnieć.
Potrawę podgrzewaj powoli, aż będzie gorąca również w środku. Nie doprowadzaj sosu śmietanowego do gwałtownego, długiego wrzenia, ponieważ może to pogorszyć jego konsystencję.
Co zrobić, żeby niedzielny obiad naprawdę zachwycił?
Warto przygotować wszystkie składniki wcześniej, a mięso dusić spokojnie, bez pośpiechu. Nie zwiększaj ognia tylko po to, aby skrócić czas przygotowania. Najlepszy efekt daje delikatne pyrkanie sosu, podczas którego aromaty stopniowo się łączą.
Ten schab udowadnia, że idealny niedzielny obiad nie wymaga drogich składników. Miękkie mięso, złociste pieczarki i kremowy sos wystarczą, aby przygotować danie, do którego rodzina będzie chciała wracać. A jeśli na talerzach zostanie jeszcze odrobina sosu, świeży chleb na pewno się nie zmarnuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.