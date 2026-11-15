Policja nie wysłała tego mandatu. Polacy dostają SMS-y, które mogą kosztować ich oszczędności
Na telefony Polaków trafiają niebezpieczne wiadomości o rzekomych mandatach za wykroczenia drogowe. Nadawcy podszywają się pod Policję, grożą dodatkowymi kosztami i nakłaniają do natychmiastowego kliknięcia w link. Strona, na którą trafia odbiorca, może wyglądać jak oficjalny serwis polskiego rządu. W rzeczywistości to pułapka przygotowana przez cyberprzestępców. CERT Polska wydał specjalne ostrzeżenie, a funkcjonariusze Policji potwierdzają: takie wezwania do zapłaty są oszustwem. Wystarczy podać dane na fałszywej stronie, aby narazić swoje pieniądze na poważne niebezpieczeństwo.
Oszuści ponownie wykorzystują strach przed mandatem i konsekwencjami finansowymi. Ich metoda jest prosta, ale może okazać się wyjątkowo skuteczna. Osoba, która otrzymuje SMS o rzekomym wykroczeniu drogowym, może uznać, że chodzi o przekroczenie prędkości, niezapłaconą karę albo zdarzenie zarejestrowane przez monitoring. Wiadomość zawiera ponaglenie do zapłaty oraz internetowy odnośnik, który ma umożliwić szybkie uregulowanie należności. Problem polega na tym, że pod wskazanym adresem nie znajduje się prawdziwy system obsługi mandatów, lecz strona przygotowana do kradzieży danych.
CERT Polska wydał pilne ostrzeżenie. Oszuści podszywają się pod Policję
12 listopada 2026 roku CERT Polska opublikował komunikat bezpieczeństwa nr 212/2026, dotyczący nowej kampanii fałszywych wiadomości SMS o mandatach drogowych. Z ustaleń specjalistów wynika, że przestępcy wykorzystują wizerunek jednostek Policji, między innymi wydziałów ruchu drogowego i komend wojewódzkich.
Odbiorca otrzymuje informację o rzekomym wykroczeniu i konieczności pilnego zapłacenia mandatu. Wiadomość została skonstruowana w taki sposób, aby wywołać niepokój oraz skłonić do szybkiego działania bez sprawdzania jej autentyczności.
Najważniejszym elementem oszustwa jest link umieszczony w treści SMS-a. Po jego otwarciu użytkownik trafia na stronę internetową imitującą rządowy serwis w domenie gov.pl. Witryna ma wyglądać wiarygodnie i sprawiać wrażenie, że płatność odbywa się za pośrednictwem oficjalnego systemu państwowego.
W rzeczywistości formularze służą do wyłudzania poufnych informacji. CERT Polska ostrzega, że cyberprzestępcy próbują w ten sposób pozyskać dane prawa jazdy oraz kart płatniczych. Informacje podane przez użytkownika trafiają do oszustów.
„Zarejestrowano naruszenie przepisów ruchu drogowego”. Tak zaczyna się pułapka
Przed fałszywymi mandatami ostrzega również Policja. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku opublikowała 12 listopada komunikat dotyczący wiadomości informujących o rzekomym zarejestrowaniu wykroczenia drogowego.
W jednej z opisywanych wersji SMS-a pojawia się informacja o naruszeniu przepisów oraz możliwości sprawdzenia szczegółów i wysokości mandatu. Następnie odbiorca otrzymuje żądanie zapłaty w określonym terminie. Oszuści grożą naliczeniem odsetek oraz przekazaniem sprawy do egzekucji, co miałoby oznaczać dodatkowe koszty.
Takie sformułowania nie są przypadkowe. Przestępcy chcą, aby odbiorca obawiał się narastającego długu, postępowania egzekucyjnego albo problemów z urzędem. Wykorzystują w ten sposób presję czasu i strach przed konsekwencjami finansowymi.
Niektóre wiadomości zawierają błędy językowe, literówki i niepoprawne sformułowania. Policja zwraca uwagę, że mogą one stanowić sygnał ostrzegawczy. Nie należy jednak zakładać, że poprawnie napisany SMS jest bezpieczny. Oszuści potrafią przygotowywać również bardzo wiarygodnie wyglądające wiadomości.
Strona wygląda jak gov.pl. To właśnie tutaj zaczyna się największe zagrożenie
Samo powołanie się na Policję jest tylko pierwszym etapem oszustwa. Znacznie większe zagrożenie pojawia się w momencie otwarcia fałszywej witryny i wpisania danych do formularza.
Według CERT Polska strony wykorzystywane w aktualnej kampanii imitują wygląd rządowych serwisów internetowych. Mogą zawierać elementy graficzne kojarzące się z administracją publiczną, urzędowe komunikaty oraz formularze przypominające legalną procedurę płatności.
Cyberprzestępcy próbują przekonać ofiarę, że do uregulowania mandatu potrzebne jest wpisanie informacji z prawa jazdy, a następnie danych karty płatniczej. W ten sposób mogą pozyskać informacje, które nie powinny trafiać do nieznanych podmiotów.
Warto pamiętać, że sam wygląd strony nie świadczy o jej autentyczności. Adres internetowy może zawierać słowa kojarzące się z administracją państwową, ale rzeczywista domena należy do przestępców. Oryginalne rządowe serwisy działają w oficjalnych domenach, natomiast fałszywa witryna może jedynie je naśladować.
Nie należy także zakładać, że sam symbol zamkniętej kłódki w przeglądarce potwierdza uczciwość witryny. Połączenie szyfrowane nie gwarantuje, że właściciel strony jest tym, za kogo się podaje.
Policja mówi jednoznacznie: takich SMS-ów nie wysyłamy
Najważniejszą informację przekazali funkcjonariusze Policji. W komunikatach opublikowanych 12 i 13 listopada podkreślono, że Policja nie wysyła wiadomości SMS z wezwaniem do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe.
Jeżeli więc na telefon trafia wiadomość rzekomo od Policji, zawierająca link do opłacenia mandatu, należy potraktować ją jako próbę oszustwa. Nie wolno wykonywać płatności ani wpisywać danych na stronie wskazanej przez nadawcę.
Warto przy tym odróżnić zwykłe urzędowe postępowanie w sprawie wykroczenia od fałszywego żądania przesłanego przez cyberprzestępców. Autentyczność informacji o mandacie należy sprawdzać samodzielnie, korzystając z oficjalnych kanałów właściwej instytucji, a nie odnośnika otrzymanego w podejrzanej wiadomości.
Osoby, które rzeczywiście obawiają się nieopłaconego mandatu, mogą zweryfikować swoją sytuację poprzez legalne usługi administracji publicznej lub bezpośredni kontakt z odpowiednim organem.
Uwaga na fałszywe mandaty z fotoradarów. GITD również ostrzega kierowców
Podobne próby wyłudzeń były wcześniej wykorzystywane w kampaniach podszywających się pod Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
20 października 2026 roku GITD wydał oficjalny komunikat dotyczący wiadomości SMS informujących o rzekomych wykroczeniach zarejestrowanych przez system fotoradarowy. Inspektorat wyjaśnił, że nie prowadzi korespondencji w sprawach wykroczeń poprzez SMS-y.
W komunikacie opisano także wiadomości kierowane do kierowców w związku z rzekomym odcinkowym pomiarem prędkości na remontowanym fragmencie autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Przestępcy wykorzystywali informacje o infrastrukturze drogowej, aby ich oszustwo wydawało się bardziej prawdopodobne.
GITD podkreśla, że informacje dotyczące postępowań przekazuje za pośrednictwem właściwych oficjalnych kanałów, między innymi korespondencji listownej i dedykowanego portalu eBOK. Nie przesyła linków do opłacenia mandatu w podejrzanych SMS-ach.
Co zrobić, jeśli kliknąłeś link? Najważniejsze są pierwsze minuty
Osoba, która otworzyła podejrzaną stronę, nie powinna wpadać w panikę. Samo kliknięcie linku nie oznacza jeszcze, że pieniądze zostały skradzione. Ryzyko zależy od tego, co wydarzyło się później, między innymi czy użytkownik podał dane, zatwierdził płatność, pobrał plik albo zainstalował nieznaną aplikację.
Jeżeli strona została jedynie otwarta, najlepiej ją zamknąć i nie wykonywać żadnych dalszych czynności. Warto sprawdzić, czy nie pobrano plików oraz czy urządzenie nie wyświetliło próśb o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania.
Jeśli użytkownik wpisał dane karty płatniczej, powinien niezwłocznie skontaktować się z bankiem i poinformować o możliwym wycieku danych. Bank może zalecić zastrzeżenie karty, sprawdzenie ostatnich transakcji oraz podjęcie innych działań zabezpieczających.
W przypadku wpisania loginu lub hasła do bankowości elektronicznej należy pilnie skontaktować się z bankiem oraz zabezpieczyć dostęp do rachunku. Jeśli doszło do wykonania nieautoryzowanej transakcji, trzeba ją jak najszybciej zgłosić bankowi.
Jeżeli oszustom przekazano dane dokumentów, warto również rozważyć dodatkowe środki ochrony tożsamości, w tym sprawdzenie możliwości zastrzeżenia numeru PESEL, jeżeli istnieje ryzyko jego wykorzystania.
Poszkodowani powinni zgłosić sprawę Policji i przekazać informacje o incydencie CERT Polska. Zachowanie treści wiadomości, adresu fałszywej strony oraz potwierdzeń transakcji może pomóc w wyjaśnieniu zdarzenia.
Jest specjalny numer 8080. Zgłoszenie SMS-a nic nie kosztuje
CERT Polska przypomina, że podejrzane wiadomości SMS można zgłaszać na bezpłatny numer 8080. To oficjalny kanał umożliwiający przekazywanie informacji o próbach oszustw prowadzonych za pośrednictwem wiadomości tekstowych.
Najlepiej skorzystać z funkcji „Przekaż” lub „Prześlij dalej” w telefonie i wysłać otrzymaną wiadomość w oryginalnej postaci. Dzięki temu specjaliści otrzymają również link, który może prowadzić do strony wykorzystywanej przez przestępców.
Zgłoszenia są analizowane przez ekspertów CERT Polska. Podejrzane domeny mogą następnie trafiać na listy ostrzeżeń, co pomaga ograniczać ryzyko dla innych użytkowników internetu.
Próbę oszustwa można również zgłosić za pomocą formularza dostępnego pod adresem incydent.cert.pl albo w aplikacji mObywatel, korzystając z usługi „Bezpiecznie w sieci”.
Nie trzeba być ofiarą kradzieży, aby przesłać zgłoszenie. Wystarczy, że otrzymana wiadomość wygląda podejrzanie i może służyć wyłudzaniu danych.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie CERT Polska ma charakter ogólnopolski i dotyczy również mieszkańców Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Oszuści nie muszą wiedzieć, czy konkretna osoba rzeczywiście prowadzi samochód, otrzymała mandat albo przejeżdżała przez miejsce objęte pomiarem prędkości.
Wiadomości mogą być rozsyłane masowo do przypadkowych odbiorców. Wśród nich mogą znaleźć się zarówno kierowcy codziennie poruszający się po Warszawie, jak i osoby, które od dawna nie prowadziły samochodu. Treść SMS-a została przygotowana tak, aby wzbudzić wątpliwości i skłonić odbiorcę do sprawdzenia rzekomej należności.
Szczególną ostrożność warto zachować po otrzymaniu wiadomości o wykroczeniu związanym z fotoradarem, odcinkowym pomiarem prędkości albo niezapłaconą karą. GITD ostrzegał już przed próbami wykorzystania fałszywych informacji dotyczących autostrady A2 na trasie Warszawa–Łódź.
Nie oznacza to jednak, że opisany incydent dotyczy wyłącznie mieszkańców Mazowsza. Zagrożenie obejmuje wszystkich odbiorców takich wiadomości, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jeśli ktoś otrzyma SMS o mandacie, powinien przede wszystkim powstrzymać się od kliknięcia linku i samodzielnie sprawdzić informację poprzez oficjalną stronę instytucji, która rzekomo wysłała wezwanie.
Jak rozpoznać fałszywy mandat? Zwróć uwagę na pięć szczegółów
Pierwszym sygnałem jest forma kontaktu. Policja nie rozsyła SMS-ów z poleceniem zapłaty za mandat karny. Jeśli w wiadomości pojawia się wezwanie do szybkiego opłacenia rzekomej kary, powinno to natychmiast wzbudzić podejrzenia.
Drugim elementem jest presja czasu. Cyberprzestępcy często grożą odsetkami, dodatkowymi opłatami, egzekucją lub skierowaniem sprawy do sądu. Ich celem jest skłonienie odbiorcy do działania pod wpływem emocji.
Trzeci sygnał to odnośnik do strony internetowej, której adres nie odpowiada oficjalnej domenie danej instytucji. Strona może wyglądać bardzo profesjonalnie, ale jej wygląd nie potwierdza autentyczności.
Czwartym elementem jest żądanie podania danych prawa jazdy, karty płatniczej albo danych logowania do bankowości elektronicznej. Takie informacje mogą zostać wykorzystane do dalszych oszustw.
Piątym sygnałem są nietypowe sformułowania i błędy językowe. Warto jednak pamiętać, że ich brak nie stanowi dowodu bezpieczeństwa. Najważniejsze jest sprawdzenie, kto rzeczywiście wysłał wiadomość i do jakiej strony prowadzi link.
Policja ostrzega: nie daj się zastraszyć. Jeden SMS może być początkiem oszustwa
Aktualna kampania pokazuje, że cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują wizerunek instytucji państwowych, aby uwiarygodnić swoje działania. Fałszywy mandat ma wywołać niepokój, a strona przypominająca gov.pl przekonać użytkownika, że przekazuje dane w bezpiecznym miejscu.
Najskuteczniejszą ochroną pozostaje weryfikowanie takich wiadomości bezpośrednio w oficjalnych źródłach. Nie należy korzystać z linków przesyłanych przez nieznanych nadawców ani podawać danych płatniczych na stronach, których autentyczności nie można potwierdzić.
Jeżeli otrzymasz SMS z informacją o mandacie od Policji i linkiem do szybkiej płatności, nie klikaj. Prześlij podejrzaną wiadomość na numer 8080. Jeśli podałeś już dane swojej karty lub bankowości, niezwłocznie skontaktuj się z bankiem. Taka reakcja może uchronić Twoje oszczędności przed kradzieżą.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.