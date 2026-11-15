Kupiłeś auto? Masz 30 dni. Urząd może nałożyć 500 zł kary
Kupno samochodu wiąże się z obowiązkiem dopełnienia formalności w wydziale komunikacji. W przypadku większości osób fizycznych termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu wynosi 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku może oznaczać administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł. Jeżeli opóźnienie będzie trwało ponad 180 dni, sankcja może być jeszcze wyższa. Właściciele pojazdów w Warszawie i na Mazowszu powinni pamiętać, że od 2024 roku zmieniły się zasady dotyczące zgłaszania nabycia i rejestrowania samochodów.
Po zakupie samochodu wielu kierowców koncentruje się na polisie OC, przeglądzie technicznym i ewentualnych naprawach. Tymczasem równie ważne jest terminowe złożenie wniosku o rejestrację. W określonych przypadkach samo zawiadomienie o zakupie pojazdu nie spełnia już wymagań wynikających z aktualnych przepisów.
30 dni na rejestrację samochodu
Zasadniczo właściciel pojazdu powinien złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od nabycia. Dotyczy to odpowiednich pojazdów objętych obowiązkiem rejestracji, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.
Nie oznacza to, że każda sytuacja podlega identycznemu terminowi. Ustawodawca przewidział szczególne zasady dla określonych przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami, a także wyjątki od standardowych obowiązków.
500 zł kary za niedopełnienie obowiązku
Jeżeli osoba prywatna nie złoży wniosku o rejestrację w przewidzianym terminie, właściwy organ może nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł. W razie przekroczenia 180 dni od upływu terminu ustawodawca przewiduje podwyższoną sankcję.
Warto odróżnić to od odrębnej kary za niezawiadomienie o sprzedaży pojazdu. Obowiązki kupującego i sprzedającego są różne, dlatego oba podmioty powinny osobno sprawdzić, jakie formalności ich dotyczą.
Samochód używany i nowy. Czy zasady są takie same?
W konkretnych sytuacjach obowiązek rejestracji i sposób obliczenia terminu mogą zależeć od tego, czy pojazd był wcześniej zarejestrowany w Polsce, został sprowadzony z zagranicy lub jest nowy. Dlatego warto sprawdzić wymagane dokumenty i daty wskazane w aktualnej procedurze Gov.pl.
Przy pojeździe sprowadzonym z zagranicy mogą pojawiać się dodatkowe obowiązki związane z dokumentacją zagraniczną, akcyzą lub badaniem technicznym. Nie należy odkładać przygotowania dokumentów do końca ustawowego terminu.
Jak załatwić formalności?
Wniosek o rejestrację składa się we właściwym organie rejestrującym. Należy przygotować dokument potwierdzający własność pojazdu, dokumenty identyfikujące samochód oraz inne załączniki wymagane dla konkretnego przypadku.
W zależności od rodzaju pojazdu i historii jego rejestracji lista dokumentów może się różnić. Dlatego przed wizytą warto sprawdzić aktualne informacje urzędowe.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie zarejestrować auto?
Mieszkańcy Warszawy powinni skorzystać z właściwego urzędu dzielnicy realizującego sprawy rejestracji pojazdów. W pozostałych miejscowościach Mazowsza sprawy prowadzą właściwe starostwa powiatowe lub urzędy miast na prawach powiatu.
Warto wcześniej sprawdzić dostępne terminy wizyt oraz wymagane dokumenty. Nawet jeśli dokumentacja wymaga uzupełnienia, należy odpowiednio wcześnie podjąć działania, aby uniknąć przekroczenia terminu.
Nie pomyl dwóch obowiązków
Sprzedawca ma co do zasady zgłosić zbycie pojazdu w terminie 30 dni, a kupujący powinien w odpowiednim terminie złożyć wniosek o rejestrację. Są to osobne obowiązki, a ich niedopełnienie może prowadzić do odrębnych konsekwencji.
Właściciel kupionego samochodu ma zasadniczo 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację. Kara za niedopełnienie tego obowiązku wynosi 500 zł, a przy długotrwałym opóźnieniu może być wyższa. Nie należy zakładać, że dawne zgłoszenie nabycia zastępuje aktualną procedurę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.