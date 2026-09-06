Oszczędności tracą wartość. Zobacz, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi w banku. Sprawdź porady w Warszawie

6 września 2026 18:01 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Utrzymywanie oszczędności na nisko oprocentowanych rachunkach ROR lub klasycznych kontach oszczędnościowych sprawia, że zgromadzony kapitał z miesiąca na miesiąc traci swoją realną siłę nabywczą. Choć nominalna kwota na koncie pozostaje bez zmian lub nieznacznie rośnie o skromne odsetki, postępująca inflacja oraz koszty utrzymania sprawiają, że za te same pieniądze możemy kupić coraz mniej towarów i usług. W Warszawie, gdzie koszty życia i ceny nieruchomości należą do najwyższych w Polsce, problem realnej utraty wartości oszczędności dotyka w sposób szczególny mieszkańców i przedsiębiorców z dzielnic Wola, Mokotów oraz Śródmieście.

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gotówka, z rolką stozłotówek
Fot. Pixabay

Realna stopa procentowa i podatek Belki. Dlaczego lokaty często nie chronią kapitału

Kluczowym pojęciem przy analizie rentowności oszczędności jest realna stopa procentowa, czyli różnica między nominalnym oprocentowaniem depozytu bankowego a wskaźnikiem inflacji (CPI) publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jeżeli bank oferuje lokatę na poziomie np. 4-5 proc. w skali roku, a roczna inflacja wynosi 5-6 proc., realny zysk z depozytu staje się ujemny. Dodatkowo należy pamiętać o automatycznie pobieranym podatku od zysków kapitałowych.

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Podstawą prawną poboru tego podatku są przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.). Zgodnie z art. 30a tej ustawy, banki mają obowiązek potrącić 19 proc. podatku (tzw. podatku Belki) od każdej wypracowanej kwoty odsetek przed jej przekazaniem na konto klienta. W efekcie realna stopa zwrotu z tradycyjnych lokat bankowych po opodatkowaniu rzadko pozwala na pełną ochronę majątku przed wzrostem cen.

Strategie oszczędnościowe w stołecznych dzielnicach. Wola, Mokotów i Śródmieście

Mieszkańcy Warszawy coraz częściej odchodzą od trzymania nadwyżek finansowych na nieoprocentowanych kontach osobistych. W biurowo-rezydencjonalnych rejonach na warszawskiej Woli (wokół Ronda Daszyńskiego) oraz na Mokotowie (Służewiec, Wyględów) rośnie zainteresowanie detalicznymi obligacjami skarbowymi – w tym zwłaszcza papierami 4-letnimi (COI) i 10-letnimi (EDO), których oprocentowanie od drugiego roku jest bezpośrednio powiązane ze wskaźnikiem inflacji.

Z kolei w ścisłym centrum w dzielnicy Śródmieście inwestorzy indywidualni częściej sięgają po dywersyfikację portfela – łącząc oszczędności w obligacjach Skarbu Państwa z funduszami rynku pieniężnego, nieruchomościami czy kontami w ramach III filaru (IKE i IKZE), które pozwalają na legalne uniknięcie 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych przy długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę.

Jak krok po kroku zabezpieczyć oszczędności przed utratą siły nabywczej

Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie chronić zgromadzony kapitał przed inflacją:

  • Przeanalizuj realne oprocentowanie swoich lokat i kont – oblicz zysk po odliczeniu 19 proc. podatku Belki i porównaj go z aktualnym odczytem inflacji GUS.
  • Rozważ zakup detalicznych obligacji skarbowych indeksowanych inflacją – wybierz obligacje 4-letnie (COI) lub 10-letnie (EDO), które chronią kapitał przed wzrostem cen w kolejnych latach.
  • Wykorzystaj konta IKE lub IKZE do oszczędzania bez podatku Belki – otwórz rachunek w instytucji finansowej w Śródmieściu czy na Woli, aby zwolnić swoje zyski z 19-procentowej daniny.
  • Dywersyfikuj portfel oszczędnościowy – nie trzymaj wszystkich środków w jednym miejscu; podziel kapitał na bezpieczną poduszkę płynnościową oraz bezpieczne instrumenty długoterminowe.
  • Unikaj trzymania gotówki na nieoprocentowanym rachunku ROR – przenoś nadwyżki finansowe przynajmniej na konta oszczędnościowe z promocyjnym oprocentowaniem na Mokotowie czy online.

 

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Źródło: businessinsider

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