Otyłość uznana za niepełnosprawność! Prowadzi do tragedii, ale też daje dostęp do świadczeń.
Otyłość przestała być postrzegana wyłącznie jako problem estetyczny. To choroba przewlekła, która niszczy zdrowie i zagraża życiu milionów Polaków. Według danych, w naszym kraju na otyłość cierpi już około 8 milionów dorosłych, a liczba ta z roku na rok rośnie. Wraz z nią pojawia się fala powikłań – cukrzyca typu 2, nadciśnienie, miażdżyca czy choroby serca.
Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje: więcej osób umiera dziś z powodu nadwagi niż niedożywienia. Problem ten nie jest jedynie efektem zaniedbań, lecz konsekwencją niezdrowego stylu życia – wysokokalorycznej diety, braku ruchu i zaburzeń równowagi energetycznej. To prawdziwa epidemia XXI wieku, która nie tylko skraca życie, ale także ogranicza jego jakość.
Otyłość a orzeczenie o niepełnosprawności
Przełomem dla wielu chorych stało się wpisanie otyłości i powiązanych z nią schorzeń do systemu orzekania o niepełnosprawności. Osoby zmagające się z chorobą mogą uzyskać oficjalne orzeczenie, które otwiera drogę do szerokiego wachlarza ulg i świadczeń. Dokument ten potwierdza ograniczenia zdrowotne i pozwala korzystać m.in. z pierwszeństwa w dostępie do usług medycznych, zasiłków, ulg podatkowych czy dofinansowań do leczenia i rehabilitacji.
Świadczenia pielęgnacyjne – rekordowa pomoc
Największą ulgą są świadczenia pielęgnacyjne, które od 2024 roku wynoszą 3 287 zł miesięcznie. Co więcej, można je łączyć z pracą zawodową – co dawniej było niemożliwe. To szczególne wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwłaszcza że w przypadku opieki nad kilkorgiem dzieci świadczenie jest wielokrotne.
Realne wsparcie w codziennym życiu
Pakiet pomocy nie ogranicza się wyłącznie do pieniędzy. Osoby z orzeczeniem mogą ubiegać się o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków czy adaptacji mieszkania. Mają także prawo do karty parkingowej, ulgowych przejazdów czy zwolnienia z abonamentu RTV. To konkretne ułatwienia, które w praktyce odciążają codzienność i dają szansę na bardziej samodzielne funkcjonowanie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli zmagasz się z otyłością i jej konsekwencjami zdrowotnymi, masz prawo ubiegać się o status osoby niepełnosprawnej. To daje nie tylko ochronę socjalną, ale przede wszystkim realną pomoc finansową i organizacyjną. Warto sięgnąć po należne świadczenia, bo mogą one odmienić jakość życia – od zasiłków po lepszy dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji.
Otyłość to dramat wielu rodzin, ale nowe przepisy otwierają drogę do sprawiedliwszego traktowania i szerszej pomocy. To przełom, który może stać się punktem zwrotnym w walce z chorobą, a także sygnałem, że państwo zaczyna dostrzegać skalę problemu i odpowiadać na niego konkretnymi rozwiązaniami.
Źródło: infor.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.