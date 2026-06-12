Pakt migracyjny od dziś w całej Unii. Polska zwolniona tylko na rok
12 czerwca 2026 r. to data, która od miesięcy elektryzuje polską debatę publiczną. Jedni straszyli rewolucją i masowymi relokacjami, inni bagatelizowali całą sprawę. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku. I jest znacznie bardziej skomplikowana niż wynikałoby z politycznych okrzyków.
Nie jeden dokument, lecz 10 aktów prawnych. Zacznijmy od faktów
Pakt o migracji i azylu, który wszedł dziś w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej, to nie jeden przepis ani jeden dokument. Pakt składa się z 10 aktów prawnych, które kompleksowo reformują politykę migracyjną Unii Europejskiej. Żeby wszystkie kraje zdążyły przygotować systemy prawne i infrastrukturę, wyznaczono 2-letni okres przygotowawczy od momentu przyjęcia paktu w maju 2024 r. Data 12 czerwca 2026 r. była więc znana z 2-letnim wyprzedzeniem.
Reforma obejmuje obowiązkowy screening na granicach zewnętrznych, procedury azylowe skrócone do 12 tygodni, nowe zasady powrotów oraz mechanizm solidarności o wartości co najmniej 30 tys. relokacji lub 600 mln euro rocznie. To ogromna zmiana jakościowa w porównaniu z tym, co obowiązywało wcześniej. Dotychczasowy system, oparty na rozporządzeniu dublińskim z 1997 r., od lat był krytykowany jako dysfunkcjonalny i niesprawiedliwy wobec krajów granicznych Unii, takich jak Grecja czy Włochy.
Wokół 12 czerwca narosło w Polsce wiele nieprawdziwych informacji. Niektórzy politycy zapowiadali, że Polska „zmieni się nie do poznania”, a „bezpieczeństwo stanie się wspomnieniem”. Tymczasem wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk powiedział wprost: „12 czerwca nic się nie wydarzy. Wstaniemy rano i to będzie taki sam dzień jak poprzedni.”
Co pakt faktycznie zmienia. 4 filary nowego systemu
Filar 1: Silniejsze granice zewnętrzne i obowiązkowy screening. Wszyscy migranci przekraczający granicę w sposób nielegalny będą poddawani screeningowi, w ramach którego weryfikowana będzie ich tożsamość, oceniany stan zdrowia i pobierane dane biometryczne. Screening ma obejmować ustalenie tożsamości, sprawdzenie bezpieczeństwa, kontrolę zdrowotną, ocenę szczególnych potrzeb oraz rejestrację danych. Na granicy zewnętrznej screening ma trwać maksymalnie 7 dni.
Filar 2: Rozbudowana baza danych Eurodac. W systemie rejestrowane będą osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, a nie same wnioski azylowe, jak było dotychczas. Zapisywane będą dodatkowe dane biometryczne, umożliwiające lepszą identyfikację osób. Dane te będą obowiązkowo pobierane u wszystkich osób od szóstego roku życia. Baza ma przeciwdziałać tzw. asylum shopping, czyli wybieraniu przez migrantów kraju uznawanego za najkorzystniejszy pod względem szans na uzyskanie ochrony.
Filar 3: Przyspieszone procedury graniczne. Nowe przepisy przewidują wdrożenie przyspieszonych procedur kontroli na granicach osób pochodzących z państw, których obywatele rzadko otrzymują ochronę międzynarodową w UE. W takich przypadkach decyzje mają zapadać nawet w ciągu 12 tygodni. To drastyczne skrócenie w porównaniu z dotychczasowymi procedurami, które w niektórych krajach ciągnęły się latami.
Filar 4: Mechanizm solidarnościowy. To najbardziej kontrowersyjny element paktu. Każde państwo UE może wybrać formę swojego wkładu: relokację migrantów z państw pod presją migracyjną, wpłatę finansową w wysokości 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę, lub wsparcie operacyjne w postaci oddelegowania personelu czy sprzętu. Kraje pod szczególną presją migracyjną mogą zostać z tego obowiązku zwolnione.
Polska zwolniona z obowiązku relokacji. Ale tylko na rok, z opcją przedłużenia
Polska została na 2026 rok zwolniona z udziału w mechanizmie solidarnościowym. Oznacza to brak konieczności przyjmowania migrantów ani ponoszenia opłat finansowych związanych z odmową ich przyjęcia. Zwolnienie dotyczy dziś 6 państw: Polski, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech i Estonii.
Polska argumentowała konieczność zwolnienia przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy po 2022 r. oraz kosztami i napięciem operacyjnym związanym z ochroną granicy z Białorusią, na której od 2021 r. trwa zorganizowany przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys migracyjny. Komisja Europejska uznała te argumenty za wystarczające. Zwolnienie obowiązuje przez rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna.
Warto rozumieć, co to zwolnienie faktycznie oznacza i czego nie oznacza. Polska nie jest zwolniona z całego paktu. Zwolnienie dotyczy wyłącznie mechanizmu solidarnościowego, czyli obowiązku przyjęcia migrantów relokowanych z innych państw UE lub zapłaty 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pozostałe elementy paktu, w tym przepisy o screeningu, Eurodac i procedurach granicznych, obowiązują Polskę tak samo jak inne kraje Unii.
Warszawa mówi „nie” i jest w tym konsekwentna
Polska nie poprzestaje na zwolnieniu z mechanizmu solidarnościowego. Rząd zapowiedział, że nie wdroży wszystkich przepisów paktu, nawet tych, z których formalnie nie jest zwolniony.
„Będziemy stosować te elementy, które jednoznacznie uszczelniają politykę migracyjną, ale wszystkich przepisów nie wdrożymy” – oświadczył wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
Polska zamierza wdrożyć przepisy dotyczące polityki powrotów, zakaz instrumentalizacji migracji oraz rozporządzenie kryzysowe, umożliwiające stosowanie zaostrzonych procedur w przypadku masowego napływu migrantów. Nie zamierza natomiast wdrażać części przepisów dotyczących dodatkowej infrastruktury przy granicy z Białorusią, w tym tworzenia zaplecza medycznego i nowych procedur obsługi migrantów. Zdaniem polskich władz mogłoby to osłabić restrykcyjną ochronę granicy.
To postawa ryzykowna prawnie. Komisja Europejska ma instrumenty do egzekwowania prawa unijnego, w tym możliwość wszczęcia postępowania o naruszenie traktatów. Jak dotąd KE nie zapowiedziała jednak żadnych kroków wobec Polski w tej sprawie, podkreślając, że będzie monitorowała wdrażanie paktu przez wszystkie kraje i oferowała wsparcie w procesie dostosowywania przepisów.
Liczba przekroczeń spadła o 55 proc. Pakt działa, zanim wszedł w życie
Komisja Europejska podkreśla, że część efektów nowego podejścia do migracji jest już widoczna, jeszcze zanim przepisy zaczęły formalnie obowiązywać. Liczba nielegalnych przekroczeń granic zewnętrznych UE spadła o 55 proc. w porównaniu z sytuacją sprzed 2 lat. To znaczący wynik, choć eksperci zwracają uwagę, że na tę tendencję złożyło się wiele czynników, nie tylko zapowiedź nowych regulacji.
Rzecznik KE Markus Lammert przyznał w Brukseli, że „przy tak dużej reformie nie wszystko może być idealne” i zaznaczył, że państwa członkowskie będą nadal dopracowywać nowe procedury przy wsparciu Komisji i unijnych agencji. To ważne zastrzeżenie, bo pakt to nie wyłącznik, który wcisnięto 12 czerwca. To ramy prawne, które będą wypełniać się treścią przez kolejne miesiące i lata.
Warszawa: centrum decyzji, punkt napięcia i otwarta granica z Białorusią
Dla Warszawy pakt migracyjny to sprawa podwójnie konkretna. Po pierwsze, stolica jest siedzibą instytucji, które od lat zarządzają polską polityką migracyjną, w tym MSWiA i Straży Granicznej. To tu podejmowane są decyzje o tym, które przepisy paktu wdrożyć, a które odrzucić. Dziś Warszawa jest jednym z głównych europejskich stolic, które otwarcie deklarują selektywne podejście do prawa unijnego w tej dziedzinie.
Po drugie, Warszawa jest miastem, które od 2022 r. realnie odczuło skutki masowej migracji. Szacuje się, że w samej stolicy zamieszkuje dziś ponad 300 tys. Ukraińców, co czyni Warszawę jednym z największych skupisk ukraińskiej diaspory w Europie. To doświadczenie było kluczowym argumentem Polski w rozmowach z Komisją Europejską o zwolnieniu z mechanizmu solidarnościowego.
Jednocześnie Warszawa jest węzłem tranzytowym dla migrantów próbujących dostać się do Europy Zachodniej przez granicę polsko-białoruską. Ta trasa pozostaje aktywna, choć Straż Graniczna konsekwentnie raportuje zawracanie prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nowe przepisy paktu, w tym rozporządzenie kryzysowe i zaostrzony screening, są przez polskie władze postrzegane jako narzędzia wzmacniające tę politykę, a nie osłabiające.
Co to oznacza dla Ciebie? Pakt wszedł w życie, ale Polska gra według własnych reguł
Oto co każdy obywatel powinien wiedzieć o tym, co zmieniło się od dziś:
1. Polska nie przyjmuje dziś migrantów relokowanych z innych krajów UE. Zwolnienie z mechanizmu solidarnościowego obowiązuje przez co najmniej rok. Oznacza to, że żadna instytucja unijna nie może dziś nakazać Polsce przyjęcia konkretnej liczby osób z Grecji, Włoch czy Cypru.
2. Zwolnienie nie jest wieczne. KE przyzna kolejne zwolnienie lub cofnie je po roku, oceniając sytuację migracyjną w Polsce. Jeśli presja na wschodniej granicy osłabnie, a liczba uchodźców z Ukrainy spadnie, argumenty za dalszym zwolnieniem mogą okazać się słabsze.
3. Część przepisów paktu dotyczy Polski już teraz. Screening, Eurodac i przyspieszone procedury graniczne obowiązują Polskę tak samo jak inne kraje UE. Zmiany te dotyczą sposobu rejestrowania i identyfikowania migrantów na granicach, co ma bezpośrednie przełożenie na pracę Straży Granicznej.
4. Jeśli przebywasz w Polsce legalnie jako obywatel kraju trzeciego, nowe przepisy paktu wprowadzają cyfrową kartę pobytu i integrację z systemem Eurodac 2.0. Warto śledzić komunikaty Urzędu ds. Cudzoziemców pod adresem udsc.gov.pl w sprawie ewentualnych zmian w dokumentach pobytowych.
5. Selektywne wdrożenie paktu przez Polskę niesie ryzyko prawne. Komisja Europejska może wszcząć postępowanie o naruszenie prawa unijnego, które w skrajnym przypadku może zakończyć się karami finansowymi. To nie jest scenariusz pewny, ale realny, jeśli Polska długoterminowo odmawiałaby wdrożenia wybranych przepisów.
6. Śledź oficjalne źródła, nie polityków. Pakt migracyjny to jeden z najbardziej podatnych na dezinformację tematów w polskiej debacie publicznej. Aktualne informacje o wdrożeniu paktu publikuje Komisja Europejska na stronie ec.europa.eu/migration oraz polskie MSWiA na gov.pl/web/mswia.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.