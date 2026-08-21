Paliwo znów drożeje. Minister podał nowe maksymalne ceny. Diesel już po 7,56 zł
Kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki przy dystrybutorach. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które mają obowiązywać w najbliższych dniach. Najpopularniejsza benzyna Pb95 może kosztować do 6,52 zł za litr, a w przypadku oleju napędowego limit sięga już 7,56 zł. To może być jednak dopiero początek zmian, ponieważ z końcem sierpnia ma wygasnąć preferencyjna stawka VAT na paliwa.
Podwyżki następują mimo ponownego uruchomienia części mechanizmów osłonowych. Państwo ogranicza podatki i maksymalną marżę detaliczną, jednak rosnące ceny na rynku hurtowym nadal przekładają się na kwoty widoczne na stacjach.
Minister ogłosił nowe ceny paliw
Zgodnie z najnowszym wykazem przedstawionym przez ministra energii maksymalna cena benzyny Pb95 została ustalona na poziomie 6,52 zł za litr.
Więcej zapłacą kierowcy tankujący benzynę Pb98. W tym przypadku górna granica wynosi 7,33 zł za litr.
Najwyższy limit dotyczy oleju napędowego. Diesel może kosztować maksymalnie 7,56 zł za litr.
Nowe stawki mają obowiązywać od piątku i przez weekend, aż do poniedziałku. Następne obwieszczenia będą określały limity na kolejne dni.
Tankowanie 50 litrów diesla to już 378 zł
Przy nowych maksymalnych cenach zatankowanie większego baku staje się poważnym wydatkiem.
Przy cenie 6,52 zł za litr 50 litrów benzyny Pb95 kosztuje 326 zł. W przypadku Pb98 będzie to 366,50 zł.
Najwięcej zapłaci właściciel samochodu z silnikiem Diesla. Przy maksymalnej cenie 7,56 zł zatankowanie 50 litrów oznacza rachunek wynoszący aż 378 zł.
Dla osób regularnie dojeżdżających samochodem do pracy nawet kilkadziesiąt groszy różnicy na litrze może więc oznaczać zauważalny wzrost miesięcznych wydatków.
Rząd ponownie uruchomił pakiet CPN
Obecna sytuacja na stacjach jest konsekwencją wydarzeń, które rozpoczęły się wiosną. Napięcia geopolityczne i konflikt na Bliskim Wschodzie doprowadziły do gwałtownych zmian cen ropy na światowych rynkach.
W odpowiedzi rząd uruchomił pakiet określany jako Ceny Paliwa Niżej, czyli CPN. Mechanizm obejmował m.in. rozwiązania podatkowe oraz ograniczenie maksymalnych cen detalicznych.
Część instrumentów z czasem została jednak wygaszona. Czasowe obniżenie akcyzy zakończyło się w połowie czerwca.
Po przerwie rząd zdecydował się ponownie zastosować część osłon. Od 17 sierpnia VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8 proc.
Obniżony VAT tylko do końca sierpnia
Preferencyjna stawka ma obowiązywać jedynie do 31 sierpnia. Sama dwutygodniowa obniżka VAT ma kosztować budżet około 495 mln zł.
Znacznie większe są łączne koszty dotychczasowych działań. Według przedstawionych danych funkcjonowanie programu CPN pochłonęło około 4,7 mld zł.
Problem dla kierowców może pojawić się już na początku września. Jeżeli zgodnie z zapowiedziami preferencja wygaśnie, VAT ponownie wzrośnie z 8 do 23 proc.
Nie oznacza to automatycznie, że ceny na pylonach wzrosną dokładnie o różnicę wynikającą z podatku. Na ostateczną kwotę wpływa również sytuacja na rynku hurtowym. Powrót wyższej stawki podatkowej będzie jednak kolejnym czynnikiem wywierającym presję na ceny.
Państwo ustala maksymalny poziom cen
Obecny mechanizm nie polega wyłącznie na obniżeniu VAT. Funkcjonuje również formuła określająca maksymalną cenę sprzedaży paliwa.
Przy jej wyliczaniu brana jest pod uwagę średnia cena hurtowa na krajowym rynku. Następnie doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa i VAT.
Do tego dochodzi określona marża detaliczna wynosząca 30 groszy na litrze.
Stacja może zaoferować kierowcom paliwo taniej, ale nie powinna przekraczać ustalonego odgórnie limitu. Za naruszenie tych zasad przewidziano karę sięgającą nawet 1 mln zł.
Diesel najdroższy. Kierowcy patrzą na końcówkę sierpnia
Obecne maksymalne ceny wynoszą:
Pb95 – 6,52 zł za litr
Pb98 – 7,33 zł za litr
olej napędowy – 7,56 zł za litr
Szczególnie mocno zmiany odczuwają więc kierowcy samochodów z silnikami Diesla. Jednocześnie sytuacja może zmieniać się bardzo szybko, ponieważ limity są aktualizowane wraz z sytuacją na rynku.
Wrzesień może przynieść kolejną zmianę
Najważniejszą datą dla kierowców będzie teraz 31 sierpnia. Wtedy ma zakończyć się okres obowiązywania 8-procentowej stawki VAT.
Jeżeli preferencja nie zostanie przedłużona, od września obciążenia podatkowe ponownie wzrosną. Będzie to szczególnie istotne dla osób, które codziennie pokonują samochodem duże odległości.
Na razie kierowcy muszą przygotować się na nowe maksymalne stawki. Pb95 może kosztować do 6,52 zł, Pb98 do 7,33 zł, a diesel do 7,56 zł za litr. Końcówka wakacji może więc okazać się znacznie droższa dla osób planujących podróż samochodem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.