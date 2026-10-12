Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Donald Tusk zdecydował, kto skorzysta jeszcze w 2026 roku
Przed końcem 2026 roku część Polaków będzie mogła skorzystać z pięciu dni wolnych od pracy bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Wszystko dzięki układowi świąt Bożego Narodzenia i decyzji premiera Donalda Tuska. Dodatkowym dniem wolnym będzie poniedziałek, 28 grudnia. Nie wszyscy pracownicy mogą jednak liczyć na tak długą przerwę.
Święta Bożego Narodzenia w 2026 roku układają się wyjątkowo korzystnie dla pracowników. Wigilia przypada w czwartek, pierwszy dzień świąt w piątek, a drugi dzień świąt w sobotę. Ponieważ 26 grudnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, pracownicy, dla których sobota jest standardowo dniem wolnym, mają prawo do odpowiedniego obniżenia wymiaru czasu pracy.
Premier Donald Tusk już 5 stycznia 2026 roku podpisał zarządzenie, w którym wyznaczył dodatkowy dzień wolny dla członków korpusu służby cywilnej. Będzie nim poniedziałek, 28 grudnia 2026 roku.
Pięć dni wolnych bez przerwy. Tak wygląda kalendarz
Dzięki decyzji premiera pracownicy korpusu służby cywilnej, którzy pracują w standardowym systemie od poniedziałku do piątku, zyskają pięć kolejnych dni bez obowiązków zawodowych.
Kalendarz wygląda następująco:
|Data
|Dzień tygodnia
|Powód wolnego
|24 grudnia
|Czwartek
|Wigilia – święto ustawowe
|25 grudnia
|Piątek
|Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
|26 grudnia
|Sobota
|Drugi dzień Bożego Narodzenia
|27 grudnia
|Niedziela
|Standardowy dzień wolny
|28 grudnia
|Poniedziałek
|Dzień wolny wyznaczony przez premiera
Oznacza to przerwę od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia włącznie. Powrót do pracy nastąpi we wtorek, 29 grudnia, o ile pracownik nie ma innego harmonogramu.
Tak korzystny układ jest możliwy również dzięki temu, że od 2025 roku Wigilia jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.
Kto otrzyma dodatkowy dzień wolny 28 grudnia?
Zarządzenie premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej. Chodzi przede wszystkim o osoby pracujące w administracji rządowej.
Należą do nich między innymi pracownicy ministerstw, urzędów wojewódzkich, administracji skarbowej oraz innych jednostek, w których zatrudnieni są członkowie korpusu służby cywilnej.
Dla tej grupy termin odbioru wolnego został ustalony odgórnie. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosku urlopowego, aby skorzystać z 28 grudnia jako dnia wolnego.
Warto jednak podkreślić, że decyzja premiera nie dotyczy automatycznie wszystkich urzędników, pracowników samorządowych ani całego sektora publicznego.
Pracownicy prywatnych firm też mają prawo do wolnego
Dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Dotyczy to również pracowników prywatnych przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Różnica polega jednak na terminie wykorzystania wolnego. W prywatnych firmach to pracodawca decyduje, kiedy zostanie ono udzielone. Może wyznaczyć 28 grudnia, ale równie dobrze może wskazać inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.
Dlatego nie każdy pracownik etatowy będzie miał automatycznie pięć dni wolnych z rzędu.
Znaczenie ma również harmonogram pracy. Osoby zatrudnione w systemie zmianowym lub pracujące standardowo w soboty podlegają zasadom rozliczania czasu pracy uwzględniającym ich indywidualny grafik.
Warszawa. Urzędy będą nieczynne również 28 grudnia
Zmiany będą miały bezpośrednie znaczenie dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
Co istotne, Urząd m.st. Warszawy również wyznaczył poniedziałek, 28 grudnia 2026 roku, jako dzień wolny od pracy. Decyzję podjęto na podstawie zarządzenia prezydenta Warszawy z 4 grudnia 2025 roku.
Informację potwierdza miejski portal Warszawa 19115. Oznacza to, że mieszkańcy planujący załatwianie spraw urzędowych po świętach powinni uwzględnić dodatkowy dzień zamknięcia stołecznego urzędu.
Podobne ograniczenia będą dotyczyć pracowników korpusu służby cywilnej w administracji rządowej.
Nie wszystkie instytucje publiczne wybrały jednak identyczny termin. Przykładowo Prokuratura Regionalna w Warszawie wyznaczyła dzień wolny za 26 grudnia na 31 grudnia 2026 roku.
Dlatego przed zaplanowaną wizytą warto sprawdzić komunikat konkretnej instytucji.
Kto nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego?
Prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie Kodeksu pracy nie obejmuje automatycznie osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Dotyczy to przede wszystkim zatrudnionych na umowie zlecenia, umowie o dzieło oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i współpracujących w ramach kontraktów B2B.
W ich przypadku zasady wykonywania obowiązków i ewentualnych przerw wynikają przede wszystkim z zawartych umów.
Odrębne reguły obowiązują również w zawodach, w których praca jest dozwolona w święta. Chodzi m.in. o ochronę zdrowia, ratownictwo, transport czy niektóre zakłady pracujące w ruchu ciągłym.
Czy można przedłużyć świąteczne wolne?
Dla pracowników, którzy otrzymają wolne 28 grudnia, tegoroczne Boże Narodzenie może być okazją do dłuższego odpoczynku.
Jeżeli dodatkowo wykorzystają trzy dni urlopu – 29, 30 i 31 grudnia – będą mogli przedłużyć przerwę aż do 3 stycznia 2027 roku włącznie.
Oznacza to 11 kolejnych dni wolnych przy wykorzystaniu zaledwie trzech dni urlopu, przy założeniu standardowego tygodnia pracy od poniedziałku do piątku i uzyskania zgody pracodawcy.
Dla pozostałych zatrudnionych możliwość tak długiej przerwy będzie zależała od terminu odbioru dnia wolnego za 26 grudnia.
Co to oznacza dla pracowników?
Najważniejszą informacją jest to, że dodatkowe wolne nie jest nowym przywilejem przyznanym wszystkim Polakom przez premiera. Wynika z obowiązujących od lat przepisów Kodeksu pracy.
Donald Tusk zdecydował natomiast o konkretnym terminie odbioru wolnego dla członków korpusu służby cywilnej.
Poniedziałek, 28 grudnia, będzie więc dla wielu osób dodatkowym dniem odpoczynku, który pozwoli wydłużyć Boże Narodzenie do pięciu dni. Pracownicy prywatnych firm powinni sprawdzić, jaki termin wyznaczył ich pracodawca.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.