MSZ pilnie podnosi ostrzeżenie dla tego kraju. Najwyższy możliwy poziom: „Nie jedź”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej. Ogólny poziom ostrzeżenia został podniesiony z trzeciego na czwarty, czyli najwyższy w skali resortu. Decyzja dotyczy całego kraju i wiąże się z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa oraz ostrzałami prowadzonymi przez jemeńskich Hutich. W komunikacie z 11 października MSZ poinformowało również o zamknięciu lotniska w Rijadzie. Osoby planujące wyjazd oraz Polacy przebywający na miejscu powinni śledzić aktualne informacje, ponieważ sytuacja może się szybko zmieniać.
Najwyższe ostrzeżenie obejmuje cały kraj
Informację o niedzielnej zmianie poziomu ostrzeżenia przytoczyły 12 października między innymi Radio ZET i TVN24. Czwarty poziom oznacza rekomendację „Nie jedź” i odradzanie wszelkich podróży. Jest to zaostrzenie wcześniejszego ostrzeżenia trzeciego stopnia, obejmującego unikanie wyjazdów, które nie są konieczne. Najnowszy komunikat mówi o podwyższeniu poziomu ogólnego dla Arabii Saudyjskiej. Ostrzeżenie należy więc uwzględnić również przy planowaniu podróży do stolicy i innych części kraju.
MSZ stosuje czterostopniową skalę: zwykłą ostrożność, szczególną ostrożność, unikanie podróży oraz najwyższy poziom „Nie jedź”. Ostrzeżenia mają charakter rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa. Nie są równoznaczne z formalnym zakazem przekraczania granicy, ale wskazują, jak resort ocenia ryzyko dla podróżujących. Przy czwartym poziomie zalecenie obejmuje rezygnację ze wszystkich wyjazdów do danego kraju. Decyzji o podróży nie należy więc opierać wyłącznie na tym, że dostępny jest bilet, wiza lub potwierdzona rezerwacja hotelu.
MSZ wskazuje na ostrzały i zamknięcie lotniska w Rijadzie
Według komunikatu przytoczonego przez media na terytorium Arabii Saudyjskiej dochodzi do częstych ostrzałów prowadzonych przez Hutich, a sytuacja bezpieczeństwa pogarsza się. Resort ostrzegł również przed możliwością dalszej eskalacji. Informacja o zamknięciu lotniska w Rijadzie znalazła się w komunikacie z 11 października. Ma to szczególne znaczenie dla osób planujących przylot, przesiadkę lub powrót do Polski. Aktualny status konkretnego połączenia trzeba sprawdzać bezpośrednio u przewoźnika, ponieważ sytuacja operacyjna portów lotniczych może ulegać zmianom.
Zaostrzenie ostrzeżenia nastąpiło po weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko Króla Chalida w Rijadzie. Jak informują Radio ZET i TVN24, port został zaatakowany również w niedzielę. Huti zapowiedzieli kolejne uderzenia, których celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna. Zagrożenie dotyczy więc także możliwości przemieszczania się i opuszczenia kraju. Wcześniejsze komunikaty polskiej ambasady wskazywały na ryzyko odwoływania lotów i zamykania przestrzeni powietrznej.
Polacy przebywający na miejscu powinni zgłosić pobyt w Odyseuszu
Ambasada RP w Rijadzie zaleca śledzenie komunikatów miejscowych władz i polskiej placówki oraz stosowanie się do poleceń służb. Ważnym elementem przygotowania jest również rejestracja pobytu w systemie Odyseusz. Ułatwia ona kontakt z polskimi obywatelami w sytuacji kryzysowej i pozwala otrzymywać informacje dotyczące kraju pobytu. W formularzu należy wskazać miejsce, termin podróży i dane kontaktowe. Osoby, których plany lub miejsce pobytu się zmieniły, powinny zadbać o aktualność przekazanych informacji.
Masz zaplanowany wyjazd? Sprawdź połączenie i skontaktuj się z organizatorem
Przed wyjazdem należy sprawdzić najnowsze ostrzeżenie MSZ oraz informacje linii lotniczej o konkretnym rejsie. W przypadku podróży zorganizowanej warto skontaktować się z biurem podróży i ustalić, jakie decyzje podjęto wobec pogorszenia sytuacji. Osoby już przebywające w Arabii Saudyjskiej powinny uzgadniać z przewoźnikiem możliwości powrotu, uwzględniając aktualne warunki bezpieczeństwa. Bliskim w Polsce warto przekazać miejsce pobytu i sposób kontaktu. Najwyższy poziom ostrzeżenia wymaga poważnego potraktowania ryzyka, szczególnie że dostępność połączeń może zmienić się w krótkim czasie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.