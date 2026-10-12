Donald Tusk zwołał kolejną naradę w sprawie szkół. Premier przekazał nowe informacje

12 października 2026 14:55 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

W poniedziałek, 12 października, o godzinie 14:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła się kolejna narada dotycząca bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk spotkał się z ministrami i przedstawicielami służb. Premier przekazał informacje o kolejnych zatrzymaniach oraz zapowiedział kontynuowanie wzmożonych działań policji.

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Premier RP Donald Tusk
Premier RP Donald Tusk. Fot. Shutterstock

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji. Obecni są również koordynator służb specjalnych i przedstawiciele służb.

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Tusk: Kolejnych 18 osób zatrzymanych

Podczas poniedziałkowej narady premier poinformował, że około 20 tys. policjantów kontynuowało patrolowanie szkół i ich okolic.

Donald Tusk przekazał również, że w poniedziałek zatrzymano i sprawdzono kolejnych 18 osób.

Według szefa rządu sytuacja w internecie zaczyna się uspokajać, a liczba ryzykownych zdarzeń i napięcie związane z ostatnimi atakami zmalały. Nie oznacza to jednak zakończenia policyjnej akcji.

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