Donald Tusk zwołał kolejną naradę w sprawie szkół. Premier przekazał nowe informacje
W poniedziałek, 12 października, o godzinie 14:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęła się kolejna narada dotycząca bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk spotkał się z ministrami i przedstawicielami służb. Premier przekazał informacje o kolejnych zatrzymaniach oraz zapowiedział kontynuowanie wzmożonych działań policji.
W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele resortów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji. Obecni są również koordynator służb specjalnych i przedstawiciele służb.
To kolejna odprawa rządu zwołana po serii niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych.
Dziś o godzinie 14:30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się narada Premiera @DonaldTusk dotycząca bezpieczeństwa w szkołach. Wezmą w niej udział szefowie resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynator służb specjalnych, a także przedstawiciele służb.
— Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 12, 2026
Tusk: Kolejnych 18 osób zatrzymanych
Podczas poniedziałkowej narady premier poinformował, że około 20 tys. policjantów kontynuowało patrolowanie szkół i ich okolic.
Donald Tusk przekazał również, że w poniedziałek zatrzymano i sprawdzono kolejnych 18 osób.
Według szefa rządu sytuacja w internecie zaczyna się uspokajać, a liczba ryzykownych zdarzeń i napięcie związane z ostatnimi atakami zmalały. Nie oznacza to jednak zakończenia policyjnej akcji.
Premier polecił ministrowi spraw wewnętrznych i administracji kontynuowanie działań tak długo, jak będzie to konieczne.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.