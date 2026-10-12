Urząd skarbowy może skontrolować osoby, które wysłały taki przelew. Wystarczy nawet mała kwota
Kilka słów wpisanych w tytule przelewu może spowodować, że transakcja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień. Dotyczy to również niewielkich kwot, ponieważ podejrzane operacje mogą być analizowane niezależnie od ich wartości. PKO Bank Polski ostrzega, że niecodzienny, podejrzany opis może skutkować zgłoszeniem przelewu odpowiednim instytucjom. Dalsze działania zależą jednak od okoliczności: bankowa analiza, zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i kontrola urzędu skarbowego to różne procedury. Sam żartobliwy tytuł nie przesądza, że nadawca zostanie skontrolowany lub ukarany.
Tytuł przelewu widzi także bank
Przy wysyłaniu pieniędzy znajomemu łatwo potraktować pole z tytułem jak prywatną wiadomość. Odbiorca zna kontekst, więc żart wydaje się zrozumiały. Opis jest jednak również widoczny dla banku i pozostaje częścią informacji o transakcji. PKO BP w swoim serwisie Bankomania zaleca używanie jednoznacznych określeń, unikanie żartów i wulgaryzmów oraz opisywanie rzeczywistego celu płatności. Bank wskazuje też, że podejrzana nazwa może zwrócić uwagę analityków i doprowadzić do zgłoszenia. W takim przypadku klient może zostać poproszony o wyjaśnienie, czego faktycznie dotyczył przelew.
Problem mogą stworzyć przede wszystkim opisy sugerujące zapłatę za nielegalny towar lub udział w przestępstwie. Osoba wysyłająca pieniądze może rozumieć taki zapis jako żart, ale instytucja finansowa nie musi znać prywatnego kontekstu rozmowy. Znaczenie mają również pozostałe informacje dotyczące transakcji. Nie da się więc wskazać jednego słowa, które zawsze wywoła określony skutek. Opis przelewu powinien pomagać wyjaśnić płatność, zamiast przypisywać jej fikcyjny, podejrzany cel.
Dlaczego nawet niewielka kwota może zostać sprawdzona?
Banki mają obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obejmują one monitorowanie relacji z klientem i analizę transakcji. Podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest samodzielną przesłanką zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, bez minimalnej kwoty przypisanej do tej przesłanki. Dlatego mała wartość przelewu nie wyłącza możliwości jego sprawdzenia. Istotne jest jednak powzięcie podejrzenia i ocena okoliczności, a nie samo wysłanie drobnej sumy.
Przykładowo zwrot kilkudziesięciu złotych za wspólne jedzenie można opisać zgodnie z rzeczywistym rozliczeniem. Jeżeli nadawca wpisze zamiast tego żart sugerujący zakup zabronionego towaru, stworzy niezgodność między opisem a faktycznym celem płatności. Taki przykład pokazuje, dlaczego wartość transakcji nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości. Nie oznacza jednak, że konkretny opis przy konkretnej kwocie zawsze spowoduje zgłoszenie. Ocena może wymagać uwzględnienia innych danych oraz wyjaśnień klienta.
Próg 15 tysięcy euro dotyczy innego obowiązku
Ustawa przewiduje raportowanie do GIIF określonych transakcji przekraczających równowartość 15 tysięcy euro, z ustawowymi wyjątkami. Jest to obowiązek dotyczący transakcji ponadprogowych. Osobno działają przepisy o zawiadamianiu w związku z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Niższa kwota nie wyklucza takiego zawiadomienia. Jednocześnie samo raportowanie dużej, legalnej transakcji nie oznacza stwierdzenia przestępstwa ani automatycznego rozpoczęcia kontroli podatkowej.
Kiedy sprawą może zająć się urząd skarbowy?
Organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą uzyskiwać informacje bankowe w sytuacjach określonych w przepisach. Art. 48 ustawy o KAS przewiduje pisemne żądanie związane z odpowiednim postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi dotyczącymi przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych. Zakres informacji może obejmować daty, kwoty, tytuły operacji oraz nadawców i odbiorców. Art. 49 reguluje dostęp w związku z kontrolą lub postępowaniem podatkowym. Są to konkretne podstawy działania, które trzeba odróżnić od zwykłego pytania banku o przelew.
Jeżeli analiza ujawni okoliczności wskazujące na możliwe nieprawidłowości podatkowe, mogą one wymagać dalszego wyjaśnienia przez właściwy organ. Tytuł przelewu może być jednym z elementów ocenianego materiału. Znaczenie będą miały również rzeczywisty charakter płatności, dokumenty i sposób jej rozliczenia. Nie można jednak zakładać, że każda nietypowa nazwa automatycznie trafia do urzędu skarbowego i kończy się kontrolą. Bank, GIIF i urząd skarbowy mają odrębne zadania oraz podstawy prawne swoich czynności.
|Instytucja
|Znaczenie dla sprawdzania przelewu
|Co to oznacza dla klienta?
|Bank
|Analizuje transakcje i stosuje środki bezpieczeństwa finansowego
|Może potrzebować informacji o celu płatności lub pochodzeniu pieniędzy
|Generalny Inspektor Informacji Finansowej
|Otrzymuje informacje i zawiadomienia w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
|Zawiadomienie nie jest równoznaczne z kontrolą podatkową ani stwierdzeniem winy
|Organy KAS, w tym urząd skarbowy
|Uzyskują informacje i podejmują działania na podstawie właściwych przepisów
|Mogą badać określoną sprawę, ale nietypowy tytuł nie ustanawia automatycznej kontroli
Skarbówka rzeczywiście występuje do banków o informacje
Skalę korzystania z jednego z tych uprawnień pokazuje odpowiedź Ministerstwa Finansów opublikowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Od 1 lipca 2022 roku do 31 marca 2024 roku naczelnicy urzędów skarbowych skierowali 407 wystąpień do banków na podstawie art. 48 ustawy o KAS. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych skierowali w tym samym okresie 3112 wystąpień. Łącznie było ich 3519. Są to dane historyczne dotyczące żądań informacji, a nie liczby kontroli wywołanych żartobliwym tytułem przelewu. Nie pozwalają więc ustalić, jak często sam opis transakcji prowadził do zainteresowania organów skarbowych.
Jak opisywać zwykłe rozliczenia?
Dobry tytuł powinien odpowiadać temu, za co rzeczywiście przekazywane są pieniądze. Przy zwrocie kosztów można wskazać rodzaj wydatku, przy zakupie numer zamówienia, a przy zapłacie za usługę numer faktury lub umowy. Takie informacje pomagają zarówno odbiorcy, jak i przy późniejszym odtworzeniu rozliczenia. Nie trzeba wpisywać długiego opisu, jeśli krótki zapis jasno identyfikuje płatność. Warto też korzystać z instrukcji podanych przez sprzedawcę, dostawcę usług lub instytucję przyjmującą wpłatę.
|Rzeczywisty cel płatności
|Przykładowy opis
|Rozliczenie wspólnego posiłku
|Zwrot kosztów wspólnego obiadu
|Rozliczenie zakupów
|Zwrot kosztów zakupów z 12 października
|Zapłata za zamówiony produkt
|Zapłata za zamówienie nr 12345
|Zapłata za usługę
|Zapłata za fakturę nr 10/2026
|Zwrot pożyczonych pieniędzy
|Zwrot pożyczki zgodnie z umową z określonego dnia
Precyzyjny opis powinien iść w parze z dokumentami odpowiadającymi rzeczywistej transakcji. Przy wspólnych zakupach może to być paragon i uzgodnienie podziału kosztów, a przy usłudze faktura lub umowa. Sama nazwa nie zastępuje dowodu, że płatność miała wskazany charakter. Jeśli tytuł wpisano błędnie, warto zachować informacje pozwalające wyjaśnić pomyłkę. Tworzenie nowego, fikcyjnego opisu po fakcie może dodatkowo utrudnić odtworzenie zdarzenia.
Co zrobić, gdy pojawi się pytanie o przelew?
Przede wszystkim trzeba ustalić, kto zwraca się o informacje i jakiej transakcji dotyczy pytanie. Przy kontakcie ze strony banku warto korzystać z jego znanych, oficjalnych kanałów. Następnie należy wyjaśnić rzeczywisty cel płatności i przedstawić dokumenty odpowiadające temu celowi, jeśli są wymagane. Gdy pismo pochodzi z urzędu, znaczenie mają wskazany zakres sprawy, żądane informacje i termin odpowiedzi. Mała kwota nie wyklucza potrzeby wyjaśnień, ale sam kontakt w sprawie przelewu nie przesądza o nieprawidłowości. Najbardziej pomocne będą spójne informacje o tym, za co pieniądze faktycznie zostały przekazane.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.