Agresywny mężczyzna rzucał krzesłami w restauracji i groził kobietom. Policja szuka ofiar ataku

11 czerwca 2026 21:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W środę po godz. 17 przy ul. Natolińskiej w Warszawie 23-latek zaatakował kilka przypadkowych osób. Policja zatrzymała go kilkanaście minut po zdarzeniu. Funkcjonariusze szukają poszkodowanych.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Najpierw zaatakował mężczyznę, potem groził, rzucał krzesłami i butelkami

Sprawca najpierw napadł fizycznie na mężczyznę, który po krótkiej szarpaninie uciekł. Następnie wszedł do pobliskiej restauracji, gdzie zaczął rzucać krzesłami i szklanymi butelkami w obsługę. Groził kobietom pozbawieniem życia, a jedną z nich znieważył na tle narodowościowym. Gdy pracownice lokalu wezwały policję, napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze byli na miejscu już po kilku minutach. Po ustaleniu rysopisu i przekazaniu go do patroli w dzielnicy jeden z nich namierzył i zatrzymał 23-letniego obywatela Polski po niespełna kwadransie. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu i – jak ustalono – wielokrotnie wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy.

Policja szuka poszkodowanych – numer sprawy i kontakt

Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogły ucierpieć w zdarzeniu – szczególnie do mężczyzny, który uciekł przed napastnikiem. Kontakt pod numerami: 47 723 91 59, 47 723 91 30 lub 47 723 91 51. Można też zgłosić się osobiście do komendy przy ul. Wilczej 21, powołując się na numer sprawy KRP-PZ-3107/26.

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