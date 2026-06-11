Agresywny mężczyzna rzucał krzesłami w restauracji i groził kobietom. Policja szuka ofiar ataku
W środę po godz. 17 przy ul. Natolińskiej w Warszawie 23-latek zaatakował kilka przypadkowych osób. Policja zatrzymała go kilkanaście minut po zdarzeniu. Funkcjonariusze szukają poszkodowanych.
Najpierw zaatakował mężczyznę, potem groził, rzucał krzesłami i butelkami
Sprawca najpierw napadł fizycznie na mężczyznę, który po krótkiej szarpaninie uciekł. Następnie wszedł do pobliskiej restauracji, gdzie zaczął rzucać krzesłami i szklanymi butelkami w obsługę. Groził kobietom pozbawieniem życia, a jedną z nich znieważył na tle narodowościowym. Gdy pracownice lokalu wezwały policję, napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze byli na miejscu już po kilku minutach. Po ustaleniu rysopisu i przekazaniu go do patroli w dzielnicy jeden z nich namierzył i zatrzymał 23-letniego obywatela Polski po niespełna kwadransie. Mężczyzna był pod wyraźnym wpływem alkoholu i – jak ustalono – wielokrotnie wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu śródmiejskiej komendy.
Policja szuka poszkodowanych – numer sprawy i kontakt
Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogły ucierpieć w zdarzeniu – szczególnie do mężczyzny, który uciekł przed napastnikiem. Kontakt pod numerami: 47 723 91 59, 47 723 91 30 lub 47 723 91 51. Można też zgłosić się osobiście do komendy przy ul. Wilczej 21, powołując się na numer sprawy KRP-PZ-3107/26.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.