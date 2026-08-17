Pilne: awaria pod Warszawą. Nowy Dwór Mazowiecki i Modlin Twierdza bez prądu. Trwają działania służb
Poważna awaria sieci energetycznej w Nowym Dworze Mazowieckim. W poniedziałkowy wieczór, 17 sierpnia, część mieszkańców miasta oraz Modlina Twierdzy została pozbawiona energii elektrycznej. Pogotowie Energetyczne pracuje nad zlokalizowaniem usterki i przywróceniem zasilania. Na razie nie podano, kiedy prąd wróci.
Awaria prądu w Nowym Dworze Mazowieckim
Problemy z dostawami energii elektrycznej pojawiły się w poniedziałek wieczorem. Awaria objęła rejony Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Modlina Twierdzy.
O zdarzeniu zostały powiadomione odpowiednie służby. Pogotowie Energetyczne prowadzi działania zmierzające do ustalenia miejsca i przyczyny awarii, a następnie przywrócenia zasilania odbiorcom.
Na godzinę publikacji komunikatu nie podano informacji, co dokładnie spowodowało problemy z siecią.
Nie wiadomo, kiedy prąd wróci
Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest obecnie brak określonego terminu zakończenia awarii.
Nie podano jeszcze przewidywanej godziny przywrócenia dostaw energii elektrycznej. Wszystko zależy od charakteru usterki i czasu potrzebnego ekipom technicznym na jej usunięcie.
Sytuacja może być szczególnie uciążliwa ze względu na późną porę. Brak energii oznacza nie tylko problemy z oświetleniem, ale również z urządzeniami domowymi, dostępem do internetu czy ładowaniem telefonów.
Mieszkańcy powinni zachować ostrożność
Do czasu przywrócenia zasilania mieszkańcy powinni przede wszystkim zachować ostrożność. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas poruszania się po nieoświetlonych częściach budynków, klatkach schodowych i ulicach.
Warto również ograniczyć otwieranie lodówek i zamrażarek, aby jak najdłużej utrzymać w nich niską temperaturę.
Jeżeli korzystamy ze świec, nie pozostawiajmy ich bez nadzoru. Bezpieczniejszym rozwiązaniem są latarki lub lampy zasilane akumulatorowo.
Co zrobić po powrocie zasilania?
Po większej awarii prąd może wrócić w różnych częściach miasta w różnym czasie. Sam fakt, że energia pojawiła się u mieszkańców sąsiedniej ulicy, nie musi oznaczać, że awaria w całym rejonie została już usunięta.
Jeżeli po oficjalnym przywróceniu zasilania w konkretnym budynku nadal nie będzie prądu, warto najpierw sprawdzić zabezpieczenia instalacji elektrycznej i ustalić, czy problem dotyczy również sąsiadów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim lub Modlinie Twierdzy i nie masz obecnie prądu, awaria może dotyczyć większej części sieci, a nie wyłącznie Twojego budynku.
Na miejscu działają służby energetyczne. Nie ma obecnie potwierdzonej informacji, o której godzinie zasilanie zostanie w pełni przywrócone.
Mieszkańcy powinni przygotować latarki, naładowane powerbanki i ograniczyć korzystanie z urządzeń działających na bateriach. W przypadku osób, które potrzebują stałego zasilania specjalistycznych urządzeń, brak energii może wymagać wcześniejszego przygotowania alternatywnego źródła zasilania lub skorzystania z pomocy.
Będziemy aktualizować informacje, gdy pojawią się nowe dane dotyczące skali awarii oraz przewidywanego czasu przywrócenia prądu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.