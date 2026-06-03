Pilne alerty dla dziewięciu województw! Grad, ulewy i wiatr do 85 km/h. Wiemy, od której godziny zacznie się niebezpieczeństwo

Dwie fale niebezpiecznych zjawisk. Sprawdź godziny

Środowe załamanie pogody nie uderzy we wszystkie zagrożone obszary jednocześnie. Eksperci z IMGW podzielili alerty na dwie grupy o zróżnicowanych godzinach obowiązywania oraz odmiennej intensywności przewidywanych zjawisk.

Pierwsza strefa niebezpieczeństwa aktywuje się już o godzinie 13:00 i utrzyma się do godziny 21:00. Obejmie ona całe województwa opolskie oraz śląskie, a także wyznaczone powiaty w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Na tym obszarze komórki burzowe mogą przynieść bardzo intensywne opady deszczu, podczas których spadnie od 20 mm do nawet 35 mm wody. Największym zagrożeniem będą jednak gwałtowne porywy wiatru, osiągające prędkość do 85 km/h. Miejscami spodziewane są również opady gradu.

Druga fala ostrzeżeń rozpocznie się godzinę później, czyli o 14:00, i potrwa tradycyjnie do godziny 21:00 w środę. Te alerty dotyczą województw małopolskiego i podkarpackiego, a także części województwa świętokrzyskiego. Choć prognozowany wiatr będzie tu odrobinę słabszy w porywach do 70 km/h – to ulewy rzędu 20 mm do 30 mm oraz lokalny grad wciąż mogą wyrządzić spore szkody.