Pilne alerty dla dziewięciu województw! Grad, ulewy i wiatr do 85 km/h. Wiemy, od której godziny zacznie się niebezpieczeństwo
Dwie fale niebezpiecznych zjawisk. Sprawdź godziny
Środowe załamanie pogody nie uderzy we wszystkie zagrożone obszary jednocześnie. Eksperci z IMGW podzielili alerty na dwie grupy o zróżnicowanych godzinach obowiązywania oraz odmiennej intensywności przewidywanych zjawisk.
Pierwsza strefa niebezpieczeństwa aktywuje się już o godzinie 13:00 i utrzyma się do godziny 21:00. Obejmie ona całe województwa opolskie oraz śląskie, a także wyznaczone powiaty w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Na tym obszarze komórki burzowe mogą przynieść bardzo intensywne opady deszczu, podczas których spadnie od 20 mm do nawet 35 mm wody. Największym zagrożeniem będą jednak gwałtowne porywy wiatru, osiągające prędkość do 85 km/h. Miejscami spodziewane są również opady gradu.
Druga fala ostrzeżeń rozpocznie się godzinę później, czyli o 14:00, i potrwa tradycyjnie do godziny 21:00 w środę. Te alerty dotyczą województw małopolskiego i podkarpackiego, a także części województwa świętokrzyskiego. Choć prognozowany wiatr będzie tu odrobinę słabszy w porywach do 70 km/h – to ulewy rzędu 20 mm do 30 mm oraz lokalny grad wciąż mogą wyrządzić spore szkody.
Szczegółowe zestawienie parametrów burzowych dla poszczególnych regionów
Poniższa tabela ułatwia szybkie sprawdzenie, jaka skala zagrożenia meteorologicznego dotyczy konkretnych lokalizacji w kraju.
Tabela: Środowe alerty burzowe I stopnia (3 czerwca 2026 r.)
|Obszar objęty ostrzeżeniem IMGW
|Czas obowiązywania alertu
|Prognozowana suma opadów
|Maksymalne porywy wiatru
|Dodatkowe zagrożenia
|Woj. opolskie, woj. śląskie oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego
|13:00 – 21:00
|Od 20 mm do 35 mm
|Do 85 km/h
|Lokalny grad
|Woj. małopolskie, woj. podkarpackie oraz część woj. świętokrzyskiego
|14:00 – 21:00
|Od 20 mm do 30 mm
|Do 70 km/h
|Lokalny grad
Co w praktyce oznacza alert pierwszego stopnia?
Warto pamiętać, że w oficjalnej, trzystopniowej skali stosowanej przez państwowe służby meteorologiczne, wydany dziś alert z numerem jeden jest stopniem najniższym. Pod żadnym pozorem nie wolno go jednak bagatelizować.
Definicja zagrożenia: Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia określa warunki, które bezpośrednio sprzyjają wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Mogą one rozwijać się dynamicznie i lokalnie, powodując dotkliwe straty materialne, podtopienia, uszkodzenia drzewostanu czy paraliż komunikacyjny. Co najważniejsze, zjawiska te niosą za sobą realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia oraz życia.
Podczas trwania burz zaleca się zabezpieczenie wolnostojących przedmiotów na balkonach i podwórkach, unikanie parkowania samochodów pod drzewami oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy autem w trakcie ulewnego deszczu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.