PILNE! Andrzej Duda publikuje przepis o zamachu na konstytucyjny organ państwa. Grozi nawet 20 lat więzienia

30 października 2026 21:18 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Były prezydent Andrzej Duda zabrał głos w mediach społecznościowych w czasie narastającego napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Opublikował treść art. 128 Kodeksu karnego, dotyczącego zamachu na konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis przewiduje nawet 20 lat pozbawienia wolności. Wpis pojawił się w piątek wieczorem, gdy uwagę opinii publicznej przyciągają wydarzenia w Warszawie.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Andrzej Duda publikuje art. 128 Kodeksu karnego

W piątek, 30 października, Andrzej Duda zamieścił na platformie X wpis poświęcony jednemu z najpoważniejszych przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz również:

Były prezydent przywołał art. 128 Kodeksu karnego, zatytułowany „Zamach na konstytucyjny organ RP”.

Zgodnie z pierwszym paragrafem tego przepisu:

Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

To wyjątkowo surowa sankcja, przewidziana za działania wymierzone w konstytucyjne organy państwa.

Nawet przygotowania mogą być karalne

Andrzej Duda przytoczył również drugi paragraf art. 128, dotyczący przygotowania do przestępstwa opisanego w paragrafie pierwszym.

Za takie przygotowania ustawodawca przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zobacz również:

Trzeci paragraf odnosi się natomiast do wywierania przemocą lub groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu RP.

Za przestępstwo określone w tym paragrafie grozi od roku do 10 lat więzienia.

Wpis w czasie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego

Publikacja byłego prezydenta zbiegła się z doniesieniami o napiętej sytuacji przed Trybunałem Konstytucyjnym przy alei Szucha w Warszawie.

Policja informowała o próbach przedostania się przez ogrodzenie, rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku funkcjonariuszy oraz zatrzymaniu trzech osób.


Wpis Andrzeja Dudy może być odczytywany jako komentarz do sytuacji politycznej, jednak były prezydent nie wskazał w nim konkretnych osób ani zdarzeń, które jego zdaniem miałyby wypełniać znamiona art. 128 Kodeksu karnego.

Samo przytoczenie przepisu nie jest również równoznaczne z formalnym postawieniem komukolwiek zarzutów.

Czy wydarzenia przed Trybunałem oznaczają zamach stanu?

To kluczowe pytanie, ale odpowiedź wymaga rozróżnienia dwóch kwestii: politycznej oceny wydarzeń oraz odpowiedzialności karnej.

Art. 128 § 1 dotyczy działań podejmowanych w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu państwa. Samo uczestnictwo w proteście, a nawet naruszenie ogrodzenia, nie przesądza automatycznie o popełnieniu tego przestępstwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna