PILNE. Autostrada A2 całkowicie zablokowana. Płonie naczepa ciężarówki, kierowcy muszą zjechać z trasy

17 sierpnia 2026 18:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na autostradzie A2 na wschód od Siedlec. W rejonie miejscowości Izdebki-Kosny doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Jezdnia w kierunku Białej Podlaskiej została całkowicie zablokowana. Kierowcy powinni zjechać z autostrady wcześniej i korzystać z trasy alternatywnej.

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Ogromne utrudnienia Fot. Policja Siedlce
Ogromne utrudnienia Fot. Policja Siedlce

A2 całkowicie zablokowana w kierunku Białej Podlaskiej

Do zdarzenia doszło na 586. kilometrze i 2. hektometrze autostrady A2, na wysokości miejscowości Izdebki-Kosny w gminie Zbuczyn.

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Zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego. Ze względu na prowadzoną akcję służb oraz zagrożenie związane z pożarem przejazd jezdnią w kierunku Białej Podlaskiej został całkowicie wstrzymany.

To ważna informacja dla osób jadących A2 z Warszawy i Siedlec w kierunku wschodnim. Kierowcy nie powinni próbować dojeżdżać bezpośrednio do miejsca zdarzenia.

Kierowcy powinni zjechać na węźle Siedlce Wschód

Dla kierowców wyznaczono trasę alternatywną. Zalecany jest zjazd z autostrady na węźle Siedlce Wschód, a następnie kontynuowanie podróży drogą krajową nr 2.

Węzeł Siedlce Wschód znajduje się na funkcjonującym odcinku A2 na wschód od Siedlec. Nowe fragmenty autostrady w tym rejonie zostały udostępnione kierowcom w 2026 roku.

Osoby podróżujące z Warszawy w stronę Białej Podlaskiej powinny uwzględnić możliwość znacznego wydłużenia czasu przejazdu.

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Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy ruch na A2 zostanie przywrócony. Według przekazanych informacji utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

Na miejscu konieczne jest nie tylko ugaszenie pożaru, ale również zabezpieczenie pojazdu i jezdni. Dopiero po zakończeniu działań służb będzie możliwa ocena, kiedy samochody ponownie pojadą tym odcinkiem autostrady.

Kierowcy muszą liczyć się z możliwością powstawania zatorów przed zamkniętym fragmentem.

Pożar ciężarówki na A2. Zachowaj odstęp od pojazdów służb

W rejonie zdarzenia pracują służby. Kierowcy powinni bezwzględnie stosować się do wydawanych poleceń oraz oznakowania.

Nie należy zatrzymywać się w pobliżu miejsca pożaru w celu wykonania zdjęć lub nagrań. Takie zachowanie może utrudniać pracę ratowników i stwarzać dodatkowe zagrożenie.

Osoby znajdujące się jeszcze przed węzłem Siedlce Wschód powinny rozważyć zjazd z A2 zgodnie z zaleceniami i dalszą podróż DK2.

Ważne dla kierowców jadących z Warszawy

Zdarzenie ma znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza podróżujących w poniedziałkowe popołudnie na wschód kraju.

Jeżeli dopiero planujemy wyjazd z Warszawy w stronę Siedlec i Białej Podlaskiej, warto przed rozpoczęciem podróży sprawdzić aktualną sytuację drogową i uwzględnić dodatkowy czas na przejazd.

Trasa alternatywna może być obecnie bardziej obciążona, ponieważ część ruchu z autostrady zostanie skierowana na DK2.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli jedziesz obecnie autostradą A2 w kierunku Białej Podlaskiej, nie jedź w stronę miejsca pożaru z założeniem, że utrudnienia szybko się zakończą.

Najważniejsze informacje dla kierowców są obecnie następujące:

1. A2 w kierunku Białej Podlaskiej jest zablokowana w rejonie 586. kilometra.

2. Do pożaru naczepy ciężarówki doszło na wysokości miejscowości Izdebki-Kosny.

3. Kierowcom zalecany jest zjazd na węźle Siedlce Wschód.

4. Dalej należy kierować się drogą krajową nr 2.

5. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Jeżeli podróżujesz z Warszawy lub centralnej części Mazowsza w kierunku Białej Podlaskiej, zaplanuj dodatkowy czas. Sytuacja może się dynamicznie zmieniać wraz z postępem działań służb.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń służb oraz aktualnego oznakowania.

Źródło: komunikat dotyczący bieżących utrudnień na autostradzie A2. Lokalizację odcinka A2 w rejonie Siedlec i Izdebek-Kosnów potwierdzają dokumenty dotyczące przebiegu autostrady.

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