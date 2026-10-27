PILNE! Awaria metra w Warszawie. Pociągi nie dojeżdżają do Młocin. Uruchomiono komunikację zastępczą
Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. We wtorek, 27 października, wieczorem doszło do problemów technicznych w rejonie stacji Młociny. Pociągi linii M1 nie kursują na odcinku Słodowiec – Młociny. Warszawski Transport Publiczny uruchomił zastępczą komunikację autobusową. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w podróżowaniu po północnej części stolicy.
Awaria metra M1. Pociągi kursują na skróconej trasie
We wtorek, 27 października, o godzinie 21:03 Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach na pierwszej linii metra.
Jak wynika z oficjalnego komunikatu, przyczyną problemów są utrudnienia techniczne w rejonie stacji Młociny.
W związku z awarią pociągi linii M1 kursują wyłącznie na odcinku:
Słodowiec – Kabaty – Słodowiec.
Oznacza to, że metro nie obsługuje obecnie trzech stacji na północnym krańcu linii:
- Marymont? Nie — stacja Marymont pozostaje obsługiwana przez pociągi kursujące od Słodowca w kierunku Kabat.
- Stare Bielany – wyłączona z ruchu metra;
- Wawrzyszew – wyłączona z ruchu metra;
- Młociny – wyłączona z ruchu metra.
Pasażerowie podróżujący w kierunku Bielan i Młocin muszą skorzystać z komunikacji zastępczej.
Uruchomiono autobusy zastępcze. Podano trasę
Warszawski Transport Publiczny uruchomił linię zastępczą Z za metro, która kursuje między Młocinami a Słodowcem.
Autobusy jadą następującą trasą:
Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Metro Słodowiec 04.
W kierunku powrotnym autobusy kursują przez ulicę Żeromskiego i Sacharowa.
Zastępcza komunikacja ma umożliwić pasażerom dojazd do czynnego odcinka pierwszej linii metra.
WTP wskazuje również na schemacie możliwość korzystania z linii ZM1 i 156 na północnym odcinku trasy.
Które stacje metra są zamknięte dla pociągów?
Zgodnie z komunikatem WTP z godziny 21:11 utrudnienia dotyczą odcinka pomiędzy stacjami Słodowiec i Młociny.
Pociągi nie obsługują stacji:
- Stare Bielany,
- Wawrzyszew,
- Młociny.
Stacja Słodowiec jest obecnie końcową stacją dla pociągów jadących od strony Kabat.
Pozostała część pierwszej linii metra funkcjonuje na skróconej trasie.
Jak długo potrwają utrudnienia?
Na razie Warszawski Transport Publiczny nie podał przewidywanego czasu przywrócenia normalnego kursowania metra.
Nie wiadomo również, jak długo potrwa usuwanie problemów technicznych w rejonie Młocin.
Pasażerowie planujący podróż w północnej części Warszawy powinni uwzględnić dodatkowy czas na przesiadkę do autobusów zastępczych.
Aktualne komunikaty można sprawdzać na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pod numerem miejskiej infolinii 19 115.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli podróżujesz pierwszą linią metra w kierunku Młocin, musisz wysiąść na stacji Słodowiec i kontynuować podróż komunikacją zastępczą.
Najważniejsze informacje:
- awaria dotyczy linii metra M1;
- przyczyną są problemy techniczne w rejonie Młocin;
- pociągi kursują na trasie Słodowiec – Kabaty;
- stacje Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny nie są obsługiwane przez metro;
- uruchomiono autobusy zastępcze;
- nie podano jeszcze godziny zakończenia utrudnień.
Informacja aktualna według komunikatu Warszawskiego Transportu Publicznego z 27 października 2026 roku, godz. 21:11.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.