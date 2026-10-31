Pilne konsultacje u prezydenta. Nadzwyczajne posiedzenie Rady o godz. 15
Prezydent Karol Nawrocki zwołał na sobotę, 31 października, pilne konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP ma rozpocząć się o godz. 15. Decyzja jest związana z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego i narastającym sporem o kierownictwo tej instytucji.
Informację o godzinie spotkania przekazał przewodniczący Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP Marcin Horała.
W swoim komunikacie poinformował, że nadzwyczajne posiedzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 15.
Ma ono być poświęcone sytuacji politycznej powstałej po wydarzeniach z nocy z piątku na sobotę wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent zwołał pilne konsultacje
Karol Nawrocki zapowiedział konsultacje jeszcze w nocy.
W oficjalnym oświadczeniu Kancelarii Prezydenta wskazano, że w spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele sił parlamentarnych.
Celem rozmów – według prezydenta – ma być doprowadzenie do stabilizacji sytuacji politycznej oraz przywrócenia porządku konstytucyjnego.
Karol Nawrocki ocenił wydarzenia z poprzedniej nocy jako naruszenie porządku konstytucyjnego i siłowe przejęcie konstytucyjnego organu państwa.
To stanowisko prezydenta. Legalność działań poszczególnych stron pozostaje przedmiotem ostrego sporu prawnego i politycznego.
Nadzwyczajne posiedzenie o godz. 15
Według informacji przekazanej przez Marcina Horałę posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP odbędzie się o godz. 15:00.
Rada jest zespołem konsultacyjnym powołanym przez prezydenta. Jej zadaniem jest wspieranie głowy państwa wiedzą i doświadczeniem parlamentarzystów oraz usprawnianie współpracy przy procesie stanowienia prawa.
W sobotę gremium ma zebrać się jednak w trybie nadzwyczajnym.
Powodem jest kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Burzliwa noc przed TK
Wydarzenia rozpoczęły się jeszcze w piątek.
Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.
Według informacji przekazywanych przez część sędziów kierowanie Trybunałem miała przejąć Anna Korwin-Piotrowska.
Dotychczasowe kierownictwo TK zakwestionowało jednak te działania.
W mediach społecznościowych Trybunału pojawiła się informacja, że strona internetowa instytucji została bezprawnie przejęta, a Bogdan Święczkowski nadal pozostaje prezesem.
Prezydent przerwał podróż do Senegalu
Po otrzymaniu informacji o sytuacji Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu zagranicznej podróży.
Prezydent znajdował się w drodze do Senegalu, ale samolot zawrócił do Polski.
Po powrocie do Warszawy Nawrocki spotkał się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Następnie obaj udali się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent wszedł do budynku w nocy. Przy wejściu doszło do przepychanki, której nagranie zostało opublikowane w internecie.
Nawrocki przedstawił swoje stanowisko
Po wydarzeniach prezydent wydał oświadczenie.
Stwierdził w nim, że jego zdaniem doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.
Poinformował również, że odbył konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Prezydent wezwał do przywrócenia porządku prawnego i opuszczenia terenu Trybunału przez służby skierowane na miejsce.
Jednocześnie przekazał, że umożliwił wejście do TK Bartłomiejowi Sochańskiemu, którego określił jako legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału.
Policja działała przed Trybunałem
Wcześniej Komenda Stołeczna Policji informowała o działaniach prowadzonych w rejonie siedziby TK.
Funkcjonariusze podkreślali, że nie znajdują się wewnątrz budynku.
Policja zabezpieczała teren przed Trybunałem i prowadziła czynności związane ze zgromadzeniem.
KSP informowała także o zatrzymaniu trzech osób, które według policji przeskoczyły przez ogrodzenie i weszły na teren Trybunału.
Wobec zatrzymanych prowadzone były czynności pod kątem art. 193 Kodeksu karnego.
Protesty przed siedzibą TK
Przed budynkiem Trybunału przez noc trwały zgromadzenia.
Wśród uczestników znajdowali się politycy różnych ugrupowań prawicowych oraz ich sympatycy.
Policja informowała wcześniej o rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy i użyciu ręcznych miotaczy gazu.
Sytuacja była przez wiele godzin napięta.
Co może wydarzyć się po godz. 15?
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów ma być pierwszą szerszą próbą rozmów politycznych po wydarzeniach wokół TK.
Nie podano jeszcze pełnej listy uczestników ani szczegółowego porządku spotkania.
Prezydent zapowiedział jednak udział przedstawicieli sił parlamentarnych.
Kluczowe będzie to, czy konsultacje doprowadzą do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
Na razie spór pozostaje nierozwiązany, a obie strony przedstawiają odmienne interpretacje prawne wydarzeń.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Parlamentarzystów przy Prezydencie RP ma rozpocząć się w sobotę o godz. 15. Spotkanie zostało zwołane po jednej z najbardziej napiętych nocy wokół Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.