Pilne ostrzeżenie GIS! W tatarze wołowym wykryto groźne bakterie
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące tatara wołowego produkcji Sokołów S.A. W jednej z partii wykryto bakterie Escherichia coli (STEC) wytwarzające toksynę Shiga, które mogą powodować groźne zatrucia pokarmowe. GIS apeluje, by nie spożywać produktu z numerem partii 8525281202 i terminem przydatności do 24 października 2025 roku.
GIS ostrzega: nie jedz tego produktu. W tatarze wołowym wykryto groźne bakterie
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące partii tatara wołowego, w której wykryto bakterie Escherichia coli (STEC) produkujące toksynę Shiga. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia.
Ostrzeżenie dotyczy produktu tatar wołowy 200 g, numer partii 8525281202, z terminem przydatności do spożycia 24 października 2025 roku. Producentem jest Sokołów S.A., Oddział w Tarnowie. GIS poinformował, że skażona partia została natychmiast objęta procedurą wycofania z rynku, a kontrolę procesu prowadzą organy urzędowej kontroli żywności.
Według komunikatu GIS, bakterie Escherichia coli (STEC) mogą wywołać groźne dla zdrowia objawy, w tym silne bóle brzucha, gorączkę, wymioty, a w cięższych przypadkach także krwawe biegunki i odwodnienie. U dzieci, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością infekcja może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS).
Inspektorat apeluje, by nie spożywać tatara z partii objętej ostrzeżeniem, nawet jeśli produkt wygląda i pachnie prawidłowo. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po jego spożyciu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Producent — firma Sokołów S.A. — potwierdził, że rozpoczął procedurę wycofania wadliwej partii produktu ze sklepów. Jednocześnie zapewnił o pełnej współpracy z GIS oraz o prowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że konsumenci, którzy kupili produkt z numerem partii 8525281202, mogą go zwrócić w miejscu zakupu. Żywność z tej partii nie powinna być przechowywana, przetwarzana ani spożywana w żadnej formie.
To już kolejne w ostatnich tygodniach ostrzeżenie GIS dotyczące skażonych produktów spożywczych. Inspektorat apeluje o czujność i zwracanie uwagi na numery partii oraz daty przydatności do spożycia, zwłaszcza w przypadku produktów mięsnych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.