Pilne oświadczenie prezydenta Karola Nawrockiego! Mówi o siłowym przejęciu Trybunału Konstytucyjnego. Zwołuje konsultacje
Prezydent Karol Nawrocki wydał w sobotę, 31 października, oświadczenie dotyczące dramatycznej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Głowa państwa oceniła, że w nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia jednego z najważniejszych organów państwa. Prezydent wezwał do opuszczenia terenu Trybunału przez skierowane tam siły oraz zapowiedział pilne konsultacje z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.
Prezydent Nawrocki wydał oświadczenie. Padają poważne oskarżenia
Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrza się. W sobotę, 31 października 2026 roku, na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano oświadczenie Karola Nawrockiego.
Prezydent przedstawił w nim swoją ocenę nocnych wydarzeń.
Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.
To wyjątkowo mocne stanowisko głowy państwa. Należy jednak podkreślić, że określenia dotyczące naruszenia porządku konstytucyjnego i siłowego przejęcia Trybunału są oceną przedstawioną przez prezydenta, a nie niezależnie potwierdzonym rozstrzygnięciem prawnym.
Konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego
Karol Nawrocki poinformował, że przeprowadził konsultacje z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
Według relacji prezydenta Kapiński również nie uznaje za legalne działań osób, które prezydent oskarża o uzurpowanie sobie władzy w Trybunale Konstytucyjnym.
Stanowisko to wskazuje na poważny spór dotyczący legalności działań podejmowanych wokół TK.
Prezydent wzywa do opuszczenia terenu Trybunału
W dalszej części oświadczenia Karol Nawrocki zaapelował o przywrócenie porządku prawnego.
Prezydent zażądał opuszczenia terenu Trybunału przez służby, które — jak twierdzi — zostały tam skierowane przez rząd.
To bezpośrednie wezwanie skierowane do strony rządowej w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent przekazał również, że umożliwił wejście do budynku sędziemu Bartłomiejowi Sochańskiemu, którego określił jako legalnie urzędującego wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Pilne konsultacje polityczne jeszcze w sobotę
Najważniejsza zapowiedź dotyczy kolejnych działań prezydenta.
Karol Nawrocki ogłosił zwołanie na sobotę, 31 października, pilnych konsultacji z przedstawicielami sił parlamentarnych.
Jak wskazał, powodem jest zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem spotkania ma być ustabilizowanie sytuacji politycznej i przywrócenie porządku konstytucyjnego.
W przekazanym oświadczeniu nie podano dokładnej godziny konsultacji ani listy zaproszonych przedstawicieli ugrupowań.
Podziękowania dla osób zgromadzonych przed TK
Na zakończenie oświadczenia prezydent podziękował osobom, które zgromadziły się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Według Karola Nawrockiego protestujący występują w obronie Konstytucji RP.
Jest to kolejny element sporu politycznego i prawnego dotyczącego funkcjonowania Trybunału.
Co to oznacza dla Polski?
Sobotnie oświadczenie oznacza dalszą eskalację konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent nie ograniczył się do krytyki wydarzeń. Zapowiedział konkretne działania polityczne i konsultacje z przedstawicielami parlamentu.
Na tym etapie nie wiadomo, czy rozmowy doprowadzą do porozumienia ani jakie stanowisko zajmą poszczególne ugrupowania.
Kluczowe będzie również ustalenie pełnego przebiegu nocnych wydarzeń i wyjaśnienie podstaw prawnych działań podejmowanych przez wszystkie zaangażowane strony.
Samo oświadczenie prezydenta nie przesądza o legalności lub nielegalności działań, które opisuje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.