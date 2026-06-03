Pilne! Policja zatrzymała 57-latka po wyłowieniu legendarnego suma na Gocławiu
Warszawskie jeziorko Balaton straciło jednego ze swoich najbardziej rozpoznawalnych mieszkańców. Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę w związku z wyłowieniem mierzącego 183 cm suma, który od około 20 lat był lokalną atrakcją Gocławia. Sprawa wywołała ogromne emocje wśród mieszkańców, a śledczy sprawdzają, czy podczas połowu doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony ryb i zwierząt.
Warszawa straciła swojego „legendarnego” mieszkańca. Policja zatrzymała 57-latka po głośnym zdarzeniu nad Balatonem
Sprawa wyłowienia ogromnego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu wywołała ogromne emocje wśród mieszkańców stolicy. Ryba, która od około 20 lat była jedną z największych atrakcji akwenu, zniknęła po połowie dokonanym pod koniec maja. Teraz policja poinformowała o zatrzymaniu 57-letniego mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem.
Sum, którego znało całe osiedle
Dla wielu mieszkańców Gocławia ogromny sum był czymś więcej niż zwykłą rybą. Według lokalnych relacji mierzący około 183 cm długości okaz od lat zamieszkiwał wody jeziorka Balaton. Wielu spacerowiczów i wędkarzy znało go doskonale, a zdjęcia ryby regularnie pojawiały się w mediach społecznościowych.
Choć w przeszłości zdarzało się, że sum trafiał na haczyk, był wypuszczany z powrotem do wody. Z biegiem lat zyskał wręcz status lokalnej legendy i stał się jednym z symboli akwenu znajdującego się w sercu warszawskiego Gocławia.
Nagrania obiegły internet
Do zdarzenia doszło 30 maja. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające dwóch mężczyzn poruszających się po jeziorku rowerem wodnym. Jeden z nich miał przy pomocy wędki wyłowić ogromnego suma.
Świadkowie twierdzili, że już w trakcie połowu zwracali uwagę mężczyznom i protestowali przeciwko ich działaniom. Mimo to ryba została zabrana z akwenu.
Według relacji publikowanych w internecie sum miał następnie trafić do bagażnika samochodu i zostać wywieziony w nieznanym kierunku. To właśnie te informacje wywołały falę oburzenia wśród mieszkańców Warszawy.
Policja zatrzymała 57-letniego mężczyznę
Jak poinformowali funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji VII w Warszawie, w związku ze sprawą zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy.
Czynności zostały podjęte po doniesieniach medialnych oraz analizie materiałów publikowanych w internecie. Śledczy wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności zdarzenia.
Na tym etapie policja nie przesądza jeszcze o kwalifikacji prawnej czynu ani o ewentualnych zarzutach. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że analizowanych jest kilka możliwych naruszeń przepisów.
Nie tylko okres ochronny. Możliwych naruszeń jest więcej
Jednym z najważniejszych wątków jest kwestia okresu ochronnego dla suma. W Warszawie obowiązuje on od 1 stycznia do 31 maja. Oznacza to, że do połowu doszło zaledwie dzień przed zakończeniem ochrony gatunku.
Policja zwraca uwagę również na sposób transportu ryby. Jeżeli potwierdzą się informacje o przewożeniu żywego zwierzęcia bez odpowiednich warunków, śledczy mogą analizować sprawę także pod kątem przepisów dotyczących ochrony zwierząt.
Wędkarze wskazują ponadto na możliwe nieprawidłowości związane z wykorzystaniem roweru wodnego podczas połowu. Wszystkie te okoliczności są obecnie przedmiotem postępowania.
Warszawiacy nie kryją emocji
Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Mieszkańcy Gocławia podkreślają, że sum przez lata był częścią lokalnego krajobrazu. Dla wielu rodzin spacerujących wokół Balatonu był jedną z największych atrakcji tego miejsca.
W komentarzach dominują głosy rozczarowania i złości. Internauci przypominają, że ryba wielokrotnie trafiała wcześniej na haczyk, ale zawsze wracała do swojego naturalnego środowiska.
Tym razem historia zakończyła się inaczej, a los słynnego suma stał się symbolem szerszej dyskusji o ochronie zwierząt i odpowiedzialnym korzystaniu z miejskich akwenów.
Dlaczego Balaton jest wyjątkowy?
Jeziorko Balaton na warszawskim Gocławiu należy do najpopularniejszych terenów rekreacyjnych po prawej stronie Wisły. Każdego dnia odwiedzają je spacerowicze, biegacze, rowerzyści i wędkarze.
Obecność dużych ryb od lat była jednym z elementów wyróżniających ten akwen. Właśnie dlatego informacja o wyłowieniu legendarnego suma wzbudziła tak duże zainteresowanie nie tylko w Warszawie, ale również w całej Polsce.
Co to oznacza dla Ciebie? Wędkarze powinni pamiętać o kilku zasadach
– przed rozpoczęciem połowu sprawdź aktualne okresy ochronne dla gatunków ryb;
– przestrzegaj zasad obowiązujących na lokalnych akwenach;
– pamiętaj, że niektóre naruszenia mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub administracyjną;
– transport żywych zwierząt powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– w przypadku zauważenia nielegalnych działań warto poinformować odpowiednie służby.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.