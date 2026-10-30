PILNE! Polski ambasador ogłasza rezygnację. „Dalsze pełnienie funkcji nie jest możliwe”. Nadzwyczajne wydarzenia w kraju
Nagła decyzja polskiego dyplomaty. Jakub Kumoch poinformował w piątek wieczorem, 30 października, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Jako powód wskazał wydarzenia rozgrywające się w kraju. Jego oświadczenie pojawiło się w mediach społecznościowych w czasie narastającego napięcia politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Jakub Kumoch rezygnuje. Opublikował jednoznaczne oświadczenie
W piątek wieczorem Jakub Kumoch opublikował na platformie X krótki, ale stanowczy komunikat dotyczący swojej przyszłości w polskiej dyplomacji.
Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie.
Wpis został opublikowany 30 października 2026 roku o godzinie 20:34.
Dyplomata jednoznacznie zadeklarował zakończenie swojej misji i wystąpienie z formalną prośbą o odwołanie.
Decyzja w czasie politycznego napięcia
Oświadczenie pojawiło się w szczególnie napiętym momencie. W piątek w Warszawie doszło do incydentów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.
Policja informowała o próbach przedostania się przez ogrodzenie instytucji, rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku funkcjonariuszy oraz zatrzymaniu trzech osób.
Tego samego dnia pojawiły się również informacje o przerwaniu zagranicznej podróży prezydenta Karola Nawrockiego.
Jakub Kumoch nie wyjaśnił jednak w swoim wpisie, które konkretnie wydarzenia przesądziły o jego decyzji. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną rezygnacji były incydenty przed Trybunałem.
Kim jest Jakub Kumoch?
Jakub Kumoch to doświadczony polski dyplomata, który w przeszłości pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.
Był również ambasadorem Polski w Turcji i Szwajcarii. W swojej karierze zajmował się między innymi polityką zagraniczną oraz relacjami międzynarodowymi.
Jego decyzja ma znaczenie polityczne i dyplomatyczne, ponieważ dotyczy osoby od lat związanej z reprezentowaniem Polski za granicą.
Ambasador Polski w Chinach. Co dalej z placówką w Pekinie?
Jakub Kumoch pełni funkcję ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej. Jego nazwisko widnieje na oficjalnej stronie polskiej ambasady w Pekinie.
Złożenie rezygnacji i wniosku o odwołanie nie jest jeszcze równoznaczne z formalnym zakończeniem misji dyplomatycznej. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury.
Na razie nie ma potwierdzenia, kto miałby zastąpić Kumocha ani kiedy formalnie zakończyłby pełnienie funkcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.