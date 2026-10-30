PILNE! Polski ambasador ogłasza rezygnację. „Dalsze pełnienie funkcji nie jest możliwe”. Nadzwyczajne wydarzenia w kraju

30 października 2026 21:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nagła decyzja polskiego dyplomaty. Jakub Kumoch poinformował w piątek wieczorem, 30 października, że złożył rezygnację z pełnionej funkcji ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. Jako powód wskazał wydarzenia rozgrywające się w kraju. Jego oświadczenie pojawiło się w mediach społecznościowych w czasie narastającego napięcia politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Jakub Kumoch rezygnuje. Opublikował jednoznaczne oświadczenie

W piątek wieczorem Jakub Kumoch opublikował na platformie X krótki, ale stanowczy komunikat dotyczący swojej przyszłości w polskiej dyplomacji.

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Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie.

Wpis został opublikowany 30 października 2026 roku o godzinie 20:34.

Dyplomata jednoznacznie zadeklarował zakończenie swojej misji i wystąpienie z formalną prośbą o odwołanie.

Decyzja w czasie politycznego napięcia

Oświadczenie pojawiło się w szczególnie napiętym momencie. W piątek w Warszawie doszło do incydentów przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Policja informowała o próbach przedostania się przez ogrodzenie instytucji, rzucaniu niebezpiecznymi przedmiotami w kierunku funkcjonariuszy oraz zatrzymaniu trzech osób.

Tego samego dnia pojawiły się również informacje o przerwaniu zagranicznej podróży prezydenta Karola Nawrockiego.

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Jakub Kumoch nie wyjaśnił jednak w swoim wpisie, które konkretnie wydarzenia przesądziły o jego decyzji. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną rezygnacji były incydenty przed Trybunałem.

Kim jest Jakub Kumoch?

Jakub Kumoch to doświadczony polski dyplomata, który w przeszłości pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Był również ambasadorem Polski w Turcji i Szwajcarii. W swojej karierze zajmował się między innymi polityką zagraniczną oraz relacjami międzynarodowymi.

Jego decyzja ma znaczenie polityczne i dyplomatyczne, ponieważ dotyczy osoby od lat związanej z reprezentowaniem Polski za granicą.

Ambasador Polski w Chinach. Co dalej z placówką w Pekinie?

Jakub Kumoch pełni funkcję ambasadora RP w Chińskiej Republice Ludowej. Jego nazwisko widnieje na oficjalnej stronie polskiej ambasady w Pekinie.

Złożenie rezygnacji i wniosku o odwołanie nie jest jeszcze równoznaczne z formalnym zakończeniem misji dyplomatycznej. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury.

Na razie nie ma potwierdzenia, kto miałby zastąpić Kumocha ani kiedy formalnie zakończyłby pełnienie funkcji.

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