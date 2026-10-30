PILNE! Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i zawrócił do Polski. Powodem dramatyczne wydarzenia w Warszawie
Nagła decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Głowa państwa przerwała podróż do Senegalu i nakazała powrót do Polski. Powodem są wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, gdzie pojawili się policjanci, a trzy osoby zostały zatrzymane. Prezydencki samolot zawrócił jeszcze przed dotarciem do Afryki. Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła decyzję.
Prezydent nagle przerywa podróż. Pilny komunikat
W piątek, 30 października, prezydent Karol Nawrocki miał rozpocząć oficjalną wizytę w Senegalu. Podróż została jednak niespodziewanie przerwana.
Prezydent poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam.
Informację potwierdziła Kancelaria Prezydenta RP, wskazując wprost, że decyzja ma związek z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.
Samolot zawrócił nad Hiszpanią
Jak informuje Wirtualna Polska, dane serwisu Flightradar24 pokazały zmianę trasy prezydenckiego samolotu.
Maszyna zmierzająca do Dakaru zawróciła nad południową Hiszpanią. Oznacza to, że Karol Nawrocki nie dotarł do Senegalu, lecz przerwał podróż jeszcze w trakcie lotu.
Decyzja zapadła w czasie narastającego napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
Napięta sytuacja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trzy osoby zatrzymane
W piątek przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha w Warszawie pojawili się funkcjonariusze policji.
Według policyjnych komunikatów mundurowi zabezpieczali teren wokół budynku w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Policja poinformowała, że w kierunku funkcjonariuszy rzucano niebezpiecznymi przedmiotami, a część zgromadzonych próbowała przedostać się przez ogrodzenie.
Zatrzymano trzy osoby.
Funkcjonariusze podkreślili jednocześnie, że nie prowadzili interwencji wewnątrz budynku Trybunału, a ich działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa.
Kolejne wydarzenia wokół Trybunału. Informacje o zawieszeniu prezesa
Według agencji Reuters w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sprawa rozgrywa się na tle trwającego od dłuższego czasu sporu o funkcjonowanie Trybunału.
Jednym z jego elementów jest konflikt dotyczący obsady stanowisk sędziowskich i odbierania ślubowań od sędziów wybranych przez Sejm. Przedstawiciele rządu i prezydenta prezentują odmienne stanowiska dotyczące prawidłowości podejmowanych działań.
Ważna wizyta w Afryce odwołana. Prezydent miał spotkać się z przywódcami
Pierwotnie wizyta Karola Nawrockiego w Senegalu miała potrwać od 30 października do 1 listopada.
Prezydent miał uczestniczyć w ceremonii otwarcia IV Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze, a także spotkać się z prezydentem Senegalu Bassirou Diomaye Faye.
W planach były rozmowy dotyczące współpracy gospodarczej, relacji dwustronnych i polskich aspiracji do stałego członkostwa w grupie G20.
Przerwanie podróży oznacza rezygnację z zaplanowanego programu wizyty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.