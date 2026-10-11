Pilne słowa Donalda Tuska! „Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany”. Premier dziękuje policji
Premier Donald Tusk przekazał pilną informację o zatrzymaniu mężczyzny, który miał grozić przeprowadzeniem zamachu. Szef rządu poinformował o skutecznej interwencji policjantów i podziękował funkcjonariuszom za szybkie działania. Na razie nie ujawniono, gdzie doszło do zatrzymania ani jaki obiekt lub osoby mogły być zagrożone.
W niedzielę, 11 października 2026 roku, na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w serwisie X pojawił się krótki, ale bardzo poważny komunikat.
Szef polskiego rządu poinformował, że policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić zamachem.
Premier potwierdza zatrzymanie. Padły słowa o zamachu
Donald Tusk napisał:
„Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie”.
Wpis premiera nie zawiera szczegółowych informacji o przebiegu policyjnej interwencji.
Nie wskazano również, czego dokładnie miały dotyczyć groźby ani czy zatrzymany przygotowywał się do ich realizacji.
Samo użycie określenia „zamach” nie oznacza, że doszło do ataku.
Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie.
— Donald Tusk (@donaldtusk) October 11, 2026
Co wiadomo o zatrzymanym mężczyźnie?
Na podstawie opublikowanego komunikatu można potwierdzić, że premier poinformował o zatrzymaniu osoby, która miała grozić zamachem.
Nie podano jednak wieku mężczyzny, jego tożsamości ani miejsca zatrzymania.
Nie wiadomo również, czy groźby dotyczyły konkretnej instytucji, wydarzenia publicznego czy osób.
Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby łączyć tę sprawę z konkretnymi incydentami przemocy w szkołach.
Policjanci podjęli szybkie działania
Premier podziękował funkcjonariuszom za zdecydowaną reakcję.
Nie ujawniono jednak, jak długo trwały czynności prowadzące do zatrzymania ani jakie informacje pozwoliły policji ustalić tożsamość podejrzewanego mężczyzny.
Dalsze szczegóły mogą zostać przedstawione w oficjalnych komunikatach policji lub prokuratury.
Czy istnieje dalsze zagrożenie?
Z wpisu Donalda Tuska wynika, że mężczyzna, którego dotyczyły groźby, został zatrzymany.
Nie jest to jednak równoznaczne z oficjalnym komunikatem o całkowitym wyeliminowaniu wszelkich zagrożeń.
Na razie nie opublikowano w przytoczonym wpisie informacji o konieczności podejmowania szczególnych działań przez mieszkańców.
Sprawa jest rozwojowa. Najważniejsza potwierdzona informacja to zatrzymanie mężczyzny, który według komunikatu premiera miał grozić zamachem.
Źródło: oficjalny profil premiera Donalda Tuska w serwisie X, 11 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.