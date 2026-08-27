Pilne utrudnienia w metrze M1. Pociągi nie dojeżdżają do Młocin, uruchomiono autobusy zastępcze
Poważne utrudnienia dla pasażerów warszawskiego metra. W czwartek wieczorem doszło do zdarzenia na stacji Młociny. Pociągi pierwszej linii metra kursują obecnie wyłącznie na skróconej trasie. Warszawski Transport Publiczny uruchomił komunikację zastępczą.
Metro M1 kursuje tylko do Słodowca
Komunikat o utrudnieniach został opublikowany przez WTP o godz. 22:06. Zgodnie z przekazanymi informacjami, w związku ze zdarzeniem na stacji Młociny zmieniono organizację ruchu na linii M1.
Pociągi kursują na trasie:
Kabaty – Słodowiec.
Oznacza to brak normalnego kursowania metra na północnym fragmencie linii. Z obsługi wyłączone zostały stacje Stare Bielany, Wawrzyszew oraz Młociny.
Uruchomiono linię „Za Metro”
Aby umożliwić pasażerom kontynuowanie podróży, uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Linia Za Metro kursuje na trasie:
Metro Młociny 17 – Kasprowicza – Sacharowa – Marymoncka – Żeromskiego – Metro Słodowiec 04.
Pasażerowie podróżujący w kierunku północnych Bielan powinni więc liczyć się z koniecznością przesiadki z metra do autobusu.
Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia
W komunikacie WTP nie podano przyczyny zdarzenia na stacji Młociny ani przewidywanej godziny przywrócenia normalnego ruchu.
Sytuacja może się zmieniać, dlatego osoby planujące podróż linią M1 powinny przed wyjściem sprawdzić najnowsze komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.