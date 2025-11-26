Pilne! Zawaliła się hala pod Warszawą. Na miejscu ogromne siły i środki. Trwa akcja ratunkowa

26 listopada 2025

W Radzyminie pod Warszawą zawaliła się hala. Na razie nie wiadomo czy są osoby poszkodowane. Na miejscu liczne siły i środki, w drodze są kolejne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło przy ul. Rycerskiej. Na razie nieznane są rozmiary zniszczeń ani o jaką halę dokładnie chodzi.

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że służby mają informację, że w środku mogły znajdować się trzy osoby.

Do zdarzenia doszło po godzinie 17. Akcja trwa. Zbieramy informacje w tej sprawie. Więcej informacji wkrótce.

[AKTUALIZACJA]

Katastrofa budowlana w Radzyminie. Runął strop stacji uzdatniania wody. Są ranni

