Pilne! Zawaliła się hala pod Warszawą. Na miejscu ogromne siły i środki. Trwa akcja ratunkowa
26 listopada 2025 17:23 | | Aktualności | Brak komentarzy
W Radzyminie pod Warszawą zawaliła się hala. Na razie nie wiadomo czy są osoby poszkodowane. Na miejscu liczne siły i środki, w drodze są kolejne.
Do zdarzenia doszło przy ul. Rycerskiej. Na razie nieznane są rozmiary zniszczeń ani o jaką halę dokładnie chodzi.
Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że służby mają informację, że w środku mogły znajdować się trzy osoby.
Do zdarzenia doszło po godzinie 17. Akcja trwa. Zbieramy informacje w tej sprawie. Więcej informacji wkrótce.
[AKTUALIZACJA]
Katastrofa budowlana w Radzyminie. Runął strop stacji uzdatniania wody. Są ranni
