Pilny komunikat Biedronki. Sieć zmienia godziny otwarcia sklepów
Biedronka przekazała ważną informację dla klientów planujących zakupy w najbliższy weekend. Sieć wydłuża godziny otwarcia tysięcy placówek. Zmiany obejmą zarówno sobotę 29 sierpnia, jak i niedzielę handlową 30 sierpnia. Część sklepów będzie działać aż do późnego wieczora.
Końcówka wakacji może oznaczać wyjątkowo intensywny weekend w sklepach. Biedronka zdecydowała się wydłużyć pracę wielu swoich placówek. Klienci zyskają więcej czasu na zakupy, a w niedzielę 30 sierpnia otwarte będą sklepy objęte specjalnymi godzinami działania.
Biedronka wydłuża godziny otwarcia. Ponad 3000 sklepów
Największa zmiana dotyczy soboty 29 sierpnia. Z komunikatu sieci wynika, że ponad 3000 sklepów Biedronka będzie tego dnia czynnych co najmniej do godziny 23:30.
W niektórych lokalizacjach zakupy będzie można zrobić jeszcze później. Sieć zaznacza bowiem, że część placówek może działać dłużej niż do 23:30.
To istotna wiadomość szczególnie dla osób, które zakupy przed rozpoczęciem roku szkolnego lub na ostatni weekend wakacji planują zrobić dopiero wieczorem.
Niedziela handlowa 30 sierpnia. Biedronki otwarte do 22:30
Zmiany nie kończą się jednak na sobocie. Niedziela 30 sierpnia jest niedzielą handlową, dlatego sklepy mogą być tego dnia normalnie otwarte.
Biedronka zapowiada, że jej placówki będą działały nawet do godziny 22:30. Oznacza to, że na zakupy będzie znacznie więcej czasu niż podczas niedziel objętych zakazem handlu, kiedy większość dużych sklepów pozostaje zamknięta.
W praktyce klienci dostają więc dwa dni z wydłużonym dostępem do sklepów:
- w sobotę 29 sierpnia ponad 3000 Biedronek będzie otwartych do godziny 23:30 lub dłużej,
- w niedzielę handlową 30 sierpnia sklepy będą czynne do godziny 22:30.
Przed wyjściem warto sprawdzić swój sklep
Biedronka zwraca uwagę, że dokładne godziny mogą różnić się w zależności od konkretnej placówki. Dlatego przed późnymi zakupami warto sprawdzić informacje dotyczące wybranego sklepu.
Godziny można zweryfikować m.in. w aplikacji Biedronka, na stronie internetowej sieci oraz bezpośrednio na drzwiach danej placówki.
To szczególnie ważne w sobotę, ponieważ komunikat o otwarciu do 23:30 dotyczy ponad 3000 sklepów, ale nie oznacza, że każda Biedronka w Polsce będzie pracowała dokładnie w tych samych godzinach.
Biedronka przygotowuje się na duży ruch klientów
Termin nie jest przypadkowy. To ostatni weekend sierpnia, a jednocześnie niedziela handlowa. Dla wielu rodzin będzie to jedna z ostatnich okazji do zrobienia większych zakupów przed rozpoczęciem września.
Wydłużone godziny mają rozłożyć ruch klientów na dłuższy czas i umożliwić zakupy również osobom, które nie zdążą odwiedzić sklepu wcześniej.
Najważniejsze daty to 29 i 30 sierpnia. W sobotę tysiące Biedronek będzie działać przynajmniej do 23:30, natomiast w niedzielę handlową zakupy będzie można zrobić nawet do 22:30.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.