Pilny komunikat dla kierowców w Warszawie! Od poniedziałku zamkną ulicę w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy
Kierowcy poruszający się po Warszawie muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. W poniedziałek 19 października o godzinie 7:00 drogowcy zamkną fragment ulicy Madalińskiego na Mokotowie. Przejazd zostanie zablokowany w obu kierunkach, zmieni się również trasa autobusu linii 138. To niejedyna zmiana w organizacji ruchu, o której warto wiedzieć przed rozpoczęciem nowego tygodnia.
Od poniedziałku zamknięcie ulicy Madalińskiego
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich poinformował o rozpoczęciu kolejnego etapu remontu ulicy Madalińskiego.
W poniedziałek 19 października o godzinie 7:00 drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni jezdni. Prace obejmą odcinek pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską.
Na czas robót ulica zostanie zamknięta w obu kierunkach.
Oznacza to, że kierowcy nie będą mogli przejechać remontowanym fragmentem dotychczasową trasą.
Wyznaczono objazdy. Tędy pojadą kierowcy
Miasto przygotowało alternatywne trasy dla samochodów.
Objazdy poprowadzą Aleją Niepodległości oraz ulicą Rakowiecką lub ulicą Odyńca w kierunku Puławskiej.
Kierowcy powinni zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie oraz zmiany w sygnalizacji świetlnej.
Organizacja świateł na skrzyżowaniach Madalińskiego z Aleją Niepodległości i Kazimierzowską zostanie dostosowana do nowego układu ruchu.
W godzinach porannego i popołudniowego szczytu należy liczyć się z możliwością wydłużenia czasu przejazdu w tej części Mokotowa.
Co z dojazdem do posesji?
Drogowcy zapowiadają, że w miarę możliwości mieszkańcy zachowają dojazd do swoich nieruchomości przez teren prowadzonych prac.
Nie zawsze będzie to jednak możliwe.
Największe ograniczenia wystąpią podczas układania nowej nawierzchni asfaltowej. Wtedy dojazd do niektórych posesji może zostać czasowo wstrzymany.
Mieszkańcy powinni stosować się do oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem na placu budowy.
Zmieni się trasa autobusu 138
Remont wpłynie także na funkcjonowanie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Autobusy linii 138 zostaną skierowane na trasę objazdową przez Aleję Niepodległości i ulicę Batorego.
Pasażerowie korzystający z przystanków przy remontowanym odcinku Madalińskiego powinni przed podróżą sprawdzić aktualny przebieg trasy i lokalizacje przystanków.
Informacje o zmianach publikowane są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
To nie koniec utrudnień w Warszawie
W weekend 16–19 października prowadzone są również prace na ulicy Wolskiej.
Drogowcy zamknęli jezdnię w kierunku Alei Prymasa Tysiąclecia, na odcinku od Hubalczyków do Redutowej. Ruch odbywa się drugą jezdnią, z wydzielonymi pasami dla obu kierunków.
Zgodnie z harmonogramem ZDM kierowcy mają wrócić na remontowaną jezdnię w poniedziałek 19 października o godzinie 4:00.
Również przy placu Zawiszy trwają prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Towarowej. Ich zakończenie zaplanowano na poniedziałkowy poranek, około godziny 4:00.
Jeśli harmonogramy zostaną dotrzymane, te dwa remonty powinny zakończyć się jeszcze przed porannym szczytem komunikacyjnym.
Kierowcy powinni sprawdzić trasę przed wyjazdem
Najważniejsza nowa zmiana zacznie obowiązywać w poniedziałek o godzinie 7:00 na ulicy Madalińskiego.
Zamknięcie obejmie oba kierunki pomiędzy Aleją Niepodległości a Kazimierzowską. Wyznaczone objazdy poprowadzą sąsiednimi ulicami, a autobusy linii 138 pojadą zmienioną trasą.
Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku drogowcy przeniosą się na kolejną część Madalińskiego. Według zapowiedzi miasta cały remont ma zakończyć się jesienią.
Osoby planujące przejazd przez Mokotów w poniedziałek rano powinny uwzględnić zmienioną organizację ruchu i sprawdzić aktualne komunikaty drogowe przed wyjazdem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.