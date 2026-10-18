Od poniedziałku wielka akcja w Lidlu! Mięso 1+1 gratis, ser za 4,99 zł i schab przeceniony o 41 procent
Lidl przygotował na poniedziałek 19 października mocne promocje na mięso, sery i jajka. Klienci będą mogli skorzystać z akcji 1+1 gratis na mięso mielone, kupić ser gouda za 4,99 zł przy zakupie dwóch opakowań oraz schab wieprzowy przeceniony o 41 procent. Do tego dochodzi oferta na 30 jaj za 20,99 zł. Trzeba jednak uważać na terminy i warunki, ponieważ część promocji wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Mięso mielone 1+1 gratis. Lidl stawia warunek
Jedną z najciekawszych promocji rozpoczynających się w poniedziałek 19 października jest akcja na mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik.
Standardowa cena 500-gramowego opakowania wynosi 10,99 zł. W ramach promocji 1+1 gratis klient otrzyma dwa opakowania w cenie jednego.
Oznacza to, że za kilogram mięsa zapłaci 10,99 zł, a jedno półkilogramowe opakowanie będzie kosztować średnio około 5,49 zł.
Oferta obowiązuje od poniedziałku 19 października do środy 21 października.
Aby skorzystać z promocji, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją przy kasie.
Obowiązuje limit dwóch opakowań gratis na kupon.
Ser gouda za 4,99 zł. Cena niższa o połowę
Lidl przygotował również promocję na holenderski ser gouda marki Pilos w plastrach, w opakowaniu 300 g.
Cena regularna wynosi 9,99 zł, ale przy zakupie dwóch opakowań cena każdego spada do 4,99 zł.
To obniżka o 50 procent.
Za dwa opakowania, czyli łącznie 600 g sera, klient zapłaci 9,98 zł.
Promocja obowiązuje od 19 do 21 października. Limit wynosi osiem opakowań na paragon.
Schab wieprzowy tańszy o 41 procent
Kolejna promocja dotyczy schabu wieprzowego XXL marki Rzeźnik, sprzedawanego w opakowaniu o masie około 1 kg.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką to 16,95 zł za kilogram.
Oznacza to rabat w wysokości 41 procent.
Na podstawie gazetki oferta dotyczy schabu wieprzowego w opakowaniach XXL. Przed zakupem warto zwrócić uwagę na oznaczenie produktu, ponieważ nie każdy rodzaj schabu musi być objęty promocją.
30 jaj za 20,99 zł. Oferta tylko w poniedziałek
Lidl przygotował również promocję na polskie świeże jaja ściółkowe Złota Nioska w rozmiarze M, klasie A.
Opakowanie zawierające 30 jaj będzie kosztować 20,99 zł.
Oznacza to cenę około 70 groszy za jedno jajko.
W tym przypadku oferta obowiązuje tylko w poniedziałek 19 października.
To ważna informacja dla klientów, którzy planują zakupy dopiero we wtorek lub środę.
Kiedy obowiązują promocje w Lidlu?
Najważniejsze daty to:
- 19–21 października: mięso mielone z łopatki wieprzowej 1+1 gratis.
- 19–21 października: holenderska gouda Pilos 300 g za 4,99 zł przy zakupie dwóch opakowań.
- Od 19 października: schab wieprzowy XXL za 9,99 zł za kilogram, zgodnie z terminem wskazanym w gazetce.
- Tylko 19 października: 30 jaj ściółkowych Złota Nioska za 20,99 zł.
Największą uwagę mogą przyciągnąć promocje na mięso. W przypadku mięsa mielonego konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus, natomiast przy serze niższa cena jest uzależniona od zakupu dwóch opakowań.
Nowa oferta Lidla może zainteresować klientów przygotowujących większe zakupy na kilka dni. Najważniejsze jest jednak sprawdzenie warunków, ponieważ nie wszystkie produkty są przecenione na tych samych zasadach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.