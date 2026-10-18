Od poniedziałku wielka akcja w Biedronce! Niewiarygodnie niskie ceny. Klienci powinni sprawdzić warunki
Biedronka rozpoczyna nowy tydzień od mocnych promocji na produkty, które regularnie trafiają do polskich koszyków. Od poniedziałku 19 października w gazetce sieci pojawiają się masło za 2,49 zł, ziemniaki za 99 groszy za kilogram oraz olej Kujawski za 11,98 zł. Przed zakupami warto jednak sprawdzić szczegółowe zasady poszczególnych ofert.
Biedronka rusza z nową gazetką
Od 19 do 24 października obowiązuje nowa oferta promocyjna Biedronki. Sieć przygotowała obniżki na artykuły spożywcze, w tym nabiał, warzywa, owoce oraz produkty do domowej spiżarni.
Jedną z najbardziej interesujących propozycji jest masło ekstra, którego promocyjna cena wynosi 2,49 zł. W gazetce wymieniono produkty z Polskiej Mleczarni oraz marki Polmlek.
Niska cena może przyciągnąć osoby planujące większe zakupy, jednak przed włożeniem produktu do koszyka należy sprawdzić wymagane warunki promocji, w tym ewentualną minimalną liczbę sztuk, limity i konieczność użycia karty Moja Biedronka.
Ziemniaki za 99 groszy. To nie koniec
Kolejną propozycją są polskie ziemniaki jadalne za 0,99 zł za kilogram.
W nowej gazetce znalazły się również winogrona mołdawskie w cenie 5,99 zł za kilogram oraz olej rzepakowy Kujawski za 11,98 zł.
Oferta obejmuje ponadto wybrane produkty marki Nasza Spiżarnia, mięso oraz artykuły sezonowe, w tym znicze.
Kiedy zaczynają się promocje?
Nowa gazetka Biedronki obowiązuje od poniedziałku 19 października do soboty 24 października 2026 roku.
Poszczególne akcje mogą mieć krótsze terminy obowiązywania lub dodatkowe warunki. Dlatego przed zakupami warto sprawdzić oznaczenia na półkach i informacje w aplikacji sieci.
Największą uwagę przyciągają ceny produktów codziennego użytku: masła, ziemniaków i oleju. To właśnie na nich wielu klientów może próbować zaoszczędzić podczas poniedziałkowych zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.