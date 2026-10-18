ZUS potwierdza wyższe wypłaty od stycznia. Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie, bez nowego wniosku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ważny komunikat dla wdów i wdowców. Od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie część drugiego świadczenia wypłacana w ramach renty wdowiej. Zamiast obecnych 15 procent uprawnieni otrzymają 25 procent. Co szczególnie istotne, osoby, które już pobierają rentę wdowią lub uzyskają ją do końca 2026 roku, nie będą musiały składać nowego wniosku. ZUS podwyższy wypłaty automatycznie.
ZUS ogłasza zmianę. Od stycznia więcej pieniędzy
16 października 2026 roku ZUS przypomniał o ważnej zmianie dotyczącej renty wdowiej.
Obecnie osoba uprawniona może otrzymywać 100 procent jednego świadczenia oraz 15 procent drugiego. Od 1 stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 procent.
W praktyce oznacza to podwyżkę wynoszącą 10 procent wartości drugiego świadczenia, o ile nie zadziała ustawowy limit łącznej wypłaty.
Przykładowo, jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł, jego 15-procentowa część to obecnie 300 zł. Od stycznia 25 procent tej kwoty wyniesie 500 zł.
To 200 zł więcej miesięcznie, czyli 2400 zł w skali roku.
Przy drugim świadczeniu wynoszącym 3000 zł różnica może sięgnąć 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł rocznie.
Są to przykładowe wyliczenia przed uwzględnieniem ustawowego limitu świadczeń i indywidualnych rozliczeń.
Nie trzeba składać żadnego nowego wniosku
To jedna z najważniejszych informacji przekazanych przez ZUS.
Osoby, które już pobierają rentę wdowią, nie muszą ponownie zgłaszać się do urzędu ani składać dokumentów wyłącznie z powodu podwyższenia udziału drugiego świadczenia.
ZUS przeprowadzi zmianę z urzędu.
Automatyczna podwyżka obejmie również osoby, którym renta wdowia zostanie przyznana do końca 2026 roku.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które jeszcze nie uzyskały prawa do renty wdowiej. Aby rozpocząć pobieranie połączonych świadczeń, muszą spełnić ustawowe warunki i złożyć odpowiedni wniosek.
Jest ważny limit. Nie każdy otrzyma pełną podwyżkę
Wyższy udział drugiego świadczenia nie oznacza, że każda osoba pobierająca rentę wdowią otrzyma dokładnie o 10 procent wartości drugiego świadczenia więcej.
Obowiązuje bowiem limit łącznej wypłaty.
ZUS przypomina, że suma świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Według kwot obowiązujących od marca 2026 roku limit ten wynosi 5935,47 zł miesięcznie.
Jeżeli wyliczona suma przekracza ustawowy próg, ZUS odpowiednio ją zmniejsza.
Dlatego faktyczna podwyżka zależy od wysokości obu świadczeń i indywidualnej sytuacji uprawnionego. Od marca 2027 roku sam limit może się zmienić wraz z waloryzacją najniższej emerytury.
Kto może otrzymać rentę wdowią?
Renta wdowia umożliwia łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku.
Nie jest to jednak świadczenie przyznawane automatycznie każdej wdowie i każdemu wdowcowi.
Trzeba spełnić określone warunki ustawowe, w tym dotyczące wieku, prawa do renty rodzinnej oraz pozostawania we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka.
Istotne znaczenie ma także moment nabycia prawa do renty rodzinnej oraz stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenie.
Prawie milion osób korzysta z rozwiązania
Według danych ZUS w czerwcu 2026 roku rentę wdowią pobierało 993,4 tysiąca osób.
Średnia dodatkowa kwota wypłacana w ramach 15-procentowego udziału drugiego świadczenia wynosiła 379,10 zł miesięcznie.
Od stycznia 2027 roku udział ten zwiększy się do 25 procent, co dla wielu uprawnionych oznacza zauważalny wzrost miesięcznych dochodów.
Najważniejsza wiadomość jest taka: osoby już pobierające rentę wdowią nie muszą składać nowego wniosku o podwyżkę. ZUS sam przeliczy świadczenia od 1 stycznia 2027 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.