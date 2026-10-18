Szkoły muszą przejść na naukę zdalną w określonych sytuacjach. Przepisy nie pozostawiają wyboru. Rodzice powinni znać zasady
Powrót nauki zdalnej do polskich szkół? Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których dyrektor musi zorganizować lekcje na odległość. Wystarczy, że zajęcia stacjonarne zostaną zawieszone na dłużej niż dwa dni z powodu określonego zagrożenia. Nauka zdalna powinna wówczas rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia zawieszenia. Rodzice powinni wiedzieć, że powodem mogą być nie tylko problemy epidemiologiczne, ale również warunki pogodowe, awarie ogrzewania czy inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów.
Nauka zdalna w szkołach. Przepisy jasno określają termin
Choć od zakończenia pandemii COVID-19 minęło już kilka lat, możliwość prowadzenia lekcji przez internet nadal jest przewidziana w polskim prawie.
Co więcej, w określonych okolicznościach organizacja kształcenia na odległość nie jest wyłącznie dobrą wolą dyrektora.
Zgodnie z art. 125a ustawy Prawo oświatowe, jeżeli zajęcia zostają zawieszone na okres przekraczający dwa dni, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować naukę zdalną.
Zajęcia muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia zawieszenia.
Nie oznacza to jednak, że każda szkoła może w dowolnym momencie zastąpić tradycyjne lekcje nauczaniem przez internet. Najpierw muszą wystąpić okoliczności przewidziane w przepisach.
Wystarczy problem z ogrzewaniem. Granica to 18 stopni
Jednym z powodów zawieszenia zajęć może być zbyt niska temperatura w budynku szkoły.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny określają, że w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, należy zapewnić temperaturę co najmniej 18 stopni Celsjusza.
Jeżeli nie można utrzymać takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia organ prowadzący.
To szczególnie istotne w sezonie jesienno-zimowym, kiedy mogą wystąpić awarie instalacji grzewczych lub problemy z dostawami ciepła.
Jeśli zawieszenie zajęć potrwa dłużej niż dwa dni, uruchamiają się przepisy dotyczące organizacji nauki na odległość.
Mróz również może doprowadzić do zawieszenia lekcji
Przepisy przewidują także możliwość zawieszenia zajęć ze względu na wyjątkowo niską temperaturę na zewnątrz.
Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może podjąć taką decyzję, jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 przez dwa kolejne dni poprzedzające zawieszenie zajęć wynosi minus 15 stopni Celsjusza lub mniej.
Ważne jest jednak rozróżnienie: osiągnięcie tej temperatury nie oznacza automatycznego zamknięcia wszystkich szkół w danym regionie.
Decyzja podejmowana jest zgodnie z obowiązującą procedurą.
Nie tylko mróz. Są także inne powody
Prawo oświatowe przewiduje możliwość zawieszenia zajęć również w przypadku zagrożeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, organizacją dużych wydarzeń oraz nadzwyczajnymi zdarzeniami zagrażającymi bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów.
W praktyce mogą to być sytuacje, w których dalsze prowadzenie zajęć stacjonarnych staje się niebezpieczne lub niemożliwe.
Każdy przypadek wymaga jednak odpowiedniej podstawy prawnej i zastosowania właściwej procedury.
Nie ma obecnie podstaw, by twierdzić, że wszystkie szkoły w Polsce mają zostać objęte nauką zdalną.
Czy dyrektor może zrezygnować z lekcji online?
Ustawa przewiduje wyjątek od obowiązku organizacji kształcenia na odległość.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może odstąpić od nauki zdalnej, ale wymaga to zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Nie jest to więc decyzja, którą można podjąć całkowicie samodzielnie i bez uzasadnienia.
Co powinni wiedzieć rodzice?
Najważniejsze jest to, że zawieszenie lekcji stacjonarnych nie musi oznaczać przerwy w nauce.
Jeżeli spełnione są ustawowe warunki, szkoła powinna zorganizować zajęcia na odległość najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia.
Za przekazanie informacji rodzicom i uczniom odpowiada dyrekcja placówki.
Warto zatem śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz oficjalne komunikaty szkoły, szczególnie w przypadku awarii ogrzewania, trudnych warunków pogodowych lub innych sytuacji kryzysowych.
Najważniejsze: przepisy dotyczące nauki zdalnej nadal obowiązują, ale nie oznaczają ogólnopolskiego powrotu do lekcji online. Zdalne nauczanie uruchamia się w określonych sytuacjach, gdy zajęcia stacjonarne zostały zawieszone.
Podstawa prawna: art. 125a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 2 września 2022 r. dotyczące kształcenia na odległość.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.