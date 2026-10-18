Od poniedziałku w Netto mleko 2+2 gratis! Do tego mięso za 6,99 zł i kawa za 29,99 zł. Klienci powinni sprawdzić warunki

18 października 2026 17:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Netto rozpoczyna nowy tydzień od mocnych promocji na produkty codziennego użytku. Od poniedziałku 19 października klienci będą mogli skorzystać z akcji 2+2 gratis na mleko UHT, kupić wybrane części kurczaka za 6,99 zł za kilogram oraz kawę Dallmayr za 29,99 zł. To jednak nie koniec okazji. W nowej gazetce znalazły się również obniżki cen warzyw, owoców i produktów do domowej spiżarni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Mleko 2+2 gratis w Netto. Jest ważny warunek

Jedną z najciekawszych propozycji rozpoczynających się w poniedziałek 19 października jest promocja na mleko UHT 3,2 proc. o pojemności 1 litra.

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Netto przygotowało akcję 2+2 gratis. Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań dwa najtańsze produkty objęte promocją klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.

Oferta obejmuje mleka UHT 3,2 proc. uczestniczące w akcji. Warto pamiętać, że przy wyborze produktów w różnych cenach rabat naliczany jest na dwa najtańsze opakowania.

To propozycja szczególnie interesująca dla rodzin, które regularnie kupują większe ilości mleka.

Mięso za 6,99 zł za kilogram. Promocja tylko przez kilka dni

Od poniedziałku 19 października Netto obniża również cenę wybranych części kurczaka.

Uda lub podudzia kurczaka będzie można kupić za 6,99 zł za kilogram.

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Promocja została zaplanowana od 19 do 21 października, czyli od poniedziałku do środy.

Obowiązuje limit zakupu wynoszący 6 kilogramów. To istotna informacja dla osób, które planują zrobić większe zapasy mięsa.

Kawa Dallmayr za 29,99 zł. Trzeba kupić dwa opakowania

W nowej ofercie znalazła się także kawa Dallmayr w opakowaniu 500 g.

Promocyjna cena wynosi 29,99 zł za opakowanie, ale obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk.

Oznacza to wydatek 59,98 zł za dwa opakowania po 500 g.

Przed zakupem warto sprawdzić, które warianty kawy zostały objęte akcją.

Pomidory za 7,99 zł, kapusta kiszona za 9,99 zł

Netto przygotowało również obniżki cen warzyw i owoców.

Pomidory malinowe mają kosztować 7,99 zł za kilogram. Według gazetki oznacza to obniżkę o 46 procent.

Z kolei trzykilogramowe opakowanie kapusty kiszonej Tradycyjny Smak będzie dostępne za 9,99 zł, czyli o 47 procent taniej.

Na liście promocyjnych produktów znalazły się także borówki w opakowaniu 300 g za 14,99 zł. W tym przypadku sieć zapowiada obniżkę o 40 procent.

Od kiedy obowiązują promocje w Netto?

Nowa oferta rozpoczyna się w poniedziałek 19 października 2026 roku.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie akcje muszą obowiązywać przez taki sam czas. Promocja na uda i podudzia kurczaka została zaplanowana do środy 21 października.

Przed zakupami warto sprawdzić aktualną gazetkę oraz oznaczenia cenowe w sklepie. Niektóre oferty są uzależnione od zakupu określonej liczby produktów, a inne mają limity ilościowe.

Największą uwagę mogą przyciągnąć trzy promocje: mleko 2+2 gratis, mięso drobiowe za 6,99 zł za kilogram oraz kawa Dallmayr za 29,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. Dla klientów planujących większe zakupy spożywcze poniedziałkowa oferta Netto może być okazją do ograniczenia wydatków.

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