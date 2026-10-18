Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. IMGW ostrzegało przed niebezpiecznym zjawiskiem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla znacznej części województwa mazowieckiego, w tym Warszawy. Synoptycy prognozowali gęste mgły, które miejscami mogły ograniczać widoczność do mniej niż 200 metrów. Ostrzeżenie obowiązywało do niedzielnego poranka, 18 października.
Ostrzeżenie IMGW dla Warszawy i Mazowsza
W sobotę 17 października IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące gęstych mgieł. Alert zaczął obowiązywać o godzinie 21:00 i pozostawał ważny do godziny 10:30 w niedzielę 18 października.
Ostrzeżeniem objęto Warszawę i znaczną część województwa mazowieckiego, między innymi okolice Radomia, Płocka, Ostrołęki i Ciechanowa.
Według prognoz widzialność miejscami mogła spaść poniżej 200 metrów. Takie warunki stanowią szczególne utrudnienie dla kierowców, zwłaszcza na drogach poza obszarem zabudowanym.
Widoczność poniżej 200 metrów. Co to oznacza dla kierowców?
Gęsta mgła znacznie utrudnia ocenę odległości od innych pojazdów, skrzyżowań i przeszkód.
Przy ograniczonej widoczności szczególnie ważne są dostosowanie prędkości do warunków, zachowanie większego odstępu oraz prawidłowe korzystanie ze świateł.
Kierowcy powinni pamiętać, że tylne światła przeciwmgłowe można włączać, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po poprawie warunków należy je wyłączyć, aby nie oślepiać innych uczestników ruchu.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia. Jak duże było zagrożenie?
IMGW określił stopień zagrożenia jako pierwszy, czyli najniższy w trzystopniowej skali ostrzeżeń meteorologicznych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanego zjawiska oszacowano na 80 procent.
Oznaczało to możliwość wystąpienia warunków wymagających zwiększonej ostrożności, ale nie stanowiło informacji o nadzwyczajnym zagrożeniu dla wszystkich mieszkańców województwa.
Czy ostrzeżenie nadal obowiązuje?
Zgodnie z opublikowanym komunikatem ważność alertu upłynęła w niedzielę 18 października o godzinie 10:30.
Nie oznacza to, że w każdym miejscu mgła musiała ustąpić dokładnie o tej godzinie. Warunki pogodowe mogą zmieniać się lokalnie.
Mieszkańcy planujący podróż powinni sprawdzać aktualne komunikaty IMGW oraz obserwować sytuację na drogach.
Źródła: IMGW-PIB, komunikat miasta stołecznego Warszawy oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomiu z 17 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.