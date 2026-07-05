Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od 6 lipca ruszają masowe wyłączenia prądu pod tymi adresami
Oficjalne harmonogramy dostawców energii elektrycznej na nadchodzący tydzień nie pozostawiają złudzeń – od poniedziałku 6 lipca 2026 roku spore grupy mieszkańców stolicy muszą przygotować się na twarde i wielogodzinne odcięcia dopływu prądu do mieszkań oraz punktów usługowych.
Służby techniczne zapowiedziały szeroko zakrojone prace konserwacyjne, naprawcze oraz strukturalne, które obejmą kluczowe ulice w kilku dużych dzielnicach Warszawy. Jak długo potrwają poszczególne przestoje w dostawie energii, które konkretnie budynki zostaną całkowicie odcięte od sieci i jak odpowiednio zabezpieczyć domowy sprzęt RTV oraz AGD przed nagłym powrotem napięcia w gniazdkach?
Oficjalna lista adresów i godziny wyłączeń w Warszawie
Na podstawie szczegółowych danych technicznych z jawnych rejestrów operatora sieci, które można znaleźć w plikach
image_481243.png oraz
image_4812be.png, wyłączenia zostaną przeprowadzone kaskadowo w dniach od 6 do 10 lipca 2026 roku. Poniżej znajduje się pełen, zweryfikowany podział na konkretne dni, ulice oraz numery budynków.
## Poniedziałek, 6 lipca 2026 roku – Śródmieście, Ursynów i Mokotów
Pierwszy dzień roboczy tygodnia przyniesie najwięcej utrudnień w różnych punktach miasta, gdzie ekipy montażowe wejdą na obiekty już od wczesnych godzin porannych.
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ul. Kozia 4, 6 oraz ul. Krakowskie Przedmieście 29 – brak zasilania nastąpi w godzinach od 7:00 do 16:00. Jako oficjalną przyczynę technicy wskazują pilną modernizację sieci nN (niskiego napięcia).
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ul. Kartaginy 1 – tutaj odcięcie zaplanowano na krótki, ale intensywny poranny przedział czasowy od godziny 7:30 do 9:30. Prace będą związane z modernizacją stacji transformatorowej o numerze 7880 oraz całkowitą wymianą rozdzielnicy nN.
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ul. Polinezyjska 6 – mieszkańcy tego bloku na Ursynowie spędzą bez prądu aż 10 godzin. Zasilanie zostanie odłączone o godzinie 8:00, a jego przywrócenie planowane jest dopiero na godzinę 18:00. Powodem jest modernizacja stacji 8194 połączona z wymianą kluczowej rozdzielnicy niskiego napięcia.
## Wtorek, 7 lipca 2026 roku – Mokotów
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ul. Aleksandra Wejnerta 27 – we wtorek ekipy naprawcze przeniosą się w rejon Mokotowa. Prądu pod tym adresem zabraknie w godzinach od 8:00 do 16:00. Służby energetyczne będą realizować tam modernizację sieci, której głównym elementem jest fizyczna wymiana złącza kablowego.
## Środa, 8 lipca 2026 roku – Ursynów
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ul. Hawajska 6 – w środku tygodnia ponowne utrudnienia dotkną mieszkańców Ursynowa. Budynek pod numerem 6 zostanie całkowicie pozbawiony dopływu energii w godzinach od 8:00 do 18:00. Na miejscu prowadzona będzie kompleksowa modernizacja stacji o numerze 8319 wraz z montażem nowej rozdzielnicy nN.
## Piątek, 10 lipca 2026 roku – Włochy / Raków
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ul. Promienna 34, 34A, 36, 36A, 38, 38A – pod koniec tygodnia prądu zabraknie w ciągu budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych przy ulicy Promiennej. Wyłączenie potrwa od godziny 9:00 do 15:00. Przerwa jest podyktowana koniecznością rozbudowy sieci nN w celu podłączenia nowych punktów odbioru lub stabilizacji lokalnego napięcia.
Ważny komunikat operatora: Jak wynika bezpośrednio z adnotacji zawartych w plikach
image_481243.pngoraz
image_4812be.png, każde z wyżej wymienionych, planowanych wyłączeń technicznych może zostać odwołane przez dyspozytora sieci bez uprzedniego powiadomienia mieszkańców, jeśli warunki pogodowe lub sytuacja w systemie elektroenergetycznym ulegną nagłej zmianie.
Dlaczego rozdzielnice nN i stacje transformatorowe wymagają wymiany?
Wielu lokatorów zastanawia się, dlaczego naprawy wymagają tak długich, nawet 10-gogzinnych przerw w dostawie prądu w środku dnia. Odpowiedź tkwi w procedurach bezpieczeństwa oraz specyfice infrastruktury kablowej Warszawy. Wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia (nN) w stacji transformatorowej to operacja na żywym organizmie energetycznym dzielnicy. Rozdzielnica to kluczowy element, który dzieli prąd wychodzący z transformatora na poszczególne piony zasilające bloki i domy.
W lipcu 2026 roku, po okresach zimowych i nagłych letnich wahaniach temperatur, stare urządzenia stacyjne bywają mocno wyeksploatowane. Montaż nowych modułów pozwala na zainstalowanie nowoczesnych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz automatyki, która w przyszłości – w razie awarii czy uderzenia pioruna – odetnie tylko 1 mały fragment kabla, zamiast wygaszać całe osiedle. Ze względów bezpieczeństwa monterzy nie mogą dotykać tych szyn pod napięciem, stąd konieczność twardego odłączenia zasilania na cały czas trwania prac montażowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.