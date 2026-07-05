Burza sunie nad Warszawę. Masz niewiele czasu na przygotowania. IMGW: grad i porywy do 70 km/h
Nad Warszawę zbliża się burza z kierunku północno-zachodniego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, z którego wynika, że stolicy grożą intensywne opady deszczu oraz grad, a komórki burzowe przemieszczają się w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim – czyli prosto w stronę miasta.
Co dokładnie mówi komunikat IMGW
W ostrzeżeniu synoptycy opisują zjawisko wprost: „W regionie miejscami pojawiają się burze. Komórki konwekcyjne przemieszczają się w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, a związane z nimi będą krótkotrwałe opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/15 min. i godzinowych sumach do około 15 mm, porywy wiatru 65-70 km/h, lokalnie drobny grad”. IMGW zastrzega przy tym, że komunikat oparto na danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych, a lokalnie zjawiska mogą przebiegać inaczej, niż to opisano – burze potrafią przyspieszać, słabnąć lub zmieniać tor w ostatniej fazie rozwoju.
To nie pojedynczy epizod. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad północnego Bałtyku
Ostrzeżenie dla Warszawy wpisuje się w szerszy wzorzec pogodowy ostatnich dni. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad północnego Bałtyku, który sprowadza znad zachodu chłodne, wilgotne powietrze napędzające kolejne komórki burzowe w różnych regionach kraju. W ostatniej dobie podobne ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmowały województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz mazowieckie – synoptycy zapowiadają, że niespokojna aura z burzami może w najbliższych godzinach objąć większy obszar kraju niż dotychczas.
Masz niewiele czasu na przygotowania
Zabierz z balkonu i tarasu donice, suszarki i inne przedmioty, które porwie wiatr o sile do 70 km/h – to wystarczająca siła, żeby zrzucić lekkie meble ogrodowe czy skrzynki na kwiaty.
Zamknij okna, zanim burza dotrze nad miasto – silny wiatr i grad przy otwartym oknie to prosta droga do stłuczonej szyby i zalanego mieszkania.
Ogranicz przemieszczanie się po mieście w najbliższych godzinach, szczególnie pieszo lub rowerem – drobny grad i porywy tej siły utrudniają widoczność i utrzymanie równowagi na otwartej przestrzeni.
Sprawdzaj na bieżąco radar burzowy i kolejne komunikaty IMGW – przy tak dynamicznej sytuacji atmosferycznej prognoza sprzed pół godziny może już nie odzwierciedlać aktualnego położenia komórek burzowych nad miastem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.