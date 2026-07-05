Tragedia na DK63. 35-letni mężczyzna zginął pod kołami buicka, kierująca była trzeźwa

5 lipca 2026 18:15 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek, 30 czerwca 2026 roku, około godziny 20, na drodze krajowej nr 63 w Mościbrodach, w gminie Wiśniew, doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem pieszego. 35-letni mężczyzna zginął na miejscu, mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej.

Tragiczny wypadek fot. Policja
Tragiczny wypadek fot. Policja

Co ustalili policjanci

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 35-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego został potrącony przez samochód osobowy marki Buick, którym kierowała 42-letnia mieszkanka Siedlec. Życia pieszego nie udało się uratować pomimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych. Badanie stanu trzeźwosci kierującej wykazało, że kobieta była trzeźwa.

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Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i wciąż ustalają szczegółowe okoliczności wypadku. Dokładna przyczyna potrącenia nie została jeszcze oficjalnie podana.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Po raz kolejny mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uratować życie zarówno pieszym, jak i kierowcom. Piesi powinni korzystać z elementów odblaskowych wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, zwłaszcza po zmierzchu i na drogach pozbawionych oświetlenia, jakich w gminie Wiśniew i okolicach nie brakuje.

Kierowcy z kolei powinni dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze i zachować szczególną uwagę w rejonach, w których mogą poruszać się piesi, nawet jeśli w danym miejscu nie ma wyznaczonego przejścia. Droga krajowa nr 63 w rejonie Mościbrodów to trasa o dużym natężeniu ruchu, na której podobne apele policji pojawiają się regularnie.

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