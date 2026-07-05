Tragedia na DK63. 35-letni mężczyzna zginął pod kołami buicka, kierująca była trzeźwa
We wtorek, 30 czerwca 2026 roku, około godziny 20, na drodze krajowej nr 63 w Mościbrodach, w gminie Wiśniew, doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem pieszego. 35-letni mężczyzna zginął na miejscu, mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej.
Co ustalili policjanci
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 35-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego został potrącony przez samochód osobowy marki Buick, którym kierowała 42-letnia mieszkanka Siedlec. Życia pieszego nie udało się uratować pomimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych. Badanie stanu trzeźwosci kierującej wykazało, że kobieta była trzeźwa.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i wciąż ustalają szczegółowe okoliczności wypadku. Dokładna przyczyna potrącenia nie została jeszcze oficjalnie podana.
Policja apeluje o ostrożność na drogach
Po raz kolejny mundurowi przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uratować życie zarówno pieszym, jak i kierowcom. Piesi powinni korzystać z elementów odblaskowych wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, zwłaszcza po zmierzchu i na drogach pozbawionych oświetlenia, jakich w gminie Wiśniew i okolicach nie brakuje.
Kierowcy z kolei powinni dostosowywać prędkość do warunków panujących na drodze i zachować szczególną uwagę w rejonach, w których mogą poruszać się piesi, nawet jeśli w danym miejscu nie ma wyznaczonego przejścia. Droga krajowa nr 63 w rejonie Mościbrodów to trasa o dużym natężeniu ruchu, na której podobne apele policji pojawiają się regularnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.