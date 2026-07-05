Zaufała poznanemu w internetowym świecie przedsiębiorcy i straciła 185000 złotych. 57-letnia mieszkanka Mazowsza w pętli pożyczek
Kolejna mieszkanka województwa mazowieckiego padła ofiarą bezwzględnego manipulatora działającego w przestrzeni wirtualnej, tracąc oszczędności całego życia oraz zaciągając zobowiązania finansowe na gigantyczne kwoty. 57-letnia kobieta uwierzyła w głębokie uczucia człowieka, który w rzeczywistości realizował precyzyjnie przygotowany plan mający na celu wyłudzenie środków pieniężnych.
Łączna suma strat w tym 1 zdarzeniu wyniosła aż 185000 złotych, a sprawą zajmują się już funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Jakie metody socjotechniczne wykorzystują współcześni przestępcy cybernetyczni, aby uśpić czujność swoich ofiar, i w którym momencie zwykła korespondencja powinna stać się dla Ciebie sygnałem alarmowym do natychmiastowego zerwania kontaktu?
Socjotechnika w służbie przestępców. Jak budowane jest zaufanie na portalach randkowych
Zjawisko oszustw matrymonialnych w sieci, w profesjonalnej literaturze określane często jako „romance scam”, to dochodowy proceder oparty na zaawansowanej inżynierii społecznej. Napastnicy nigdy nie działają po omacku. Tworzą w pełni fałszywe, cyfrowe tożsamości, które idealnie odpowiadają potrzebom i tęsknotom osób poszukujących bliskości w internecie. Najczęściej kreują wizerunki mężczyzn sukcesu: zagranicznych inżynierów, żołnierzy na misjach wojskowych, lekarzy pracujących w organizacjach humanitarnych lub przedsiębiorców realizujących kontrakty na całym świecie. Taki dobór ról społecznych nie jest przypadkowy – pozwala on w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego osobiste spotkanie w świecie realnym jest utrudnione lub wręcz niemożliwe przez wiele kolejnych miesięcy.
W opisywanej sprawie kryminalnej z powiatu żyrardowskiego, początek działań mających na celu łamanie prawa miał miejsce w 8 miesiącu ubiegłego roku. To właśnie wtedy, za pośrednictwem popularnego portalu randkowego, internetowy oszust nawiązał pierwszy kontakt z 57-letnią kobietą. Od 1 wiadomości przestępca stosował starannie dobraną taktykę, polegającą na okazywaniu nadzwyczajnego zainteresowania, zasypywaniu komplementami oraz błyskawicznym przechodzeniu do deklaracji głębokich uczuć. W psychologii mechanizm ten nazywa się bombami miłości. Służy on do wywołania u poszkodowanej osoby silnego przywiązania emocjonalnego oraz poczucia, że odnalazła idealnego partnera na całe życie. Korespondencja prowadzona była codziennie, przez wiele godzin, co pozwoliło napastnikowi na całkowite zmonopolizowanie uwagi kobiety i odcięcie jej od krytycznego myślenia oraz obiektywnej oceny sytuacji.
Planowany biznes w Turcji i finansowa pętla. Przebieg wydarzeń w powiecie żyrardowskim
Kiedy oszust zyskał całkowitą pewność, że jego pozycja emocjonalna jest stabilna, przeszedł do 2 fazy swojego planu, czyli do stopniowego wprowadzania wątków finansowych. Zaczął snuć niezwykle sugestywne i szczegółowe wizje wspólnej przyszłości u boku poszkodowanej. Warunkiem realizacji tych planów miało być jednak pomyślne uruchomienie nowego przedsięwzięcia gospodarczego. Mężczyzna poinformował kobietę, że planuje założyć prężnie działającą firmę, której oficjalna siedziba miała znajdować się na terytorium kraju, jakim jest Turcja. Twierdził, że potrzebuje dodatkowego kapitału na rozwój i zakup niezbędnego wyposażenia dla tego biznesu. Obiecywał przy tym, że gdy tylko firma zacznie generować pierwsze duże zyski, zamknie zagraniczne interesy, wróci na stałe do Polski i wspólnie z 57-letnią partnerką rozpocznie nowe, wspólne życie.
Mieszkanka powiatu żyrardowskiego, działając w pełnym zaufaniu i będąc pod silnym wpływem wykreowanej iluzji, zdecydowała się udzielić swojemu „ukochanemu” pomocy materialnej. Ponieważ nie dysponowała tak ogromnymi oszczędnościami gotówkowymi, od 9 do 11 miesiąca ubiegłego roku zaczęła systematycznie odwiedzać placówki bankowe oraz instytucje pożyczkowe. W ciągu zaledwie 3 miesięcy zaciągnęła szereg zobowiązań kredytowych i pożyczek gotówkowych. Każda kolejna transakcja była natychmiast przelewana na wskazane przez oszusta zagraniczne konta bankowe. Kobieta była głęboko przekonana, że dokonuje bezpiecznej inwestycji we wspólną przyszłość. Łącznie, w wyniku tych operacji finansowych, poszkodowana przelała przestępcy astroniczną kwotę 185000 złotych. Dopiero gdy strumień próśb o kolejne pieniądze nie ustawał, a obiecany powrót partnera do kraju był nieustannie przekładany z błahych powodów, kobieta zaczęła dostrzegać niespójności w opowieściach i zrozumiała, że padła ofiarą cynicznego oszustwa. Sprawa została oficjalnie zgłoszona organom ścigania.
Psychologiczne mechanizmy manipulacji. Dlaczego tak trudno dostrzec łamanie prawa?
Wielu obserwatorów takich spraw zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że dorosła, doświadczona życiowo osoba decyduje się na oddanie ogromnego majątku komuś, kogo nigdy nie widziała na żywo. Odpowiedź kryje się w wyrafunowanych mechanizmach psychologicznych, które przestępcy z powodzeniem wykorzystują od wielu lat. 1 z najważniejszych narzędzi manipulacyjnych jest reguła zaangażowania i konsekwencji. Kiedy ofiara podejmie 1 decyzję o pomocy – na przykład przeleje mniejszą kwotę na rzekome drobne opłaty urzędowe – jej umysł automatycznie dąży do usprawiedliwienia tego kroku. Przy kolejnych, znacznie większych żądaniach finansowych pojawia się lęk przed przyznaniem się przed samym sobą do błędu. Ofiara woli wierzyć w kolejne kłamstwa oszusta i przesyłać kolejne fundusze, ponieważ alternatywa – czyli bolesna prawda o byciu oszukanym – jest zbyt trudna do zaakceptowania pod względem psychicznym.
Dodatkowo oszuści matrymonialni to doskonali analitycy ludzkich zachowań. Przez pierwsze tygodnie znajomości zbierają od ofiary wrażliwe informacje na temat jej sytuacji rodzinnej, zawodowej, lęków czy niespełnionych marzeń. W ten sposób tworzą spersonalizowany profil psychologiczny i uderzają dokładnie w te punkty, które wywołują największe emocje. Wykorzystują technikę izolacji – sugerują, że ich miłość jest wyjątkowa i nie powinna być tematem rozmów z rodziną czy znajomymi, którzy mogliby zazdrościć im szczęścia. W ten sposób poszkodowana osoba zostaje całkowicie odcięta od zewnętrznych opinii i rad ze strony najbliższych, co pozwala na bezkarne kontynuowanie nielegalnych działań przez wiele miesięcy.
Procedury policyjne i trudności w ściganiu międzynarodowych cyberprzestępców
Po oficjalnym zawiadomieniu policji o popełnieniu przestępstwa, do akcji wkraczają funkcjonariusze z wydziałów do walki z cyberprzestępczością oraz przestępczością gospodarczą. Procedura śledcza w takich przypadkach jest niezwykle skomplikowana i wymaga koordynacji działań na poziomie międzynarodowym. Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie pełnej historii korespondencji, adresów IP, z których logował się sprawca, oraz dokładnych numerów rachunków bankowych, na które trafiały skradzione pieniądze. Policjanci ściśle współpracują z instytucjami finansowymi w celu prześledzenia drogi transferu gotówki.
Główną trudnością w zwalczaniu tego typu łamania prawa jest fakt, że organizatorzy procederu niemal nigdy nie przebywają na terytorium kraju, w którym działa ich ofiara. Numery kont bankowych najczęściej należą do osób, które świadomie lub nieświadomie udostępniają swoje rachunki do przesyłania skradzionych środków w zamian za niewielki procent. Z kont tych pieniądze są natychmiast transferowane dalej, bardzo często za pośrednictwem giełd kryptowalut lub międzynarodowych systemów szybkich płatności do krajów Afryki, Azji czy Bliskiego Wschodu. To sprawia, że szanse na fizyczne odzyskanie kwoty 185000 złotych są niestety niewielkie, co jeszcze mocniej podkreśla, jak ważna w przestrzeni wirtualnej jest profilaktyka i zasada ograniczonego zaufania.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak bezpiecznie poruszać się po portalach randkowych i chronić swój majątek
Historia 57-letniej mieszkanki powiatu żyrardowskiego to bolesna lekcja, z której wnioski powinien wyciągnąć każdy użytkownik internetu, niezależnie od wieku czy statusu majątkowego. Aby Twoje poszukiwania relacji w sieci nie zakończyły się finansową tragedią i utratą oszczędności, bezwzględnie wdróż do swojego codziennego życia te 5 podstawowych zasad bezpieczeństwa:
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Zasada 1: Absolutny zakaz przekazywania pieniędzy osobom poznanym w sieci. To najważniejsza, nienaruszalna reguła. Jeśli nowo poznany partner, bez względu na to, jak poruszającą historię przedstawi (choroba dziecka, zablokowane konto biznesowe, kłopoty na cle, inwestycja w firmę w Turcji), prosi Cię o pożyczkę, przelew, podanie danych karty kredytowej lub zaciągnięcie kredytu – masz do czynienia z oszustem. W tej samej sekundzie przerwij kontakt i zablokuj użytkownika.
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Zasada 2: Przeprowadzaj samodzielną weryfikację tożsamości rozmówcy. Nie wierz bezkrytycznie w zdjęcia publikowane na profilach randkowych. Przestępcy masowo kradną fotografie realnych osób z zagranicznych profili społecznościowych. Wykorzystaj darmowe narzędzia do odwróconego wyszukiwania obrazem w wyszukiwarkach internetowych, aby sprawdzić, czy zdjęcie Twojego rozmówcy nie pojawia się na innych stronach pod zupełnie innym nazwiskiem. Domagaj się również połączeń wideo na żywo – jeśli partner notorycznie wymawia się zepsutą kamerą czy słabym zasięgiem, to jasny dowód na ukrywanie prawdziwego wizerunku.
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Zasada 3: Zachowaj czujność przy nienaturalnym tempie rozwoju relacji. Prawdziwe, zdrowe relacje międzyludzkie potrzebują czasu na rozwój. Jeśli osoba poznana w internecie już po 2 lub 3 dniach znajomości wyznaje Ci dozgonną miłość, nazywa swoim mężem lub żoną i planuje zakup wspólnego domu, powinna zapalić się w Twojej głowie czerwona lampka alarmowa. Szybkie budowanie intensywnej presji emocjonalnej to flagowa metoda psychomanipulacji stosowana przez cyberprzestępców.
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Zasada 4: Konsultuj swoje decyzje z zaufanymi osobami z bliskiego otoczenia. Oszuści dążą do odizolowania swojej ofiary od rodziny i przyjaciół. Jeśli planujesz podjąć jakąkolwiek poważną decyzję finansową związaną z nową znajomością, opowiedz o całej sytuacji komuś bliskiemu – dzieciom, rodzeństwu lub wieloletniemu przyjacielowi. Spojrzenie z boku osoby niezaangażowanej emocjonalnie pozwala w 100 procentach zdemaskować niespójności w bajkach opowiadanych przez internetowego naciągacza.
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Zasada 5: Natychmiast reaguj w sytuacji podejrzenia łamania prawa. Jeśli zorientujesz się, że padłeś ofiarą manipulacji, nie pozwól, aby wstyd czy poczucie winy powstrzymały Cię przed działaniem. Przestępcy liczą właśnie na to, że zmanipulowane ofiary będą ukrywać ten fakt przed światem. Zgromadź kompletną historię wiadomości, potwierdzenia przelewów, numery telefonów i niezwłocznie udaj się do najbliższej jednostki policji. Szybkie zgłoszenie sprawy daje szansę na zablokowanie środków na kontach pośredników i chroni inne osoby przed stratą majątku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.