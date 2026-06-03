Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Zacznie się 4 czerwca
Od nocy ze środy na czwartek komunikacja miejska w Warszawie przechodzi na tryb świąteczny. Przez 4 dni – od 4 do 7 czerwca – Warszawski Transport Publiczny będzie kursował według zmienionych rozkładów. Zanim wyjdziesz z domu, sprawdź, co jedzie normalnie, a co zostało zawieszone lub zmienione.
Noc ze środy na czwartek już inna – ważne dla kibiców z meczu Polska – Nigeria
Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać jeszcze przed Bożym Ciałem – w nocy z 3 na 4 czerwca. Nocne linie autobusowe będą kursowały według weekendowego rozkładu jazdy, a metro przejdzie na tryb „piątkowy”, czyli z kursami nocnymi. To istotna informacja dla kibiców wracających z meczu Polska – Nigeria na PGE Narodowym, który odbywa się 3 czerwca.
4 czerwca – Boże Ciało: rozkład świąteczny i zawieszona linia 126
W czwartek 4 czerwca obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego. Metro kursuje według rozkładu niedzielnego – z kursami nocnymi. Autobusy i tramwaje jeżdżą jak w inne święta, jednak z 2 istotnymi wyjątkami: kursowanie autobusów linii 126 zostaje całkowicie zawieszone, a dla linii 193 WTP wprowadza specjalny, odrębny rozkład jazdy.
5 czerwca – piątek: sobotni rozkład z wzmocnieniami w szczycie
Piątek 5 czerwca to dzień roboczy, ale WTP stosuje sobotni rozkład jazdy dla autobusów i tramwajów. Nie dotyczy to jednak godzin porannych na wybranych liniach – zmienione rozkłady w porannym szczycie obejmą autobusy linii: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742 i 743.
Metro 5 czerwca będzie w godzinach szczytu kursowało ze zwiększoną częstotliwością. W szczycie uruchomione zostaną także dodatkowe linie: 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) oraz 402. Jednocześnie linia 409 zostaje tego dnia zawieszona. W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku ZP Polfa.
6 i 7 czerwca – sobota i niedziela: standardowo
W sobotę 6 czerwca i niedzielę 7 czerwca pojazdy WTP kursują zgodnie z rozkładami obowiązującymi normalnie w tych dniach. Bez zmian, bez zawieszeń.
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj wyjazd z wyprzedzeniem
Jeśli korzystasz regularnie z linii 126 lub 409, zaplanuj w czwartek i piątek alternatywną trasę lub wyjście z domu z wyprzedzeniem. Pasażerowie dojeżdżający do pracy w piątek 5 czerwca powinni sprawdzić rozkłady konkretnych linii na wtp.waw.pl lub w aplikacji WTP – sobotni rozkład oznacza rzadsze kursy niż w dni robocze, ale Metro w szczycie będzie częstsze niż zwykle. Pełne rozkłady jazdy na wszystkie dni dostępne są na stronie wtp.waw.pl.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.