Pilny komunikat dla pasażerów od 3 sierpnia. Tramwaje wracają na ważne trasy, ale rusza kolejny remont
Od poniedziałku, 3 sierpnia, pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie czekają duże zmiany. Tramwaje ponownie pojadą ulicą Grójecką i Alejami Jerozolimskimi, jednak jednocześnie rozpocznie się kolejny etap prac torowych w centrum miasta. Oznacza to nowe trasy linii tramwajowych oraz zmiany w kursowaniu komunikacji zastępczej.
To efekt wakacyjnych remontów prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie. Część inwestycji dobiega końca, ale w innych miejscach rozpoczną się kolejne roboty.
Tramwaje wracają na Ochotę i do Alej Jerozolimskich
Po zakończeniu prac na ulicy Grójeckiej tramwaje ponownie pojadą między placem Zawiszy a placem Narutowicza. Ruch wróci również do Alej Jerozolimskich – składy będą dojeżdżały od strony Ochoty do ronda gen. Charles’a de Gaulle’a.
Nadal jednak tramwaje nie będą kursowały przez most Józefa Poniatowskiego.
Rusza kolejny etap remontu w centrum
Jednocześnie tramwajarze rozpoczną drugi etap prac na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” i alei Jana Pawła II.
W związku z remontem tramwaje nie będą kursowały:
- aleją Jana Pawła II między Rondem ONZ a Aleją „Solidarności”,
- Aleją „Solidarności” między aleją Jana Pawła II a placem Bankowym.
Zmiany na liniach tramwajowych
Od 3 sierpnia zmienią się trasy wielu linii.
Najważniejsze zmiany:
- linia 1 wróci na swoją stałą trasę i ponownie będzie kursowała do pętli P+R Aleja Krakowska lub Banacha,
- linia 9 wróci na Aleję Krakowską i ulicę Grójecką, dojeżdżając do przystanku Muzeum Narodowe przy rondzie de Gaulle’a,
- linie 7, 22 i 24 pozostaną na dotychczasowych trasach objazdowych,
- linia 79 zostanie zawieszona,
- linia 73 pojedzie nową trasą z Kawęczyńskiej-Bazyliki na Czynszową,
- linia 19 ponownie wyjedzie na tory i będzie kursowała z Nowego Bemowa do Kina Femina, gdzie zmieni numer na 26 i pojedzie dalej do stacji Metro Młociny,
- linia 20 ominie ulicę Okopową i pojedzie objazdem przez aleję Jana Pawła II,
- linia 76 będzie kursowała z Miasteczka Wilanów do Wiatracznej przez Trasę W-Z, Targową, Zamoyskiego i Grochowską.
Autobusy zastępcze nadal będą kursować
Mimo przywrócenia ruchu na części tras, komunikacja zastępcza nadal pozostanie w wielu miejscach.
Autobusy:
- Z-9 pojadą zmienioną trasą między placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna,
- Z21 pozostaną bez zmian,
- bez zmian kursować będą także linie Z26 i Z33.
Przed podróżą warto sprawdzić trasę
Warszawskie wakacyjne remonty wchodzą w kolejny etap, dlatego od poniedziałku zmienią się trasy wielu tramwajów i autobusów. Pasażerowie planujący podróż przez centrum, Ochotę czy Wolę powinni wcześniej sprawdzić przebieg swojej linii, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.