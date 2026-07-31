Pilny komunikat dla pasażerów od 3 sierpnia. Tramwaje wracają na ważne trasy, ale rusza kolejny remont

31 lipca 2026 12:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku, 3 sierpnia, pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie czekają duże zmiany. Tramwaje ponownie pojadą ulicą Grójecką i Alejami Jerozolimskimi, jednak jednocześnie rozpocznie się kolejny etap prac torowych w centrum miasta. Oznacza to nowe trasy linii tramwajowych oraz zmiany w kursowaniu komunikacji zastępczej.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To efekt wakacyjnych remontów prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie. Część inwestycji dobiega końca, ale w innych miejscach rozpoczną się kolejne roboty.

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Tramwaje wracają na Ochotę i do Alej Jerozolimskich

Po zakończeniu prac na ulicy Grójeckiej tramwaje ponownie pojadą między placem Zawiszy a placem Narutowicza. Ruch wróci również do Alej Jerozolimskich – składy będą dojeżdżały od strony Ochoty do ronda gen. Charles’a de Gaulle’a.

Nadal jednak tramwaje nie będą kursowały przez most Józefa Poniatowskiego.

Rusza kolejny etap remontu w centrum

Jednocześnie tramwajarze rozpoczną drugi etap prac na skrzyżowaniu Alei „Solidarności” i alei Jana Pawła II.

W związku z remontem tramwaje nie będą kursowały:

  • aleją Jana Pawła II między Rondem ONZ a Aleją „Solidarności”,
  • Aleją „Solidarności” między aleją Jana Pawła II a placem Bankowym.

Zmiany na liniach tramwajowych

Od 3 sierpnia zmienią się trasy wielu linii.

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Najważniejsze zmiany:

  • linia 1 wróci na swoją stałą trasę i ponownie będzie kursowała do pętli P+R Aleja Krakowska lub Banacha,
  • linia 9 wróci na Aleję Krakowską i ulicę Grójecką, dojeżdżając do przystanku Muzeum Narodowe przy rondzie de Gaulle’a,
  • linie 7, 22 i 24 pozostaną na dotychczasowych trasach objazdowych,
  • linia 79 zostanie zawieszona,
  • linia 73 pojedzie nową trasą z Kawęczyńskiej-Bazyliki na Czynszową,
  • linia 19 ponownie wyjedzie na tory i będzie kursowała z Nowego Bemowa do Kina Femina, gdzie zmieni numer na 26 i pojedzie dalej do stacji Metro Młociny,
  • linia 20 ominie ulicę Okopową i pojedzie objazdem przez aleję Jana Pawła II,
  • linia 76 będzie kursowała z Miasteczka Wilanów do Wiatracznej przez Trasę W-Z, Targową, Zamoyskiego i Grochowską.

Autobusy zastępcze nadal będą kursować

Mimo przywrócenia ruchu na części tras, komunikacja zastępcza nadal pozostanie w wielu miejscach.

Autobusy:

  • Z-9 pojadą zmienioną trasą między placem Starynkiewicza a Rondem Wiatraczna,
  • Z21 pozostaną bez zmian,
  • bez zmian kursować będą także linie Z26 i Z33.

Przed podróżą warto sprawdzić trasę

Warszawskie wakacyjne remonty wchodzą w kolejny etap, dlatego od poniedziałku zmienią się trasy wielu tramwajów i autobusów. Pasażerowie planujący podróż przez centrum, Ochotę czy Wolę powinni wcześniej sprawdzić przebieg swojej linii, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

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