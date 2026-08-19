Pilny komunikat. Dotyczy 14 emerytury. Chodzi o wypłaty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał ważne informacje dotyczące tegorocznej 14. emerytury. Pierwsze dodatkowe świadczenia trafią do seniorów już we wrześniu 2026 roku. Maksymalna kwota wynosi 1978,49 zł brutto, jednak wysokość przelewu będzie zależała od podstawowej emerytury lub renty.
Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. ZUS przyzna i wypłaci dodatkowe pieniądze automatycznie razem z podstawowym świadczeniem. Trzeba jednak zwrócić uwagę na próg 2900 zł brutto. Po jego przekroczeniu czternastka zaczyna się zmniejszać.
ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytur we wrześniu
14. emerytura jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym uprawnionym emerytom i rencistom. W 2026 roku jej pełna wysokość odpowiada kwocie minimalnej emerytury i wynosi 1978,49 zł brutto.
Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt zobaczy taką właśnie dodatkową kwotę. Pełne świadczenie przysługuje osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Osoby otrzymujące więcej również mogą dostać czternastkę, ale jej wysokość będzie stopniowo malała.
Masz więcej niż 2900 zł emerytury? ZUS zastosuje zasadę „złotówka za złotówkę”
Po przekroczeniu granicy 2900 zł brutto działa mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad wskazany próg oznacza zmniejszenie czternastki o złotówkę.
Przykład jest prosty. Jeżeli senior otrzymuje 3500 zł brutto emerytury, przekracza próg o 600 zł. Jego 14. emerytura zostanie więc pomniejszona z 1978,49 zł do 1378,49 zł brutto.
To jedna z najważniejszych informacji dla osób, które spodziewają się we wrześniu pełnej czternastki. Samo posiadanie prawa do emerytury lub renty nie gwarantuje wypłaty maksymalnej kwoty.
Przy tej emeryturze czternastki już nie będzie
Przepisy przewidują również minimalną wysokość dodatkowego świadczenia. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” czternastka wyniosłaby mniej niż 50 zł brutto, ZUS jej nie wypłaci.
W praktyce graniczną kwotą podstawowego świadczenia jest 4828,49 zł brutto. Osoba otrzymująca emeryturę lub rentę powyżej tego poziomu nie dostanie w 2026 roku 14. emerytury.
Świadczenie nie przysługuje również osobom, które w dniu poprzedzającym miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Terminy wypłat. ZUS podał konkretne daty
Czternastka zostanie przekazana razem z podstawową emeryturą lub rentą. Oznacza to, że nie wszyscy seniorzy otrzymają pieniądze tego samego dnia.
Terminy wypłat wskazane przez ZUS to:
1 września,
6 września,
10 września,
15 września,
20 września,
25 września.
Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne mają otrzymać dodatkowe pieniądze 1 października 2026 roku.
Nie trzeba składać wniosku do ZUS
To dobra wiadomość szczególnie dla seniorów obawiających się dodatkowych formalności. Nie trzeba odwiedzać placówki ZUS, wysyłać formularza ani składać elektronicznego wniosku.
Zakład ustali prawo do świadczenia na podstawie posiadanych informacji i wypłaci należną kwotę automatycznie.
Seniorzy powinni więc uważać na wiadomości, SMS-y lub telefony sugerujące konieczność wypełnienia specjalnego formularza w celu otrzymania czternastki. Sama wypłata nie wymaga takiego działania ze strony świadczeniobiorcy.
1978,49 zł brutto nie oznacza takiej kwoty na konto
Kwota podawana przy 14. emeryturze jest kwotą brutto. Od dodatkowego świadczenia zostaną pobrane składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy według zasad obowiązujących przy emeryturach i rentach.
Dlatego osoba uprawniona do pełnej czternastki nie powinna oczekiwać dodatkowego przelewu netto w wysokości dokładnie 1978,49 zł.
Jednocześnie 14. emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczych. Nie jest również uwzględniana przy ustalaniu prawa do świadczeń, których przyznanie zależy od wysokości dochodu.
Miliony seniorów otrzymają dodatkowe pieniądze
Skala programu jest ogromna. Dla porównania w 2025 roku dodatkowe świadczenie otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Z informacji przekazywanych przez ZUS wynikało, że wypłacono wówczas łącznie około 7,6 mld zł netto.
Tegoroczna czternastka będzie szczególnie istotna dla osób pobierających najniższe świadczenia. To właśnie seniorzy z emeryturą lub rentą do 2900 zł brutto mogą otrzymać pełną ustawową kwotę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę do 2900 zł brutto, możesz spodziewać się pełnej 14. emerytury wynoszącej 1978,49 zł brutto. Nie musisz składać wniosku. ZUS powinien wypłacić pieniądze automatycznie razem z wrześniowym świadczeniem.
Jeśli Twoja emerytura jest wyższa niż 2900 zł brutto, sprawdź różnicę pomiędzy własnym świadczeniem a tym progiem. O tę różnicę zostanie pomniejszone 1978,49 zł. Przykładowo przy 4000 zł brutto podstawowego świadczenia czternastka wyniesie 878,49 zł brutto.
Po przekroczeniu 4828,49 zł brutto dodatkowej wypłaty już nie będzie, ponieważ wyliczona czternastka spadłaby poniżej ustawowego minimum 50 zł.
Warto również sprawdzić swój standardowy termin wypłaty emerytury. To właśnie on zdecyduje, kiedy pieniądze pojawią się na koncie lub zostaną dostarczone przez pocztę. Dla wielu seniorów pierwsze dodatkowe przelewy pojawią się już na początku września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.