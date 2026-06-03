Pilny komunikat GIS. Z pozoru zwykła sałatka, w środku niebezpieczna bakteria
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnej sałatki sprzedawanej w Polsce. W jednej z partii produktu wykryto groźną bakterię Listeria monocytogenes, która może prowadzić do listeriozy. GIS apeluje do konsumentów, aby sprawdzili oznaczenia na opakowaniach i pod żadnym pozorem nie spożywali wskazanej partii produktu.
Pilny komunikat GIS. Groźna bakteria wykryta w popularnej sałatce, produkt jest wycofywany ze sprzedaży
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego produktu spożywczego dostępnego w polskich sklepach. W jednej z partii sałatki z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem wykryto bakterię Listeria monocytogenes. GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywali wskazanego produktu, ponieważ może on stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Niebezpieczna bakteria wykryta podczas kontroli
Ostrzeżenie zostało opublikowane 1 czerwca 2026 roku. Jak poinformował GIS, obecność bakterii wykryto podczas badań prowadzonych przez producenta. Nie był to więc efekt zgłoszeń od klientów, lecz rezultat wewnętrznej kontroli jakości.
Badania wykazały obecność Listeria monocytogenes w 2 z 5 próbek pobranych z tej samej partii produktu. W takiej sytuacji producent uruchomił procedurę wycofania towaru z rynku i poinformował swoich odbiorców o zagrożeniu.
To standardowa procedura stosowana w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów w żywności.
O jaki produkt chodzi?
Komunikat dotyczy sałatki z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem marki Dega.
Konsumenci powinni zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia znajdujące się na opakowaniu. Wycofana partia została oznaczona kodem:
19.06.2026 LZM A5 BN
Data minimalnej trwałości wskazana na opakowaniu to:
19 czerwca 2026 roku
Jeżeli taki produkt znajduje się w lodówce, GIS zaleca jego wyrzucenie lub zwrot do sklepu.
Dlaczego Listeria monocytogenes jest groźna?
Listeria monocytogenes to bakteria, która może wywoływać chorobę zwaną listeriozą. Jej szczególną cechą jest zdolność namnażania się nawet w warunkach chłodniczych, dlatego zwykłe przechowywanie produktu w lodówce nie eliminuje zagrożenia.
U wielu zdrowych osób zakażenie może przebiegać łagodnie lub przypominać grypę żołądkową. Mogą pojawić się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, nudności oraz problemy żołądkowo-jelitowe.
Znacznie większe ryzyko dotyczy jednak kobiet w ciąży, noworodków, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością.
W ciężkich przypadkach listerioza może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, sepsy, a nawet zagrożenia życia.
Objawy mogą pojawić się dopiero po kilku tygodniach
Jednym z największych problemów związanych z listeriozą jest długi okres inkubacji choroby. Pierwsze objawy nie zawsze występują od razu po spożyciu zakażonej żywności.
W części przypadków symptomy pojawiają się dopiero po kilku dniach, a czasami nawet po kilku tygodniach. To utrudnia szybkie powiązanie problemów zdrowotnych z konkretnym produktem spożywczym.
Z tego powodu GIS apeluje, aby osoby, które spożyły wskazaną partię produktu i zauważą niepokojące objawy, skonsultowały się z lekarzem.
Warszawa: produkt mógł trafić do wielu sklepów
Ponieważ sałatki gotowe należą do popularnych produktów sprzedawanych w dużych sieciach handlowych, niewykluczone, że zakwestionowana partia trafiła również do sklepów w Warszawie i okolicach.
Mieszkańcy stolicy, którzy regularnie kupują gotowe przekąski do pracy, szkoły lub na szybki posiłek, powinni sprawdzić oznaczenia produktów przechowywanych w lodówkach.
W dużych miastach takich jak Warszawa sprzedaż gotowych dań i sałatek jest szczególnie wysoka, dlatego komunikaty GIS dotyczące tego typu produktów mają duże znaczenie dla konsumentów.
Jak działa system bezpieczeństwa żywności?
Każdego roku producenci żywności wykonują tysiące badań laboratoryjnych swoich produktów. Wykrycie nieprawidłowości uruchamia procedury przewidziane przez przepisy krajowe i unijne.
W przypadku wykrycia zagrożenia producent ma obowiązek poinformować odpowiednie służby oraz rozpocząć wycofywanie produktu z rynku.
To właśnie dzięki takim procedurom wiele potencjalnie niebezpiecznych produktów jest eliminowanych ze sprzedaży, zanim dojdzie do większej liczby zachorowań.
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– sprawdź, czy posiadasz sałatkę z tuńczykiem, jajkiem i ogórkiem marki Dega;
– zweryfikuj numer partii 19.06.2026 LZM A5 BN;
– nie spożywaj produktu objętego ostrzeżeniem;
– wyrzuć go lub zwróć do miejsca zakupu;
– jeśli spożyłeś produkt i pojawiły się niepokojące objawy, skontaktuj się z lekarzem;
– śledź komunikaty GIS dotyczące wycofywanych produktów spożywczych.
W przypadku żywności skażonej bakteriami wygląd, smak i zapach produktu mogą nie budzić żadnych podejrzeń. Dlatego ostrzeżenia publikowane przez GIS są jednym z najważniejszych narzędzi ochrony konsumentów przed zagrożeniami zdrowotnymi.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.