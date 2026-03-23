Pilny komunikat! Mazowsze bez prądu. Wielka fala wyłączeń zaczyna się już we wtorek.
Mieszkańcy Mazowsza muszą przygotować się na spore utrudnienia. Energetycy zapowiedzieli serię planowanych wyłączeń prądu, które obejmą dziesiątki miejscowości i setki ulic. Przerwy w dostawie energii mogą potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Sprawdź listę rejonów, w których już od wtorku zgasną światła, i dowiedz się, jak przygotować się na technologiczny „detoks”.
Gdzie zabraknie zasilania? Harmonogram prac
Wyłączenia są związane z koniecznymi pracami konserwacyjnymi oraz rozbudową sieci średniego napięcia. Operatorzy podkreślają, że bez tych działań system nie byłby w stanie przyjąć rosnącej liczby nowych przyłączy domowych i przemysłowych. Najwięcej utrudnień czeka mieszkańców okolic Płocka, Gostynina oraz podwarszawskich powiatów, gdzie intensywność prac modernizacyjnych jest obecnie najwyższa.
|Rejon Mazowsza
|Typ wyłączenia
|Przewidywany czas przerwy
|Okolice Płocka (osiedla domów)
|Modernizacja trafostacji
|08:00 – 16:00
|Powiat gostyniński
|Wymiana izolatorów na liniach
|09:00 – 15:00
|Podwarszawskie gminy (zachód)
|Podłączenie nowej infrastruktury
|07:30 – 13:00
|Rejon ciechanowski
|Pielęgnacja zadrzewień przy liniach
|08:00 – 14:30
- Naładuj urządzenia: Telefony, laptopy i powerbanki powinny być gotowe do pracy przed godziną 07:00.
- Ogranicz otwieranie lodówki: Każde otwarcie to utrata cennej temperatury, która powinna wystarczyć na kilka godzin postoju.
- Internet mobilny: Jeśli pracujesz zdalnie, upewnij się, że masz pakiet danych, bo Wi-Fi bez prądu nie zadziała.
Wtyczka wyciągnięta z kontaktu, krótka lekcja pokory
Nic tak nie uświadamia nam naszej całkowitej zależności od technologii, jak informacja o planowanym wyłączeniu prądu. W świecie zdominowanym przez chmury danych, inteligentne domy i wiecznie aktywne powiadomienia, kilka godzin bez zasilania brzmi niemal jak powrót do epoki kamienia łupanego. Okazuje się, że bez „prądu w gniazdku” nie tylko nie zrobimy kawy w ekspresie, ale dla wielu z nas staje się to barierą nie do przejścia w codziennej pracy czy kontakcie ze światem.
Mimo irytacji, warto spojrzeć na te wyłączenia jak na konieczny „serwis” fundamentów naszej cywilizacji. Sieci energetyczne na Mazowszu, projektowane często dekady temu, muszą dziś dźwigać ciężar, o którym ich twórcy nawet nie marzyli – od pomp ciepła po setki tysięcy paneli słonecznych na dachach. Te poniedziałkowe przestoje to cena, jaką płacimy za modernizację, która ma nas uchronić przed znacznie groźniejszymi, niekontrolowanymi awariami zimą. Może więc zamiast narzekać na niedziałający ruter, warto potraktować ten czas jako okazję do przeczytania książki, na którą nigdy nie ma czasu, lub po prostu jako krótką chwilę ciszy w tym szumnym, elektrycznym świecie. W marcu 2026 roku każda godzina „off-line” staje się towarem deficytowym, nawet jeśli jest nam narzucona przez energetyków.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.