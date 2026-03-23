Pilny komunikat! Mazowsze bez prądu. Wielka fala wyłączeń zaczyna się już we wtorek.

23 marca 2026 14:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Mazowsza muszą przygotować się na spore utrudnienia. Energetycy zapowiedzieli serię planowanych wyłączeń prądu, które obejmą dziesiątki miejscowości i setki ulic. Przerwy w dostawie energii mogą potrwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Sprawdź listę rejonów, w których już od wtorku zgasną światła, i dowiedz się, jak przygotować się na technologiczny „detoks”.

Fot. Warszawa w Pigułce

Gdzie zabraknie zasilania? Harmonogram prac

Wyłączenia są związane z koniecznymi pracami konserwacyjnymi oraz rozbudową sieci średniego napięcia. Operatorzy podkreślają, że bez tych działań system nie byłby w stanie przyjąć rosnącej liczby nowych przyłączy domowych i przemysłowych. Najwięcej utrudnień czeka mieszkańców okolic Płocka, Gostynina oraz podwarszawskich powiatów, gdzie intensywność prac modernizacyjnych jest obecnie najwyższa.

Rejon Mazowsza Typ wyłączenia Przewidywany czas przerwy
Okolice Płocka (osiedla domów) Modernizacja trafostacji 08:00 – 16:00
Powiat gostyniński Wymiana izolatorów na liniach 09:00 – 15:00
Podwarszawskie gminy (zachód) Podłączenie nowej infrastruktury 07:30 – 13:00
Rejon ciechanowski Pielęgnacja zadrzewień przy liniach 08:00 – 14:30
Jak przetrwać planowane wyłączenie?Kilka prostych zasad, by brak prądu nie stał się katastrofą:

  • Naładuj urządzenia: Telefony, laptopy i powerbanki powinny być gotowe do pracy przed godziną 07:00.
  • Ogranicz otwieranie lodówki: Każde otwarcie to utrata cennej temperatury, która powinna wystarczyć na kilka godzin postoju.
  • Internet mobilny: Jeśli pracujesz zdalnie, upewnij się, że masz pakiet danych, bo Wi-Fi bez prądu nie zadziała.

Wtyczka wyciągnięta z kontaktu, krótka lekcja pokory

Nic tak nie uświadamia nam naszej całkowitej zależności od technologii, jak informacja o planowanym wyłączeniu prądu. W świecie zdominowanym przez chmury danych, inteligentne domy i wiecznie aktywne powiadomienia, kilka godzin bez zasilania brzmi niemal jak powrót do epoki kamienia łupanego. Okazuje się, że bez „prądu w gniazdku” nie tylko nie zrobimy kawy w ekspresie, ale dla wielu z nas staje się to barierą nie do przejścia w codziennej pracy czy kontakcie ze światem.

Mimo irytacji, warto spojrzeć na te wyłączenia jak na konieczny „serwis” fundamentów naszej cywilizacji. Sieci energetyczne na Mazowszu, projektowane często dekady temu, muszą dziś dźwigać ciężar, o którym ich twórcy nawet nie marzyli – od pomp ciepła po setki tysięcy paneli słonecznych na dachach. Te poniedziałkowe przestoje to cena, jaką płacimy za modernizację, która ma nas uchronić przed znacznie groźniejszymi, niekontrolowanymi awariami zimą. Może więc zamiast narzekać na niedziałający ruter, warto potraktować ten czas jako okazję do przeczytania książki, na którą nigdy nie ma czasu, lub po prostu jako krótką chwilę ciszy w tym szumnym, elektrycznym świecie. W marcu 2026 roku każda godzina „off-line” staje się towarem deficytowym, nawet jeśli jest nam narzucona przez energetyków.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu operatorów sieci dystrybucyjnej oraz informacji portalu PortalPłock.pl (marzec 2026).

Wybierz przyciągający tytuł:

  • Uwaga, zgaśnie światło! Sprawdź listę miejscowości na Mazowszu bez prądu.
  • Mazowsze: Wielka fala planowanych wyłączeń energii od poniedziałku. Masz naładowany telefon?
  • Przerwy w dostawie prądu uderzą w tysiące mieszkańców. Zobacz, czy Twoja ulica jest na liście.
  • Energetyczny przestój na Mazowszu. Energetycy wyłączą zasilanie na wiele godzin.

 

