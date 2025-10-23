Pilny komunikat PKP! pociągi staną w nocy na godzinę. Zaskoczenie dla pasażerów
W najbliższy weekend, podczas przejścia na czas zimowy, 13 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinę, by zachować zgodność z rozkładem jazdy. Postój odbędzie się w nocy z 25 na 26 października, a przewoźnik zapewnia, że mimo zmian żadne połączenie nie zaliczy opóźnienia.
Ważny komunikat PKP Intercity: pociągi zatrzymają się na godzinę podczas zmiany czasu
W nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października, Polska przejdzie na czas zimowy. Oznacza to, że wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3:00 na 2:00. Dla pasażerów PKP Intercity ta zmiana będzie miała wyjątkowe znaczenie — 13 pociągów zatrzyma się na godzinę, by zachować zgodność z rozkładem jazdy.
Zmiana czasu bez opóźnień
PKP Intercity poinformowało, że wszystkie kursy zaplanowane na tę noc będą odbywały się zgodnie z rozkładem. Pociągi, które w trakcie przejścia na czas zimowy będą w trasie, zatrzymają się na wybranych stacjach na około godzinę. Po postoju ruszą dalej już według nowego czasu. Przewoźnik zapewnia, że żaden z pasażerów nie odczuje opóźnienia, a podróżni dotrą do celu zgodnie z planem.
Które pociągi się zatrzymają
Postój obejmie między innymi składy kursujące na trasach Gdynia–Praga, Warszawa–Szklarska Poręba, Zakopane–Gdynia, Kraków–Kołobrzeg czy Przemyśl–Świnoujście. Wśród nich są popularne połączenia: Baltic Express, Karkonosze, Karpaty, Ustronie, Przemyślanin, Uznam i Stańczyk.
Zatrzymane pociągi będą oczekiwać na wyznaczonych stacjach, takich jak Poznań Główny, Inowrocław, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Częstochowa czy Nowy Dwór Mazowiecki.
Zmiana czasu – rutyna, ale ważna dla kolei
PKP Intercity przypomina, że przejście na czas zimowy to coroczna procedura odbywająca się w ostatni weekend października. Ma ona znaczenie nie tylko dla rozkładów jazdy, ale także dla synchronizacji całego systemu kolejowego.
Dzięki wprowadzeniu postojów pociągi utrzymują punktualność, a przewoźnik unika zamieszania związanego z „cofnięciem godziny”.
Rekordowy rok dla PKP Intercity
W ubiegłym roku z usług PKP Intercity skorzystało 78,5 mln pasażerów — o 15 procent więcej niż rok wcześniej. W 2025 r. przewoźnik spodziewa się pobicia kolejnego rekordu, przewożąc ponad 84 mln osób.
Codziennie w trasę wyrusza ponad 500 pociągów, a spółka rozwija ofertę zarówno ekonomicznych połączeń TLK i IC, jak i ekspresowych EIC oraz Pendolino (EIP).
Zmiana czasu to tylko chwilowy postój — ale dla PKP Intercity to dowód, że nawet w tak drobnych kwestiach liczy się precyzja i troska o pasażera.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.