Pilny komunikat policji! Trzy osoby zatrzymane przed Trybunałem Konstytucyjnym. Funkcjonariusze mówią o niebezpiecznych przedmiotach

30 października 2026 20:34 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Napięta sytuacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w związku z wydarzeniami przed budynkiem. Według funkcjonariuszy w ich kierunku rzucano niebezpiecznymi przedmiotami, a część zgromadzonych próbowała przedostać się przez ogrodzenie. Komenda Główna Policji wydała oficjalny komunikat.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Interwencja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Policja zatrzymała trzy osoby

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w rejonie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Z komunikatu opublikowanego przez Polską Policję wynika, że funkcjonariusze zabezpieczali teren przed bramą oraz wzdłuż ogrodzenia budynku.

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Według policyjnej relacji zgromadzone osoby zachowywały się agresywnie. Mundurowi poinformowali o rzucaniu w ich kierunku niebezpiecznymi przedmiotami oraz próbach przedostania się przez ogrodzenie.

W związku ze zdarzeniem zatrzymano trzy osoby.

Policja podkreśla, że prowadzi działania mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa.

Policja wydała oficjalne oświadczenie

Komenda Główna Policji opublikowała komunikat, w którym wyjaśniła charakter prowadzonych działań.

Zadaniem policjantów jest przede wszystkim ochrona osób i zapewnienie bezpieczeństwa wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że zabezpieczają teren wokół obiektu, a ich działania są związane z zachowaniem części zgromadzonych.

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Policja stanowczo podkreśliła również, że funkcjonariusze nie prowadzą interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.

To istotne rozróżnienie, ponieważ działania mundurowych dotyczą terenu przed budynkiem i jego bezpośredniego otoczenia.

Co z zatrzymanymi osobami?

Na podstawie opublikowanego komunikatu wiadomo, że zatrzymano trzy osoby. Policja nie podała w nim szczegółowych informacji dotyczących ich tożsamości ani ewentualnych zarzutów.

Nie wiadomo również, jakie dokładnie przedmioty miały być rzucane w kierunku funkcjonariuszy.

Samo zatrzymanie nie oznacza stwierdzenia winy. Dalsze czynności powinny wyjaśnić okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność poszczególnych osób.

Sytuacja w centrum Warszawy

Trybunał Konstytucyjny znajduje się przy al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie.

Z policyjnego komunikatu wynika, że działania służb koncentrowały się na zabezpieczeniu bezpośredniego otoczenia obiektu.

Nie przekazano informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym ani o osobach poszkodowanych.

Policja zapewnia, że jej priorytetem pozostaje bezpieczeństwo osób znajdujących się w rejonie Trybunału oraz przywrócenie porządku.

Nowe ustalenia. Zatrzymani mieli przeskoczyć przez ogrodzenie

Komenda Stołeczna Policji przekazała dodatkowe szczegóły. Według funkcjonariuszy trzy zatrzymane osoby przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Czynności wobec zatrzymanych mają być prowadzone w kierunku art. 193 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego. Przepis przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.

Dlaczego policja pojawiła się przed Trybunałem?

Z wcześniejszych informacji wynika, że policja otrzymała pisma dotyczące bezpieczeństwa instytucji. Jedno pochodziło od Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, a drugie od sędzi Trybunału Anny Korwin-Piotrowskiej.

Wskazywano w nich na możliwe zagrożenia dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników oraz ryzyko zakłócenia porządku publicznego.

Policja zaznacza, że prowadzone czynności mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, a nie ingerowaniu w działalność Trybunału Konstytucyjnego.

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