Pilny komunikat policji! Trzy osoby zatrzymane przed Trybunałem Konstytucyjnym. Funkcjonariusze mówią o niebezpiecznych przedmiotach
Napięta sytuacja przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w związku z wydarzeniami przed budynkiem. Według funkcjonariuszy w ich kierunku rzucano niebezpiecznymi przedmiotami, a część zgromadzonych próbowała przedostać się przez ogrodzenie. Komenda Główna Policji wydała oficjalny komunikat.
Interwencja przed Trybunałem Konstytucyjnym. Policja zatrzymała trzy osoby
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w rejonie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Z komunikatu opublikowanego przez Polską Policję wynika, że funkcjonariusze zabezpieczali teren przed bramą oraz wzdłuż ogrodzenia budynku.
Według policyjnej relacji zgromadzone osoby zachowywały się agresywnie. Mundurowi poinformowali o rzucaniu w ich kierunku niebezpiecznymi przedmiotami oraz próbach przedostania się przez ogrodzenie.
W związku ze zdarzeniem zatrzymano trzy osoby.
Policja podkreśla, że prowadzi działania mające na celu przywrócenie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa.
Policja wydała oficjalne oświadczenie
Komenda Główna Policji opublikowała komunikat, w którym wyjaśniła charakter prowadzonych działań.
Zadaniem policjantów jest przede wszystkim ochrona osób i zapewnienie bezpieczeństwa wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Funkcjonariusze zaznaczyli, że zabezpieczają teren wokół obiektu, a ich działania są związane z zachowaniem części zgromadzonych.
Policja stanowczo podkreśliła również, że funkcjonariusze nie prowadzą interwencji wewnątrz budynku Trybunału Konstytucyjnego.
To istotne rozróżnienie, ponieważ działania mundurowych dotyczą terenu przed budynkiem i jego bezpośredniego otoczenia.
Co z zatrzymanymi osobami?
Na podstawie opublikowanego komunikatu wiadomo, że zatrzymano trzy osoby. Policja nie podała w nim szczegółowych informacji dotyczących ich tożsamości ani ewentualnych zarzutów.
Nie wiadomo również, jakie dokładnie przedmioty miały być rzucane w kierunku funkcjonariuszy.
Samo zatrzymanie nie oznacza stwierdzenia winy. Dalsze czynności powinny wyjaśnić okoliczności zdarzenia i odpowiedzialność poszczególnych osób.
Sytuacja w centrum Warszawy
Trybunał Konstytucyjny znajduje się przy al. Jana Chrystiana Szucha 12A w Warszawie.
Z policyjnego komunikatu wynika, że działania służb koncentrowały się na zabezpieczeniu bezpośredniego otoczenia obiektu.
Nie przekazano informacji o ewentualnych utrudnieniach w ruchu drogowym ani o osobach poszkodowanych.
Policja zapewnia, że jej priorytetem pozostaje bezpieczeństwo osób znajdujących się w rejonie Trybunału oraz przywrócenie porządku.
Nowe ustalenia. Zatrzymani mieli przeskoczyć przez ogrodzenie
Komenda Stołeczna Policji przekazała dodatkowe szczegóły. Według funkcjonariuszy trzy zatrzymane osoby przeskoczyły przez ogrodzenie i wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.
Czynności wobec zatrzymanych mają być prowadzone w kierunku art. 193 Kodeksu karnego, dotyczącego naruszenia miru domowego. Przepis przewiduje grzywnę, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.
Dlaczego policja pojawiła się przed Trybunałem?
Z wcześniejszych informacji wynika, że policja otrzymała pisma dotyczące bezpieczeństwa instytucji. Jedno pochodziło od Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, a drugie od sędzi Trybunału Anny Korwin-Piotrowskiej.
Wskazywano w nich na możliwe zagrożenia dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników oraz ryzyko zakłócenia porządku publicznego.
Policja zaznacza, że prowadzone czynności mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, a nie ingerowaniu w działalność Trybunału Konstytucyjnego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.