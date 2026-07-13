Pilny komunikat wojska. Każdy powinien wiedzieć, szczególnie w wakacje

13 lipca 2026 14:53 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek i wtorek, 13 i 14 lipca, na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych RP – poinformowało w niedzielnym wpisie na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dokładnej lokalizacji ćwiczeń nie podano.

Wojsko Polskie podczas defilady w Warszawie w 2025 roku. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Wojsko Polskie podczas defilady w Warszawie w 2025 roku. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Jak podkreśla dowództwo, celem treningu jest utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy. To, jak zaznaczono w komunikacie, regularny, cykliczny element działalności szkoleniowej Wojska Polskiego, prowadzony w różnych częściach kraju – nie ma związku z żadnym nadzwyczajnym zagrożeniem. „Mieszkańcy mogą okresowo zaobserwować przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych” – podano w komunikacie.

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Dowództwo zaapelowało do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności w rejonach, przez które przemieszczać się będą kolumny wojskowe – przejazd cięższego sprzętu może chwilowo spowalniać ruch. Osobny apel dotyczy mediów społecznościowych – wojsko prosi, by nie publikować w internecie zdjęć, nagrań ani informacji o przemieszczaniu się żołnierzy i sprzętu, ponieważ takie materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych albo w działaniach dezinformacyjnych.

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