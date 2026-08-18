Pilny komunikat ZUS w sprawie 14. emerytury. Te osoby dostaną we wrześniu nawet 1978,49 zł brutto
ZUS przekazał ważne informacje dotyczące wypłat 14. emerytury w 2026 roku. Dodatkowe pieniądze trafią do seniorów już we wrześniu. Pełna kwota świadczenia wynosi 1978,49 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają tyle samo. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba składać żadnego wniosku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci czternastą emeryturę automatycznie razem z podstawowym świadczeniem. Kluczowa będzie jednak wysokość pobieranej emerytury lub renty. Przy świadczeniach przekraczających 2900 zł brutto zaczyna działać zasada „złotówka za złotówkę”.
ZUS rusza z wypłatami. Pierwszy termin już 1 września
Seniorzy nie muszą odwiedzać placówek ZUS ani wypełniać dodatkowych formularzy. Czternasta emerytura zostanie przyznana i wypłacona z urzędu osobom, które spełniają wymagane warunki.
Pieniądze będą przekazywane razem z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie z terminem wypłaty podstawowego świadczenia.
ZUS wskazuje następujące terminy wypłat:
1 września 2026 r.,
6 września 2026 r.,
10 września 2026 r.,
15 września 2026 r.,
20 września 2026 r.,
25 września 2026 r.
Osobną sytuację mają osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. W ich przypadku termin przypada na 1 października 2026 roku.
1978,49 zł brutto 14. emerytury. Kto dostanie pełną kwotę?
Podstawowa wysokość tegorocznej czternastki wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to równowartość obowiązującej minimalnej emerytury.
Pełna kwota przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie.
Oznacza to, że senior pobierający przykładowo 2500 zł, 2700 zł czy 2900 zł brutto może otrzymać pełną czternastkę w wysokości 1978,49 zł brutto, jeżeli spełnia pozostałe warunki.
Masz więcej niż 2900 zł emerytury? ZUS zastosuje specjalne wyliczenie
Przekroczenie 2900 zł brutto nie oznacza automatycznie utraty dodatkowego świadczenia. Zaczyna jednak obowiązywać mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Każda złotówka podstawowego świadczenia ponad próg 2900 zł pomniejsza czternastą emeryturę o złotówkę.
Przykład jest prosty. Senior otrzymujący 3500 zł brutto emerytury przekracza próg o 600 zł. Jego czternasta emerytura zostanie więc zmniejszona z 1978,49 zł do 1378,49 zł brutto.
Przy tej emeryturze ZUS nie wypłaci już czternastki
Istnieje również dolna granica wypłaty dodatkowego świadczenia. Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, świadczenie nie zostanie wypłacone.
W praktyce oznacza to, że osoba pobierająca emeryturę lub rentę przekraczającą 4828,49 zł brutto nie otrzyma 14. emerytury.
To właśnie wysokość podstawowego świadczenia jest więc jednym z najważniejszych parametrów, które senior powinien sprawdzić przed wrześniową wypłatą.
Nie wszyscy uprawnieni emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze
Znaczenie ma nie tylko wysokość świadczenia. Czternastka nie przysługuje również osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Dlatego dwie osoby otrzymujące świadczenie w identycznej wysokości nie zawsze muszą znaleźć się w tej samej sytuacji.
ZUS potrąci podatek i składkę zdrowotną
Kwota 1978,49 zł jest wartością brutto. Oznacza to, że na konto osoby uprawnionej nie musi wpłynąć dokładnie taka suma.
Od czternastej emerytury ZUS pobierze składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy według zasad stosowanych przy wypłacie emerytury lub renty.
Ostateczna kwota netto może więc zależeć od indywidualnej sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy.
Komornik nie zabierze czternastej emerytury
Istotne są także zasady ochrony dodatkowego świadczenia. 14. emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji komorniczej.
Dodatkowe świadczenie nie jest również uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń, których przyznanie zależy od dochodu. Jednorazowa wrześniowa wypłata nie powinna więc sama w sobie pozbawić seniora takiego wsparcia.
Nie trzeba składać wniosku. To ważne także ze względu na oszustów
Zasada automatycznej wypłaty ma jeszcze jedno praktyczne znaczenie. ZUS nie wymaga od seniorów składania specjalnego wniosku o 14. emeryturę.
Jeżeli ktoś otrzyma wiadomość, telefon lub link z informacją, że musi podać dane, numer rachunku albo zapłacić za „uruchomienie” czternastki, powinien zachować szczególną ostrożność.
Osoba spełniająca warunki nie musi wykonywać dodatkowych czynności tylko po to, aby otrzymać świadczenie.
Miliony seniorów otrzymują dodatkowe pieniądze
Skala programu jest ogromna. W 2025 roku czternastą emeryturę otrzymało niespełna 6,5 mln osób. Według danych ZUS do świadczeniobiorców trafiło wówczas łącznie około 7,6 mld zł netto.
Wrześniowe wypłaty są więc jednym z największych dodatkowych transferów kierowanych w ciągu roku do emerytów i rencistów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę, przede wszystkim nie składaj osobnego wniosku o czternastkę. ZUS ma przyznać dodatkowe świadczenie automatycznie.
Sprawdź natomiast wysokość swojej emerytury lub renty brutto. Jeżeli nie przekracza ona 2900 zł, możesz otrzymać pełne 1978,49 zł brutto dodatkowego świadczenia. Powyżej tej granicy kwota będzie stopniowo zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli Twoje podstawowe świadczenie przekracza 4828,49 zł brutto, czternastka nie zostanie wypłacona, ponieważ jej wyliczona wysokość spadłaby poniżej ustawowego minimum 50 zł.
Najważniejsze będą wrześniowe terminy wypłat: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Pieniądze mają trafić razem z podstawowym świadczeniem. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne powinny natomiast zwrócić uwagę na 1 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.