PKP wycofuje Pendolino z popularnego kurortu nad Bałtykiem. Podróż z Warszawy wydłuży się o godzinę
Duża zmiana dla mieszkańców Warszawy planujących wakacje nad polskim morzem. PKP Intercity nie uruchomi w sezonie letnim 2027 połączenia Pendolino do Ustki. Popularny nadmorski kurort nie zostanie jednak odcięty od bezpośrednich pociągów ze stolicy. W zamian pojawi się IC Lazur, którym podróż potrwa prawie sześć godzin. Jest też dobra wiadomość dla turystów: nad Bałtyk będzie można dotrzeć znacznie wcześniej niż dotychczas.
Pendolino znika z trasy do Ustki. PKP Intercity potwierdza zmianę
Jeszcze podczas wakacji 2026 roku pasażerowie mogli podróżować Pendolino bezpośrednio z Warszawy do Ustki. Pociąg kategorii Express InterCity Premium kursował na trasie z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto.
Połączenie funkcjonowało od 27 czerwca do 31 sierpnia. Przejazd ze stolicy nad morze zajmował około pięciu godzin.
W sezonie letnim 2027 roku sytuacja się zmieni.
PKP Intercity potwierdziło, że w nowym rozkładzie jazdy nie przewidziano sezonowych połączeń Pendolino do Ustki.
Informację przekazała przedstawicielka biura prasowego przewoźnika, Anna Zakrzewska, w odpowiedzi dla branżowego portalu Rynek Kolejowy.
Dla turystów oznacza to koniec możliwości dotarcia do tego kurortu flagowym pociągiem PKP Intercity, przynajmniej w najbliższym sezonie wakacyjnym.
Z Warszawy nad morze prawie sześć godzin. Znamy godziny odjazdów
Zamiast Pendolino na trasę powróci sezonowy pociąg IC Lazur.
Według przedstawionych planów będzie kursował z Łodzi przez Warszawę do Ustki.
Rozkład ma wyglądać następująco:
- Łódź – odjazd o 5:27.
- Warszawa – odjazd o 6:58.
- Ustka – przyjazd o 12:53.
Podróż z Warszawy do Ustki potrwa 5 godzin i 55 minut, czyli około godzinę dłużej niż wcześniejszy przejazd Pendolino.
To istotna różnica, szczególnie dla rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z dużym bagażem.
Zmieni się również godzina dotarcia na miejsce. Pendolino przyjeżdżało do Ustki około 20:30, natomiast IC Lazur ma docierać przed godziną 13.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli rozpocząć wypoczynek jeszcze przed południem lub wczesnym popołudniem, zamiast spędzać pierwszy wieczór na dojeździe do hotelu.
Powrót z Ustki do Warszawy. Te godziny warto zapamiętać
Przewoźnik przedstawił również planowane godziny podróży powrotnej.
IC Lazur ma wyjeżdżać z Ustki o godzinie 15:25.
Do Warszawy dotrze około 21:00, natomiast do Łodzi po godzinie 22:30.
Dla turystów oznacza to możliwość spędzenia znacznej części ostatniego dnia pobytu nad morzem.
Trzeba jednak pamiętać, że są to godziny zapowiadane na sezon 2027. Przed zakupem biletów należy sprawdzić ostateczny rozkład jazdy.
Jest jeszcze jedna możliwość. „Słoneczny” pojedzie szybciej
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza będą mieli również inną możliwość bezpośredniego dojazdu do Ustki.
W sezonie wakacyjnym ma kursować popularny pociąg Kolei Mazowieckich „Słoneczny”.
Według przedstawionych informacji skład będzie odjeżdżał z Warszawy o 6:33 i docierał do Ustki przed południem.
To oznacza, że podróż „Słonecznym” ma być o około pół godziny krótsza niż przejazd IC Lazur.
Dla mieszkańców stolicy planujących wakacyjny wyjazd nad Bałtyk może to być istotna alternatywa.
Ceny biletów na sezon 2027 należy sprawdzić po ich ogłoszeniu przez przewoźników.
Dlaczego PKP Intercity rezygnuje z Pendolino?
Przewoźnik nie wyklucza powrotu szybkiego pociągu do Ustki w kolejnych latach.
Jak wyjaśnia biuro prasowe PKP Intercity, ewentualne zmiany w ofercie będą rozważane po zwiększeniu prędkości do 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej oraz po zmianach organizacji wykorzystania taboru.
Znaczenie mają również utrudnienia związane z modernizacją linii kolejowej nr 202.
Oznacza to, że wycofanie Pendolino z Ustki nie musi być decyzją ostateczną.
Na razie nie podano jednak konkretnego terminu przywrócenia połączenia.
Pendolino nadal będzie kursować nad Bałtyk
Ważna informacja dla pasażerów: zmiana dotycząca Ustki nie oznacza wycofania Pendolino ze wszystkich tras nad polskie morze.
PKP Intercity zapowiada, że w wakacje 2027 roku do Kołobrzegu ponownie będą docierały dwa pociągi Pendolino.
Przewoźnik planuje także zwiększenie liczby komercyjnych połączeń między Warszawą a Trójmiastem z 15 do 18 par dziennie.
Na niektórych odcinkach dnia pociągi mają dzięki temu kursować nawet co pół godziny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz wakacje w Ustce w 2027 roku, nie zakładaj, że dojedziesz tam Pendolino tak jak podczas minionego lata.
Z Warszawy mają kursować dwa sezonowe połączenia: IC Lazur oraz „Słoneczny” Kolei Mazowieckich.
IC Lazur ma wyruszać ze stolicy o 6:58 i docierać do Ustki o 12:53. „Słoneczny” ma wyjeżdżać o 6:33 i przyjeżdżać jeszcze przed południem.
Choć przejazd IC Lazur będzie dłuższy niż podróż Pendolino, wcześniejsza godzina przyjazdu może być wygodniejsza dla osób rozpoczynających urlop.
Przed rezerwacją noclegów i zakupem biletów warto sprawdzić aktualne godziny połączeń w oficjalnych wyszukiwarkach przewoźników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.