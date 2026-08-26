Płacą do 12 tys. zł bez doświadczenia i ze szkołą zawodową. Do tego darmowy nocleg, transport i płatne szkolenie. Rekrutacja do 11 września
Gdański Urząd Pracy opublikował wyjątkowo atrakcyjną ofertę zatrudnienia, która wywołała ogromne poruszenie na polskim rynku pracy. Pracodawca poszukuje pracowników z wykształceniem zawodowym, nie wymagając od kandydatów żadnego uprzedniego doświadczenia zawodowego. Oferowane wynagrodzenie sięga aż 12 000 zł brutto miesięcznie, a pakiet świadczeń obejmuje w pełni płatne szkolenie wstępne, stabilną umowę o pracę oraz całkowicie darmowy transport i zakwaterowanie. Zgłoszenia przyjmowane są w centralnym serwisie ePraca do 11 września 2026 r.
Wyjątkowe warunki zatrudnienia. 12 tys. zł i płatne przyuczenie do zawodu
W dobie rosnących wymagań rekrutacyjnych i deficytu kadr w sektorze przemysłowo-technicznym ogłoszenie udostępnione przez Gdański Urząd Pracy (GUP) stanowi ewenement na skalę krajową. Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i rozpocząć pracę na pełen etat. Firma oferuje zarobki w przedziale od kilku do nawet 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, uzależniając ostateczną stawkę od wyników produkcyjnych oraz wymiaru przepracowanych godzin.
Kluczowym elementem propozycji jest kompleksowy program wdrażania nowych pracowników. Osoby przyjęte do pracy nie muszą obawiać się braku praktyki – pracodawca finansuje pełne szkolenie stanowiskowe, podczas którego pracownik pobiera normalne wynagrodzenie. Po zakończeniu okresu próbnego i zdaniu egzaminów wewnętrznych pracownicy przechodzą na stałe umowy o pracę, zyskując pełne zaplecze socjalne i ubezpieczeniowe.
Podstawą prawną realizacji pośrednictwa pracy przez państwowe urzędy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Wszystkie oferty publikowane w państwowym serwisie ePraca (epraca.gov.pl) przechodzą rygorystyczną weryfikację formalną pod kątem zgodności z polskim prawem pracy oraz gwarancji wypłacalności minimalnych stawek godzinowych.
Darmowy nocleg i transport. Szansa na relokację dla kandydatów z całej Polski
Atrakcyjność oferty podnosi dedykowany pakiet wsparcia relokacyjnego. Pracodawca zapewnia wszystkim zatrudnionym bezpłatne zakwaterowanie w pokojach pracowniczych o wysokim standardzie oraz darmowy dojazd z miejsca zakwaterowania bezpośrednio do zakładu produkcyjnego. Rozwiązanie to znosi barierę mieszkaniową, umożliwiając podjęcie pracy osobom z małych miejscowości oraz z innych regionów kraju, w tym z Mazowsza czy Kujaw, bez konieczności ponoszenia wstępnych kosztów wynajmu lokalu.
Miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych są nowoczesne obiekty przemysłowo-logistyczne położone w Trójmieście. Gdańsk, będący kluczowym węzłem gospodarczym i portowym Polski, dynamicznie rozwija sektory produkcyjne w rejonie Portu Gdańsk, Stogów oraz dzielnic Oliwa i Wrzeszcz. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników wykonawczych sprawia, że lokalne przedsiębiorstwa rywalizują o kadry nie tylko stawkami godzinowymi, ale i rozbudowanymi pakietami socjalnymi.
Urzędnicy z Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia w dzielnicy Śródmieście przypominają, że rekrutacja ma charakter otwarty, ale liczba miejsc na płatne szkolenia jest ograniczona. Termin składania aplikacji mija 11 września 2026 r., po czym nastąpi etap rozmów kwalifikacyjnych i podpisania umów przedwstępnych.
Weryfikacja zgłoszeń i ochrona praw pracowniczych
Publikacja oferty w oficjalnym portalu ePraca daje kandydatom gwarancję bezpieczeństwa i przejrzystości procesu rekrutacji. Zgłoszenia weryfikowane są przez doradców zawodowych GUP, co eliminuje ryzyko natrafienia na nieuczciwych pośredników czy fikcyjne agencje zatrudnienia.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę gwarantuje zatrudnionemu płatny urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni w skali roku), prawo do zwolnień lekarskich (L4) oraz odprowadzanie pełnych składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne do ZUS. Płatne szkolenie wstępne wlicza się w całości do zakładowego stażu pracy.
Eksperci rynku pracy wskazują, że oferty łączące wysokie zarobki z bezpłatnym zakwaterowaniem stanowią najlepszą ścieżkę awansu społecznego i zawodowego dla młodych osób po szkołach zawodowych, umożliwiając szybki start na rynku pracy i zdobycie unikalnego fachu.
Jak krok po kroku złożyć aplikację i skorzystać z oferty do 11 września
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie zgłosić swoją kandydaturę na ofertę Gdańskiego Urzędu Pracy:
- Wejdź na portal ePraca (epraca.gov.pl) – odszukaj ofertę Gdańskiego Urzędu Pracy za pomocą numeru ogłoszenia lub wpisując stawkę 12 000 zł.
- Przygotuj dokumenty aplikacyjne – dołącz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej oraz zaktualizowane CV z danymi kontaktowymi.
- Wyślij zgłoszenie elektronicznie lub odwiedź GUP – złóż aplikację przez portal praca.gov.pl albo udać się do Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia.
- Potwierdź chęć skorzystania z bezpłatnego noclegu i transportu – zaznacz w formularzu zapotrzebowanie na zakwaterowanie pracownicze i dojazdy.
- Dopilnuj terminu do 11 września 2026 r. – wyślij komplet dokumentów przed upływem terminu naboru, by wziąć udział w kwalifikacji do płatnego szkolenia.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.