Płacą do 12 tys. zł bez doświadczenia i ze szkołą zawodową. Do tego darmowy nocleg, transport i płatne szkolenie. Rekrutacja do 11 września

26 sierpnia 2026 19:47 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Gdański Urząd Pracy opublikował wyjątkowo atrakcyjną ofertę zatrudnienia, która wywołała ogromne poruszenie na polskim rynku pracy. Pracodawca poszukuje pracowników z wykształceniem zawodowym, nie wymagając od kandydatów żadnego uprzedniego doświadczenia zawodowego. Oferowane wynagrodzenie sięga aż 12 000 zł brutto miesięcznie, a pakiet świadczeń obejmuje w pełni płatne szkolenie wstępne, stabilną umowę o pracę oraz całkowicie darmowy transport i zakwaterowanie. Zgłoszenia przyjmowane są w centralnym serwisie ePraca do 11 września 2026 r.

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Kolejki do okienek obsługujących dowody osobiste w jednym z Urzędów Dzielnicy w Warszawie | Fot. Warszawa w Pigułce.
Kolejki do okienek obsługujących | Fot. Warszawa w Pigułce.

Wyjątkowe warunki zatrudnienia. 12 tys. zł i płatne przyuczenie do zawodu

W dobie rosnących wymagań rekrutacyjnych i deficytu kadr w sektorze przemysłowo-technicznym ogłoszenie udostępnione przez Gdański Urząd Pracy (GUP) stanowi ewenement na skalę krajową. Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje i rozpocząć pracę na pełen etat. Firma oferuje zarobki w przedziale od kilku do nawet 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie, uzależniając ostateczną stawkę od wyników produkcyjnych oraz wymiaru przepracowanych godzin.

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Kluczowym elementem propozycji jest kompleksowy program wdrażania nowych pracowników. Osoby przyjęte do pracy nie muszą obawiać się braku praktyki – pracodawca finansuje pełne szkolenie stanowiskowe, podczas którego pracownik pobiera normalne wynagrodzenie. Po zakończeniu okresu próbnego i zdaniu egzaminów wewnętrznych pracownicy przechodzą na stałe umowy o pracę, zyskując pełne zaplecze socjalne i ubezpieczeniowe.

Podstawą prawną realizacji pośrednictwa pracy przez państwowe urzędy jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Wszystkie oferty publikowane w państwowym serwisie ePraca (epraca.gov.pl) przechodzą rygorystyczną weryfikację formalną pod kątem zgodności z polskim prawem pracy oraz gwarancji wypłacalności minimalnych stawek godzinowych.

Darmowy nocleg i transport. Szansa na relokację dla kandydatów z całej Polski

Atrakcyjność oferty podnosi dedykowany pakiet wsparcia relokacyjnego. Pracodawca zapewnia wszystkim zatrudnionym bezpłatne zakwaterowanie w pokojach pracowniczych o wysokim standardzie oraz darmowy dojazd z miejsca zakwaterowania bezpośrednio do zakładu produkcyjnego. Rozwiązanie to znosi barierę mieszkaniową, umożliwiając podjęcie pracy osobom z małych miejscowości oraz z innych regionów kraju, w tym z Mazowsza czy Kujaw, bez konieczności ponoszenia wstępnych kosztów wynajmu lokalu.

Miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych są nowoczesne obiekty przemysłowo-logistyczne położone w Trójmieście. Gdańsk, będący kluczowym węzłem gospodarczym i portowym Polski, dynamicznie rozwija sektory produkcyjne w rejonie Portu Gdańsk, Stogów oraz dzielnic Oliwa i Wrzeszcz. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników wykonawczych sprawia, że lokalne przedsiębiorstwa rywalizują o kadry nie tylko stawkami godzinowymi, ale i rozbudowanymi pakietami socjalnymi.

Urzędnicy z Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia w dzielnicy Śródmieście przypominają, że rekrutacja ma charakter otwarty, ale liczba miejsc na płatne szkolenia jest ograniczona. Termin składania aplikacji mija 11 września 2026 r., po czym nastąpi etap rozmów kwalifikacyjnych i podpisania umów przedwstępnych.

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Weryfikacja zgłoszeń i ochrona praw pracowniczych

Publikacja oferty w oficjalnym portalu ePraca daje kandydatom gwarancję bezpieczeństwa i przejrzystości procesu rekrutacji. Zgłoszenia weryfikowane są przez doradców zawodowych GUP, co eliminuje ryzyko natrafienia na nieuczciwych pośredników czy fikcyjne agencje zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę gwarantuje zatrudnionemu płatny urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni w skali roku), prawo do zwolnień lekarskich (L4) oraz odprowadzanie pełnych składek na ubezpieczenia społeczne i emerytalne do ZUS. Płatne szkolenie wstępne wlicza się w całości do zakładowego stażu pracy.

Eksperci rynku pracy wskazują, że oferty łączące wysokie zarobki z bezpłatnym zakwaterowaniem stanowią najlepszą ścieżkę awansu społecznego i zawodowego dla młodych osób po szkołach zawodowych, umożliwiając szybki start na rynku pracy i zdobycie unikalnego fachu.

Jak krok po kroku złożyć aplikację i skorzystać z oferty do 11 września

Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie zgłosić swoją kandydaturę na ofertę Gdańskiego Urzędu Pracy:

  • Wejdź na portal ePraca (epraca.gov.pl) – odszukaj ofertę Gdańskiego Urzędu Pracy za pomocą numeru ogłoszenia lub wpisując stawkę 12 000 zł.
  • Przygotuj dokumenty aplikacyjne – dołącz świadectwo ukończenia szkoły zawodowej oraz zaktualizowane CV z danymi kontaktowymi.
  • Wyślij zgłoszenie elektronicznie lub odwiedź GUP – złóż aplikację przez portal praca.gov.pl albo udać się do Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia.
  • Potwierdź chęć skorzystania z bezpłatnego noclegu i transportu – zaznacz w formularzu zapotrzebowanie na zakwaterowanie pracownicze i dojazdy.
  • Dopilnuj terminu do 11 września 2026 r. – wyślij komplet dokumentów przed upływem terminu naboru, by wziąć udział w kwalifikacji do płatnego szkolenia.

 

 

 

 

Źródło: forsal

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