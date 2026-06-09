Płaca minimalna pójdzie w górę. Razem z nią wzrosną kary i mandaty
Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko wyższe wynagrodzenia dla części pracowników. To także automatyczny wzrost wielu kar i opłat, które są powiązane z najniższą krajową. Jeśli rząd przyjmie propozycję resortu pracy, od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4986 zł brutto, a razem z nim pójdą w górę m.in. kary za brak OC oraz sankcje skarbowe.
Resort pracy pokazuje nową kwotę
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 4986 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do 32,60 zł.
Obecnie płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a stawka godzinowa 31,40 zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 180 zł oraz 1,20 zł.
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za brak OC
Najbardziej odczują to kierowcy, którzy zapomną o obowiązkowym ubezpieczeniu OC. W przypadku samochodów osobowych pełna kara za przerwę powyżej 14 dni wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia.
Przy płacy minimalnej 4986 zł oznaczałoby to karę w wysokości 9972 zł za brak OC samochodu osobowego.
Przerwa do 3 dni oznacza 20 proc. pełnej kary, czyli około 1994 zł. Brak OC od 4 do 14 dni to 50 proc. pełnej stawki, czyli 4986 zł.
Ciężarówki zapłacą jeszcze więcej
Dla samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników samochodowych pełna kara jest jeszcze wyższa, bo wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.
Przy stawce 4986 zł kara mogłaby więc sięgnąć 14 958 zł. To pokazuje, że nawet krótka luka w polisie może stać się bardzo kosztowna.
Skarbówka też naliczy więcej
Minimalne wynagrodzenie wpływa również na kary za wykroczenia skarbowe. Im wyższa najniższa krajowa, tym wyższe możliwe grzywny.
Przy płacy minimalnej 4986 zł grzywna sądowa za wykroczenie skarbowe mogłaby wynieść od 498,60 zł do 99 720 zł. Mandat nakładany przez organ skarbowy również byłby liczony na podstawie nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Warszawa: przedsiębiorcy i kierowcy odczują to szczególnie
W Warszawie, gdzie działa najwięcej firm i zarejestrowanych jest ogromna liczba pojazdów, skutki takich zmian mogą być szczególnie widoczne.
Dla przedsiębiorców oznacza to wyższe ryzyko finansowe przy błędach podatkowych, opóźnionych deklaracjach czy problemach z dokumentacją. Dla kierowców – konieczność pilnowania ciągłości OC z dokładnością do jednego dnia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź terminy i dokumenty
1. Pilnuj daty końca polisy OC, bo nawet 1 dzień przerwy może oznaczać karę.
2. Jeśli prowadzisz firmę, sprawdzaj terminy deklaracji i rozliczeń podatkowych.
3. Przy wzroście płacy minimalnej automatycznie rosną także niektóre sankcje.
4. Kierowcy samochodów ciężarowych muszą liczyć się z najwyższymi opłatami.
5. Przed 2027 rokiem warto sprawdzić, które przepisy w Twojej sytuacji są powiązane z minimalnym wynagrodzeniem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.